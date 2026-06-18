"Maybrit Illner" pausiert: Diese ZDF-Kollegin übernimmt im Sommer

Nach Angaben des ZDF untersucht die Sendung wöchentlich gesellschaftspolitische Fragen und deren Auswirkungen auf den Alltag. Im Mittelpunkt stehen Ursachen, Argumente und mögliche Lösungsansätze: Das ZDF erklärte, das Format setze nicht auf "zugespitzte Konfrontation", sondern auf "Erkenntnisgewinn".

Sarah Tacke moderiert neues ZDF-Talkformat Sarah Tacke übernimmt die Moderation des neuen Formats, das ihren Namen trägt. Tacke gehört seit Jahren zum ZDF-Team, leitet die Rechtsredaktion, moderiert das Magazin "WISO" und ist promovierte Juristin.

In ihrer Show prüft und diskutiert Sarah Tacke Argumente gemeinsam mit Betroffenen, Experten und Verantwortlichen. Die Leitfragen lauten nach Angaben des ZDF: "Wie groß ist ein Problem wirklich? Wo liegen die Ursachen? Und was könnte helfen?"

Themenauswahl, Produktion und Beteiligung von "Sarah Tacke" Bei der Themenauswahl soll es vor allem um jene Debatten gehen, die das Land besonders beschäftigen; als Beispiele nennt der Sender Sozialreformen, die wirtschaftliche Lage, die Wahlen in Ostdeutschland sowie den Umgang mit politischen Rändern.

Ein zentrales Merkmal des Formats ist die direkte Einbindung des Publikums. Der Sender kündigte eine "intensive Social-Media-Kommunikation vor, während und nach der Sendung" an. Geplant sind außerdem QR-Code-Umfragen, mit denen das Publikum in Echtzeit in die Sendung einbezogen werden soll.

Alle Infos zur Übertragung der Talkshow mit Sarah Tacke Die Sendung läuft ab dem 30. Juli donnerstags um 22.15 Uhr – die Ausstrahlung ist bis zum 27. August geplant. Danach kehrt "Maybrit Illner" auf den regulären Sendeplatz zurück.

Die Produktion der Talkshow übernimmt i&u Studios. Das Unternehmen produziert unter anderem "Stern TV" und bringt Erfahrung mit politischen Talks wie "Günther Jauch" mit.

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