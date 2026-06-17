Max Giesinger plant Auszeit: Weltreise und Sport im Fokus

Vor zehn Jahren lieferte Max Giesinger mit "80 Millionen" den deutschen Soundtrack zur Fußball-Europameisterschaft. Noch heute feiert der Sänger, unter anderem mit seinem Album "Glück auf den Straßen" (2025), große Erfolge. Welche Pläne er jetzt schmiedet, verriet er im Interview mit "T-Online".

"Die letzten Jahre waren unglaublich intensiv und viele Dinge, von denen ich früher geträumt habe, sind tatsächlich genau so passiert", sagte Giesinger im Gespräch. Für all das sei er "sehr dankbar". Gleichzeitig freut sich der Wahl-Hamburger darauf, "anderen Träumen Raum zu schenken."

Dazu gehöre auch eine Weltreise. Schon nach dem Abi sei er "ein paar Monate" in Australien gewesen, sagte der 37-Jährige. Es sei eine "grandiose Zeit" gewesen. Seit Langem träume er davon, dorthin zurückzukehren. Und sollte er seine "Leute" vermissen, würde er jederzeit zurückkommen.

"Ohne den nächsten Termin im Nacken" Auch darüber hinaus hat der Sänger konkrete Pläne. Er wolle künftig mehr Zeit in seiner "Bude in Hamburg" verbringen. Besonders wichtig sei ihm mehr Zeit mit Familie und Freunden, "ohne den nächsten Termin im Nacken" zu haben.

Auch im sportlichen Bereich will Giesinger buchstäblich am Ball bleiben. "Ich habe Bock, mehr Tennis zu spielen. Ich liebe den Sport! Das Gefühl, den Ball richtig satt zu treffen, ist einfach geil". Er sehe sich sogar "in dem ein oder anderen Sportcamp".

Am Ende gehe es ihm vor allem darum: "Einfach das Leben genießen – ohne Druck, dass das nächste große Ding im Kalender steht", erklärt der Sänger.

Seine Pläne umsetzen könnte Giesinger allerdings erst nach seiner aktuellen Tour. Seit Ende Mai ist der Singer-Songwriter mit seinem Album "Glück auf den Straßen" unterwegs. Im September endet die Tour mit einem Konzert in Lennestadt-Elspe.



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