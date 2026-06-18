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Neue Kinofilme: "The Death of Robin Hood", "Backrooms" und "LOL 2.0" starten

Kino-Highlights der Woche

Neue Kinofilme: "The Death of Robin Hood", "Backrooms" und "LOL 2.0" starten

18.06.2026, 10.58 Uhr
von Jonas Decker
Am 18. Juni starten "The Death of Robin Hood" mit Hugh Jackman, der Gruselfilm "Backrooms" und die humorvolle Fortsetzung "LOL 2.0" mit Sophie Marceau im Kino.
The Death of Robin Hood
Mit zerrissenen Helden kennt er sich aus: Hugh Jackman spielt die Titelrolle in "The Death of Robin Hood".  Fotoquelle: DORH Holding Co. LLC/A24/Aidan Monaghan/DCM
The Death of Robin Hood
Robin Hood (Hugh Jackman), der mit der mit den eigenen Schandtaten hadert, möchte gerne sterben. Doch die Schwester Brigid (Judie Comer) zerrt ihn zurück ins Leben.  Fotoquelle: DORH Holding Co. LLC/A24/Aidan Monaghan/DCM
Backrooms
Wie ist er hier rein gekommen? Und wie kommt er wieder raus? Clark (Chiwetel Ejiofor) verliert sich in der Spielfilm-Adaption einer Internet-Legende in den "Backrooms".  Fotoquelle: A24/Constantin Film
Backrooms
Dr. Kline (Renate Reinsve) sucht einen Weg in die "Backrooms", um Clark zu helfen.  Fotoquelle: A24/Constantin Film
LOL 2.0
Turbulent, anstrengend, aber auch schön: Das Leben von Anne (Sophie Marceau) gerät ordentlich durcheinander, als ihre erwachsene Tochter Louise (Thaïs Alessandrin) wieder zu Hause einzieht.  Fotoquelle: Curiosa Films - Love is in the Air/Apollo Films Distribution/France 2 Cinéma/Wild Bunch Germany
LOL 2.0
Anne (Sophie Marceau, mit Vincent Elbaz) hat in "LOL 2.0" weniger Zeit für die Liebe als gedacht. Aber doch ein bisschen Zeit ...  Fotoquelle: Curiosa Films - Love is in the Air/Apollo Films Distribution/France 2 Cinéma/Wild Bunch Germany

Nehmen von den Reichen, um es den Armen zu geben: So oft schon wurde Robin Hood als Held besungen, als gutmütiger Rebell, als Rächer der Unterdrückten und Kämpfer gegen Tyrannei. Pah! Alles "Lügengeschichten", erklärt Robin Hood (Hugh Jackman) nun selbst in einem neuen Kinofilm. Er sei nie ein "Held" gewesen, sondern ein "Räuber und Verbrecher", der auf seine alten Tage schwer trägt an der eigenen Schuld.

Außerdem neu in dieser Woche: "Backrooms" greift eine sogenannte "Creepypasta"-Gruselgeschichte aus dem Internet auf, und "LOL 2.0" erzählt mit Sophie Marceau eine französische Familiengeschichte aus dem Jahr 2009 weiter.

"The Death of Robin Hood"

Die Theaterstücke, die putzige Disney-Adaption, die vielen großen Kostümfilme mit Stars wie Errol Flynn oder Kevin Costner: Robin Hood war immer der Gute. Seit dem 16. Jahrhundert erzählten zahlreiche Lieder und Legenden von dem edelmütigen Räuber. Wer tief genug in den Archiven gräbt, findet aber auch ziemlich düstere und abgründige Robin-Hood-Erzählungen. So eine hat jetzt auch der Regisseur und Autor Michael Sarnoski ("Pig", "A Quiet Place: Tag Eins") hervorgekramt. Als Vorlage für seinen FSK-16-Film "The Death of Robin Hood" dient eine gleichnamige alte Ballade.

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Der neue Film zeigt Robin Hood als alternden Mann, der weiß, dass sein Ende näher rückt. Er kämpft hier nicht wie sonst gegen böse Sheriffs Nottingham oder fiese Adelige, die das niedere Volk knechten, sondern führt vor allem einen Kampf mit sich selbst. All das Leid, das er verursacht hat, all der Schmerz, all die Toten ... Robin Hood ist alles andere als stolz auf das Leben, das hinter ihm liegt. Er möchte gerne sterben. Aber das Schicksal hat für ihn zunächst noch andere Dinge vorgesehen. Vielleicht kann dieser schlechte Mann auf seine alten Tage ja doch noch Gutes tun?

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Judith Rakers meldet sich nach einer Pause auf Instagram zurück und berichtet von einem schmerzlichen Verlust als Grund für ihre Abwesenheit. Sie verliert emotionale Worte und teilt Erinnerungen.
Große Trauer
Judith Rakers

Hugh Jackman hat als Marvel-Figur Wolverine in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt, dass er zwielichtige, zerrissene Heldenfiguren beherrscht – einen besseren Hauptdarsteller hätte Michael Sarnoski für dieses finstere, blutgetränkte Robin-Hood-Drama also kaum finden können. Mit Bill Skarsgård (Little John), Jodie Comer, Murray Bartlett und Noah Jupe ist der zweistündige Film, der in Nordirland gedreht wurde, auch in den Nebenrollen recht prominent besetzt.

"Backrooms"

Krankheit, Krieg, Klimawandel: Das echte Leben hält eigentlich ja schon genug bereit, wovor man sich fürchten kann. Wer zu viel Zeit im Internet verbringt, fürchtet sich aber oft auch vor ganz anderen Sachen – Dinge, von denen die allermeisten Menschen gar nicht wissen, dass sie überhaupt existieren. Die "Backrooms" ("Hinterzimmer") zum Beispiel, in die sich jetzt auch Hollywoodstar Chiwetel Ejiofor ("12 Years A Slave") verirrt.

Der Ursprung der "Backrooms" führt in die Welt der sogenannten "Creepypasta": gruselige Internet-Mythen, in denen es um Figuren wie den Slender Man oder Jeff the Killer geht, um verlassene Freizeitparks, um merkwürdige "Challenges" und Experimente. Es ist die Art Stoff, die Teenager sich gegenseitig auf ihren Smartphones zeigen. Sofern Eltern überhaupt etwas davon mitbekommen, reagieren sie meist nur mit Schulterzucken und Augenrollen. Die "Backrooms"-Legende schafft nun dank Nachwuchs-Regisseur Kane Parsons aber doch den Sprung auf die große Leinwand.

Bei den "Backrooms" geht es im Grunde um die Angst, durch einen "Glitch" in ein endloses System aus tristen, modrig-muffeligen gelben Büroräumen gesaugt zu werden. Eine Art Paralleluniversum, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Und genau dort landet jetzt Clark (Eijofor), ein alkoholkranker Möbelverkäufer mit kaputter Ehe. Um ihn zu retten, muss Therapeutin Dr. Mary Kline (Renate Reinsve) ihrem Patienten Clark irgendwie in die "Backrooms" folgen.

Regisseur Kane Parsons startete bereits 2022 eine YouTube-Videoserie mit dem Titel "Backrooms" und wurde bald darauf von mehreren Studios kontaktiert, um darauf aufbauend einen Gruselfilm im klassischen Kinoformat zu drehen. Ein gewagtes Projekt, das aber schon jetzt ein voller Erfolg ist: Die Produktion des Films kostete etwa zehn Millionen Dollar, das weltweite Einspielergebnis liegt nach dem US-Start im Mai bereits bei über 260 Millionen Dollar.

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"LOL 2.0"

Wer Kinder hat, weiß: Alles hat seine Zeit. Die Zeit der Windeln, wenn die Kleinen ganz auf Mama und Papa angewiesen sind. Die Zeit von Kindergarten, Schule, den ersten großen Partys, dem ersten Liebeskummer. Und dann die Zeit, wenn die Kinder irgendwann ausziehen, um endgültig auf eigenen Beinen zu stehen. Die 55-jährige Anne (Sophie Marceau) hat das Programm inzwischen komplett hinter sich – denkt sie. Denn in "LOL 2.0" laufen die Dinge irgendwie doch ganz anders, als sie sich das vorgestellt hatte.

Einen kleinen, aber sehr unterhaltsamen Teil des Erziehungsprogramms von Anne konnte man vor einigen Jahren schon im Kino sehen. Die gefeierte französische Komödie "LOL" erzählte 2009 von großen Feten ihrer Teenager-Tochter Lola (damals für einen César nominiert: Christa Théret), von Liebe, Drogen und einigen Exzessen. 17 Jahre später rückt nun eine andere Tochter von Anne in den Mittelpunkt – Louise, verkörpert von Thaïs Alessandrin.

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Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek

Thaïs Alessandrin ist in diesem Film nicht nur zweite Hauptdarstellerin neben "La Boum"-Star und Ex-Bond-Girl Sophie Marceau, sondern zugleich die Tochter von Regisseurin Liza Azuelos. Zudem schrieb sie gemeinsam mit Frédéric Da und ihrer Mutter, die seinerzeit auch schon "LOL" inszenierte, das Drehbuch zum Sequel.

Kindergarten, Schule, Teenie-Exzesse: Anne hat das alles also erfolgreich hinter sich gebracht und freut sich nun über die neu gewonnenen Freiheiten. Mehr Zeit für den Job, für die Liebe, für sich. Dann aber steht ihre 23-jährige Tochter Louise plötzlich wieder vor der Tür. Nach ein paar Rückschlägen will sie ihr Leben im Hotel Mama neu sortieren. Es wird da ordentlich krachen. Der grundsätzliche Ansatz von "LOL 2.0" ist aber, zum Glück, doch wieder ein sehr heiterer und versöhnlicher. Auch mit Blick auf junge Menschen. "Diese Generation hat nicht nur Versager", heißt es da. "Die jungen Leute sind spannend!"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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