Keine Rettung für Channel 21: Teleshopping-Geschichte vorbei

Einst war der Sender noch als RTL Shop bekannt. 2001 ging dieser an den Start und fuhr seitdem durchweg Verluste ein – bis der Sender schließlich im Jahr 2009 von einem Finanzinvestor gekauft, mit einem neuen Namen versehen und wieder weiterverkauft wurde. Jetzt wird dem seither laufenden Channel 21 der Stecker gezogen. Der Teleshoppingkanal hat keine Perspektive mehr.

Bereits Ende März hatte das Unternehmen hinter Channel 21 beim Amtsgericht Hannover eine vorläufige Insolvenz angemeldet und von einem "herausfordernden Marktumfeld" gesprochen. Mithilfe von Investoren und einer Neuausrichtung sollte der Sender zu diesem Zeitpunkt allerdings noch gerettet werden. In einem selbstironischen Clip bezeichnete Chefmoderator Ralf Kühler den Sender als "ungeschliffenen Diamanten mit ein bisschen Staub drauf".

Jetzt ist klar: Die Rettung ist fehlgeschlagen. Wie das Branchenmagazin "dwdl.de" berichtet, hat das Amtsgericht Hannover nun das Insolvenzverfahren eröffnet. Channel 21 stellt den Sendebetrieb zum 31. Mai ein. In einer Mitteilung des Senders heißt es dazu: "Trotz intensivster Bemühungen, den Geschäftsbetrieb langfristig zu sichern und wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen, konnte in der Kürze der Zeit keine tragfähige Fortführungslösung realisiert werden."

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