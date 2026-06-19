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Diese WM-Spiele laufen heute (19.6.) und in der Nacht im TV

TV-Fahrplan

Diese WM-Spiele laufen heute (19.6.) und in der Nacht im TV

19.06.2026, 06.00 Uhr
Größer, teurer und unübersichtlicher als alle Weltmeisterschaften bisher ist die Fußball-WM 2026. Hier kommt der aktuelle TV-Fahrplan.
Fußball-Weltmeisterschaft
Vinicius Junior trifft mit Brasilien am zweiten WM-Spieltag auf den Außenseiter Haiti.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Kevin C. Cox

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Diese Paarungen sind am Freitag, 19. Juni, und in der Nacht zum Samstag zu sehen

    1. Spieltag, Gruppe D USA – Australien, Anstoß: 19.6., 21.00 Uhr. Lumen Field (Seattle). ARD und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe C Schottland – Marokko, Anstoß: 20.6., 0.00 Uhr. Gillette Stadium (Boston). Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe C Brasilien – Haiti, Anstoß: 20.6., 2.30 Uhr. Lincoln Financial Field (Philadelphia). ARD und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe D Türkei – Paraguay, Anstoß: 20.6., 5.00 Uhr. Levi's Stadium (San Francisco Bay Area). Magenta TV.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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