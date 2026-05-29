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Spioninnen im Einsatz: "Female Agents" im Free-TV

Spionageaction

Spioninnen im Einsatz: "Female Agents" im Free-TV

29.05.2026, 08.49 Uhr
von Jasmin Herzog
"Female Agents – Geheimkommando Phoenix" vereint Kriegsaction und Spionage in einem unterhaltsamen Film über eine Gruppe mutiger Frauen, die im Zweiten Weltkrieg an vorderster Front kämpfen. Sophie Marceau und Moritz Bleibtreu liefern ein packendes Duell.
"Female Agents - Geheimkommando Phoenix"
Fürs Vaterland und gegen den Faschismus, von links: Maria Luzzato (Maya Sans), Louise Desfontaines (Sophie Marceau), Jeanne Faussier (Julie Depardieu) und Suzy Desprez (Marie Gillain) brechen zu einer gefährlichen Mission auf.  Fotoquelle: Bayerischer Rundfunk / ARD Degeto
"Female Agents - Geheimkommando Phoenix"
Ende einer Geheimmission? Louise Desfontaines (Sophie Marceau, rechts) und Jeanne Faussier (Julie Depardieu) sind in deutsche Gefangenschaft geraten.  Fotoquelle: Bayerischer Rundfunk / ARD Degeto
"Female Agents - Geheimkommando Phoenix"
Der gerissene SS-Offizier Heindrich (Moritz Bleibtreu, links) hat die Pläne der Alliierten durchschaut. Den Beweis soll ihm Résistance-Kämpfer Pierre Desfontaines (Julien Boisselier) liefern.  Fotoquelle: Bayerischer Rundfunk / ARD Degeto
"Female Agents - Geheimkommando Phoenix"
Die Geschwister Louise (Sophie Marceau) und Pierre Desfontaines (Julien Boisselier) versuchen mit Finten und roher Gewalt, einen britischen Geheimnisträger vor den Nazis zu retten.  Fotoquelle: Bayerischer Rundfunk / ARD Degeto
"Female Agents - Geheimkommando Phoenix"
Den "Female Agents" ist der Feind auf die Schliche gekommen, von links: Jeanne Faussier (Julie Depardieu), Maria Luzzato (Maya Sansa), Louise Desfontaines (Sophie Marceau) und Suzy Desprez (Marie Gillain).  Fotoquelle: Bayerischer Rundfunk / ARD Degeto
"Female Agents - Geheimkommando Phoenix"
Vier Agentinnen wider Willen im Einsatz, von links: Gaëlle Lemenech (Déborah François), Louise Desfontaines (Sophie Marceau), Suzy Desprez (Marie Gillain) und Jeanne Faussier (Julie Dépardieu).  Fotoquelle: Bayerischer Rundfunk / ARD Degeto

Die Perspektive eines Filmemachers auf ein Ereignis wie den Zweiten Weltkrieg kann ganz unterschiedlich ausfallen. Unter vielen anderen Möglichkeiten lässt sich aus dem historischen Stoff ein Drama über menschliches Leid fertigen, ein politisch-moralisches Lehrstück oder auch ein abenteuerlustiges Heldenepos. Allen dreien, vor allem aber letzterem Ansatz ist der französische Kriegsfilm "Female Agents – Geheimkommando Phoenix" (2008, Freitag, 29. Mai, 20.15 Uhr, BR) verpflichtet. Der von Jean-Paul Salomé aufwendig inszenierte Film lief in Frankreich mit Erfolg. In den deutschen Kinos startete der Spionage-Thriller trotz der Besetzung Moritz Bleibtreus als Nazi-Schurke nicht.

Im Mai 1944 bereiten die Alliierten die Landung in der Normandie vor, als die streng geheimen Pläne aufzufliegen drohen. Ein britischer Geologe wurde an der französischen Kanalküste verwundet und in ein Lazarett gebracht. Da der findige SS-Offizier Heindrich (Bleibtreu) auf den prekären Fall aufmerksam geworden ist, versuchen die Briten ihren Geheimnisträger schnellstmöglich in Sicherheit zu bringen. Die Geschwister Louise (Sophie Marceau) und Pierre Desfontaines (Julien Boisselier) – nach England geflüchtete Résistance-Kämpfer – werden mit drei weiteren Exil-Französinnen (Julie Dépardieu, Marie Gillain, Déborah François) zu diesem Zweck ins besetzte Frankreich entsandt.

Chauvinistischer Grundton und charismatisches Darstellerinnen-Quartett

Klar, "Female Agents" – angelehnt an eine authentische Begebenheit – ist Geschichtskino. Doch Geschichtsbewältigung ist die rasante Kriegsaction nicht unbedingt. Es wird fintiert, geschossen, gefoltert, und Fahrzeuge explodieren. Das ist unterhaltsam und packend, wie man es seit den launigen Klassikern "Spion zwischen den Fronten" (1966) und "Das dreckige Dutzend" (1967) nicht mehr in einem Kriegsfilm gesehen hat.

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Der leicht chauvinistische Grundton, der solchen Filmen stets zu eigen ist, wird hier von einem charismatischen Darstellerinnen-Quartett aufgefangen, gegen das ihre deutschen Widerparts nicht wirklich ankommen. Volker Bruch ("Der rote Baron") bleibt als Speichel leckender SS-Scherge ziemlich blass. Und Moritz Bleibtreu präsentiert sich für einen diabolischen Gegenspieler zu lieb und harmlos. Höchst solides, wenn auch eher unzeitgemäßes Spannungskino ist "Female Agents" am Ende trotzdem.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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