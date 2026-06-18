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"Maybrit Illner" pausiert: Diese ZDF-Kollegin übernimmt im Sommer

Das hat sie vor

"Maybrit Illner" pausiert: Diese ZDF-Kollegin übernimmt im Sommer

18.06.2026, 10.43 Uhr
von Julian Flimm
Das ZDF nutzt die Sommerpause von "Maybrit Illner" für ein neues Talkformat. Inhaltlich setzt die Sendung auf aktuelle Konflikt- und Alltagsthemen.
Maybritt Illner trägt ein Kleid und lächelt.
Maybritt Illner moderiert die nach ihr benannte Talkshow bereits seit 1999.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Nach Angaben des ZDF untersucht die Sendung wöchentlich gesellschaftspolitische Fragen und deren Auswirkungen auf den Alltag. Im Mittelpunkt stehen Ursachen, Argumente und mögliche Lösungsansätze: Das ZDF erklärte, das Format setze nicht auf "zugespitzte Konfrontation", sondern auf "Erkenntnisgewinn".

Sarah Tacke moderiert neues ZDF-Talkformat

Sarah Tacke übernimmt die Moderation des neuen Formats, das ihren Namen trägt. Tacke gehört seit Jahren zum ZDF-Team, leitet die Rechtsredaktion, moderiert das Magazin "WISO" und ist promovierte Juristin.

In ihrer Show prüft und diskutiert Sarah Tacke Argumente gemeinsam mit Betroffenen, Experten und Verantwortlichen. Die Leitfragen lauten nach Angaben des ZDF: "Wie groß ist ein Problem wirklich? Wo liegen die Ursachen? Und was könnte helfen?"

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Themenauswahl, Produktion und Beteiligung von "Sarah Tacke"

Bei der Themenauswahl soll es vor allem um jene Debatten gehen, die das Land besonders beschäftigen; als Beispiele nennt der Sender Sozialreformen, die wirtschaftliche Lage, die Wahlen in Ostdeutschland sowie den Umgang mit politischen Rändern.

Ein zentrales Merkmal des Formats ist die direkte Einbindung des Publikums. Der Sender kündigte eine "intensive Social-Media-Kommunikation vor, während und nach der Sendung" an. Geplant sind außerdem QR-Code-Umfragen, mit denen das Publikum in Echtzeit in die Sendung einbezogen werden soll.

Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
In der Regel donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.

Alle Infos zur Übertragung der Talkshow mit Sarah Tacke

Die Sendung läuft ab dem 30. Juli donnerstags um 22.15 Uhr – die Ausstrahlung ist bis zum 27. August geplant. Danach kehrt "Maybrit Illner" auf den regulären Sendeplatz zurück.

Die Produktion der Talkshow übernimmt i&u Studios. Das Unternehmen produziert unter anderem "Stern TV" und bringt Erfahrung mit politischen Talks wie "Günther Jauch" mit.

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Maybrit Illner

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