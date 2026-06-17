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Laura Wontorra privat: Hinweise auf eine neue Beziehung mit Riccardo Basile

Liebesgerüchte

Laura Wontorra privat: Hinweise auf eine neue Beziehung mit Riccardo Basile

17.06.2026, 15.11 Uhr
von Pamela Haridi
In der deutschen Sport-TV-Welt kursieren Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Moderatorin Laura Wontorra und ihrem Sky-Kollegen Riccardo Basile. Offiziell bestätigt ist die Liaison nicht, aber zahlreiche Beobachtungen heizen die Spekulationen an. Was ist dran an den Gerüchten?
Laura Wontorra beim Fußball mit einem Mikrofon.
Laura Wontorra soll wieder neu verliebt sein. Und das in einen ihrer Kollegen.  Fotoquelle: picture alliance / HMB Media | Marco Bader
Lothar Matthäus, Riccardo Basile und Laura Wontorra machen ein Selfie.
Laura Wontorra und Riccardo Basile kennen sich schon länger. Hier sind sie gemeinsam mit Lothar Matthäus zu sehen.  Fotoquelle: picture alliance / firo Sportphoto | Jürgen Fromme

In der deutschen Sport-TV-Szene wird derzeit besonders über eine Frage spekuliert: Ist Laura Wontorra (37) wieder verliebt? Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass die beliebte Moderatorin mit ihrem Sky-Kollegen Riccardo Basile (34) zusammen sein soll. Offiziell bestätigt ist die mögliche Beziehung bislang nicht, doch die Hinweise nehmen offenbar zu.

Demnach sollen sich die beiden seit Februar 2026 nähergekommen sein. Aus einer freundschaftlichen Verbindung könnte sich im Laufe der vergangenen Monate mehr entwickelt haben. Besonders aufmerksam wurden Beobachter, nachdem Wontorra und Basile mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden sein sollen. Zuletzt sollen sie sogar Hand in Hand an einem Flughafen unterwegs gewesen sein.

Laura Wontorra und Riccardo Basile: Liebesgerüchte um die Sport-TV-Stars

Diese Entwicklung kommt für viele Fans überraschend. Laura Wontorra und Riccardo Basile kennen sich schließlich seit Jahren aus der Sportberichterstattung. Beide stehen regelmäßig vor der Kamera und bewegen sich beruflich im gleichen Umfeld.

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Berichten zufolge soll eine Begegnung auf einer Veranstaltung im Februar 2026 den entscheidenden Anstoß gegeben haben. Seitdem wurden die beiden offenbar immer häufiger gemeinsam gesichtet. Diese Beobachtungen befeuern nun die Spekulationen um eine mögliche Beziehung.

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Trotz der zahlreichen Darstellungen bleibt jedoch festzuhalten: Weder Laura Wontorra noch Riccardo Basile haben die Gerüchte bislang öffentlich bestätigt. Der aktuelle Stand basiert ausschließlich auf Medienberichten und Beobachtungen aus ihrem Umfeld.

Laura Wontorra nach Simon Zoller: Beginnt jetzt ein neues Liebeskapitel?

Die Liebesgerüchte sorgen auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil Laura Wontorras letzte bekannte Beziehung vielen Fans noch präsent ist. Die Moderatorin war sechs Jahre lang mit dem ehemaligen Fußballprofi Simon Zoller (34) verheiratet. Das Paar gab sich im November 2016 das Ja-Wort.

Sechs Jahre später wurde die Trennung öffentlich bekannt. Wontorra hielt sich seitdem mit Aussagen über ihr Privatleben weitgehend zurück. Sollten sich die aktuellen Berichte bestätigen, wäre Riccardo Basile die erste öffentlich diskutierte Beziehung der Moderatorin seit ihrem Ehe-Aus.

Riccardo Basile bei Sky: So wurde er zum bekannten Fußball-Gesicht

Der Name Riccardo Basile dürfte Fußballfans längst bekannt sein. Seit Jahren gehört der Moderator zu den prägenden Gesichtern der Fußballberichterstattung bei Sky Deutschland. Bereits vor seinem festen Einstieg arbeitete der gebürtige Fuldaer als freier Mitarbeiter für die Sportredaktion. Seit August 2017 gehört er offiziell zum Moderatoren-Team des Senders, wo er regelmäßig über die Bundesliga und Champions League berichtet.

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Neben klassischen Moderationen übernahm Basile im Laufe der vergangenen Jahre Reporter-Einsätze direkt in den Stadien, wirkte in Fußball-Talks mit und erhielt eigene Formate. Besonders sein Interviewformat "Meine Geschichte" stärkte sein Profil als vielseitiger Sportjournalist. 2025 verlängerte Sky seinen Vertrag und baute seine Rolle weiter aus. Medienberichten zufolge soll er künftig noch stärker in die redaktionelle Arbeit eingebunden werden und eine größere Präsenz rund um den Bundesliga-Samstag erhalten.

Laura Wontorra im TV: Zwischen Fußball-Kompetenz und Unterhaltungserfolg

Auch Laura Wontorra zählt seit Jahren zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Die Tochter von Jörg Wontorra (77) wurde am 26. Februar 1989 in Bremen geboren und studierte Medienmanagement in Köln. Ihre Karriere begann mit einem Volontariat bei Sky Deutschland.

Anschließend folgten Stationen bei Sport1, RTL und DAZN. Dabei etablierte sie sich nicht nur als Sportmoderatorin, sondern auch als erfolgreiche Entertainerin. Ob bei der TV-Show "Ninja Warrior Germany", bei "Grill den Henssler" oder bei "Deutschland sucht den Superstar" – Wontorra beweist regelmäßig ihre Vielseitigkeit. Dank der gekonnten Mischung aus Sportkompetenz und Entertainment-Qualitäten wurde Laura Wontorra zu einer der gefragtesten Moderatorinnen des Landes.

Sport-TV-Gerücht um Wontorra und Basile: Eine Frage bleibt offen

Noch ist unklar, ob Laura Wontorra und Riccardo Basile ihre angebliche Beziehung irgendwann öffentlich machen werden. Die Indizien sprechen laut Medienberichten zwar für eine neue Liebe, andererseits erfolgte bisher keinerlei offizielles Statement.

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Kaum ein Gerücht bewegt daher die deutsche Sport-TV-Szene momentan so sehr wie die Frage, ob aus den erfolgreichen Kollegen inzwischen tatsächlich ein Paar geworden ist. Unabhängig von einer öffentlich bestätigten Liebesbeziehung steht für Fans das persönliche Glück von Laura Wontorra und Riccardo Basile im Vordergrund.

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