Caro Cult über die Gehälter im Filmbusiness: "Frauen verdienen oft ein Drittel weniger"

Noch immer klafft die Lücke zwischen den Gehältern von Frauen und Männern. Und das nicht nur in klassischen Berufen. Auch in der Schauspielwelt ist die Ungleichheit spürbar. Schauspielerin Caro Cult (bekannt aus "Babylon Berlin") spricht im Interview mit der Agentur teleschau offen darüber, dass sich dringend etwas ändern muss.

"Frauen verdienen oft ein Drittel weniger als Männer bei gleicher Arbeit", sagt die 31-Jährige. Besonders auffällig sei das in der Filmbranche. Ein anderes Problem: "Es gibt einfach mehr männliche Rollen, besonders für ältere Männer. Und gerade Rollen, die Ecken und Kanten haben oder unsympathisch sind, werden eher an Männer vergeben. Bei ihnen wirkt das dann spannend oder sogar attraktiv." Bei Frauen werde das "oft ganz anders bewertet", erklärt die Hannoveranerin. Es fehle "an vielen Ecken".

Neue Rolle "eckt an, aber zieht ihr Ding durch" Caro Cult weiß, wovon sie spricht. In ihrem neuen Film "Mels Block" (Montag, 18. August, 0.20 Uhr, ZDF) spielt sie eine erfolgreiche Frau, die sich von ihrer Vergangenheit im Plattenbau lösen will – und doch immer wieder von ihr eingeholt wird. Mel ist keine Figur, die es allen recht machen will. Sie ist unbequem, stark, entschlossen. Eine "weibliche Figur, die aneckt, aber ihr Ding durchzieht"- genau das gefällt der jungen Schauspielerin.

Dass "Frauen sich toxische Männlichkeit aneignen müssen, um erfolgreich zu sein", hält sie für einen Irrweg. Vielmehr sieht sie die Stärke von Frauen in ganz anderen Qualitäten: "oft in Empathie und Feinfühligkeit". Diese Eigenschaften begegnen ihr "häufiger bei Frauen als bei Männern", sagt die Schauspielerin und betont, es sei "schade, wenn wir ausgerechnet das reproduzieren würden, was wir an Männern kritisch sehen".

"Männer eifern einem Bild nach" Was sie unter "toxischer Männlichkeit" versteht? Für Caro Cult ist das meist etwas "gesellschaftlich Vorgeschriebenes – nicht unbedingt das, was ein Mann wirklich fühlt oder was dem eigenen Selbst entspricht". Immer wieder beobachte sie, dass "Männer eher einem Bild nacheifern, das vermeintlich richtig ist oder Respekt verschaffen soll".

Caro Cult spricht aus, was viele denken und trifft fraglos einen Nerv. Denn Veränderung beginnt nicht nur bei den Gagen, sondern vor allem in den Köpfen – und mit dem Blick auf das große Ganze.

