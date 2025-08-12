Home News TV-News

Bedeutender Auftritt von Beatrice Egli: Sie darf die Schweizer Nationalhymne singen

Ohne Gage

Gänsehaut-Garantie: Beatrice Egli eröffnet Frauen-EM!

12.08.2025, 09.23 Uhr
Beatrice Egli wird bei der Eröffnung der UEFA Frauen-Europameisterschaft die Schweizer Nationalhymne im St. Jakob-Park singen. Aber warum verzichtet sie auf eine Gage?
Beatrice Egli bei der Eröffnung der Fußball-EM 2025 in der Schweiz.
Gänsehaut pur: Das war der emotionalste Auftritt von Beatrice Egli.  Fotoquelle: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Thomas Hess

Am Mittwoch eröffnet Beatrice Egli mit der Schweizer Nationalhymne die Fußball-EM der Frauen in Basel. Für die Schweizer Sängerin, die einst die Castingshow DSDS gewann, war sofort klar, dass sie dafür kein Geld verlangt: "Das ist für mich Ehrensache."

Wie Egli gegenüber "Blick" bestätigte, habe sie "sofort zugesagt". Geld nehme sie für ihren Auftritt nicht an: "Ich verzichte dabei auch auf eine Gage. Das ist für mich Ehrensache." Ihrer Meinung nach sei diese Fußball-EM in vielerlei Hinsicht bedeutend: "Diese Fußball-EM ist meiner Meinung nach nicht nur sportlich ein wichtiges Ereignis, sondern auch gesellschaftlich." Das Turnier sei "ein Zeichen für die Gleichberechtigung der Frauen".

Beatrice Egli: "Das wird ein magischer Moment"

Die Vorbereitungen für ihren Auftritt seien durchaus "intensiv" gewesen, verriet Egli. "Als ich am Montag zum ersten Mal bei der Probe im St. Jakob-Park mit den 150 Frauen auf dem Spielfeld stand, hatte ich Gänsehaut. Ich war mir sicher: Das am Mittwoch wird ein magischer Moment."

Angst davor, den Text der Nationalhymne zu vergessen, habe sie nicht. Obwohl bei prominenten Kolleginnen wie Sarah Connor oder Christina Aguilera in der Vergangenheit Fehler passierten, bleibt Egli gelassen: "Natürlich ist ein gewisser Druck da. Aber ich bin sattelfest und fühle mich sicher. Unsere Schweizer Nationalhymne gehört für mich als Schweizer Sängerin zum Standardrepertoire."

Hier können Sie die Frauen-Europameisterschaft sehen

Die UEFA Frauen-Europameisterschaft findet vom 2. bis 27. Juli statt. Nach dem Auftakt in Thun (Anpfiff: 18 Uhr) mit dem nordischen Duell Island gegen Finnland wird man bei der Übertragung im Ersten, unterbrochen von der "Tagesschau" um 20 Uhr, die Gastgeberinnen sehen. Im Basler St. Jakob-Park treten die Schweizerinnen gegen Norwegen an, zwei Teams mit Außenseiterchancen auf den Titel. Als Expertin im Studio wird Almuth Schult das Turnier fürs Erste begleiten.

Das deutsche Team greift erst am Freitag, 4. Juli (Anpfiff: 21 Uhr, Das Erste), mit der Partie gegen Polen ins Turnier ein. ARD und ZDF übertragen das Turnier hierzulande im Wechsel und auch Online im Live-Stream. Die weiteren deutschen Vorrundengegner nach dem Spiel gegen Polen lauten: Dänemark (Dienstag, 8. Juli, 18 Uhr, Das Erste) und Schweden (Samstag, 12. Juli, 21 Uhr, ZDF).

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Deutschland sucht den Superstar (DSDS)" finden Sie hier

