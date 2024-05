"Tatort: Propheteus": Kritik zum Krimi mit Jan Josef Liefers und Thiel Axel Prahl

Früh begegnen einem früh zwei Verfassungsschützerinnen mit Pagenschnitt, die aussehen, als hätten die Coen-Brüder eine "Men in Black"-Neuauflage in Westfalen gedreht. Professor Boerne erwidert deren Auskunftsbegehr mit beißender Ironie: "Ich bin meinem Staat immer gerne zu Diensten. Ich habe nur noch nicht verstanden, was er eigentlich von mir will." Ein Schuft, der hier den Sound der Lieferschen "Maßnahmenkritik" heraushört.