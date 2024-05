AstroTV wird eingestellt: Oliver Kalkofe wird den Sender besonders vermissen

"Wir blicken auf über 20 Jahre erfolgreichen Sendebetrieb in Deutschland und Europa zurück und sind stolz auf das, was AstroTV in dieser Zeit erreicht hat", verkündete Tom Tews, Geschäftsführer der adviqo GmbH, die den Sender betreibt, in einer Stellungnahme. "Es ist nun an der Zeit, dass wir unseren Fokus anpassen und die Weichen für die Zukunft in einer zunehmend digitalisierten Welt stellen", so Tews weiter.