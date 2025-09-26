Home News TV-News

So erlebten die DFB-Stars 2015 die Terror-Nacht von Paris

Sky-Doku

So erlebten die DFB-Stars 2015 die Terror-Nacht von Paris

26.09.2025, 13.06 Uhr
Die Sky-Dokumentation "Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France" beleuchtet die Ereignisse des schicksalhaften Abends vom 13. November 2015.
"Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France"
Als am 13. November ein Terroranschlag das Fußballspiel zwischen Deutschland und Frankreich erschütterte, stand İlkay Gündoğan auf dem Platz. In einer Sky-Doku blickt der einstige DFB-Star nun zurück.  Fotoquelle: Sky / Leonine Documentaries
"Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France"
Der einstige französische Staatspräsident François Hollande hielt sich während des Terroranschlags auch im Stade de France auf.  Fotoquelle: Sky / Leonine Documentaries

Am 13. November 2015 schien alles bereitet für einen Fußballabend der Extraklasse: Im Flutlichtschein des Stade de France empfing die französische Nationalmannschaft den amtierenden Fußball-Weltmeister aus Deutschland. Doch am Ende eines denkwürdigen Abends verkam der 2:0-Sieg der Équipe Tricolore zur Randnotiz.

Während des Spiels erfüllten laute Explosionen das Rund und langsam aber sicher sickerte die Nachricht durch: Das Stadion war Ziel eines terroristischen Anschlages geworden. Die Sky-Dokumentation "Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France" (ab 6. November bei Sky und WOW) blickt auf das einschneidende Ereignis zurück.

"Es war ein dumpfer Knall", erinnert sich der damalige DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke an die ersten Explosionen. Ein normaler Böller könne das nicht gewesen sein, waren sich die Spieler schnell sicher, wie İlkay Gündoğan schildert: "Das war doch relativ laut."

Derzeit beliebt:
>>Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
>>Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
>>Rudi Völlers neue Doku: So nahbar wie nie!
>>ARD-Kommentator Tom Bartels über Schulden, Kritik & Olympia-Patzer

KI-Simulationen rekonstruieren Terroranschlag auf das Stade de France

"Die Angst war die ganze Zeit da", räumt auch Shkodran Mustafi im Trailer zum Dokumentarfilm ein. Julian Draxler gibt ebenfalls Einblicke in seine Gefühlswelt. Bei ihm habe sich der Gedanke festgesetzt: "Warum sollten die nicht noch mal versuchen, in Richtung des Stadions kommen?" Auch der damalige französische Präsident François Hollande kommt in der Sky-Dokumentation zu Wort. Seine Sorge sei gewesen, "dass unter den Zuschauern Angst und Panik ausbrechen" könne.



Regisseur Christian Twente ("All or Nothing – Die Nationalmannschaft in Katar") rekonstruiert die Ereignisse von vor zehn Jahren in einem eineinhalbstündigen Dokumentarfilm – KI-Simulationen inklusive. Vor der Kamera äußern sich neben Zuschauern und Journalisten unter anderem auch Moderator Matthias Opdenhövel und der damalige deutsche Innenminister Thomas de Maizière. Dazu schildern Spieler, die damals auf dem Rasen standen, ihre Eindrücke – von Julian Draxler über Matthias Ginter bis İlkay Gündoğan.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: "Kochen ist ein typisches Hobby für Chemiker"
Kulinarische Wissenschaft
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
Putins Macht: Wie Mafia und Geheimdienste sein Imperium schufen
"Terra X History: Der Pate von St. Petersburg – Putins Aufstieg zur Macht"
Der Pate von St. Petersburg - Putins Aufstieg zur Macht
Bernhard Langer: Eine Golflegende im Portrait
Dokumentation bei MagentaTV
Bernhard Langer - Der ewige Champion
"Europas Ingenieurskunst": Spektakuläre Bauwerke in neuer Doku
Deutsche Erstausstrahlung
Europas Ingenieurskunst
ARD-Doku: Alles über Zahnmedizin und Kieferorthopädie
"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne"
ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne
Tom Bartels über Mario Götzes WM-Tor, Albträume und den Preis des Erfolgs
WM-Triumph 2014
Tom Bartels
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation
Hitlers vergessene Hauptquartiere: Ruinen der Vergangenheit
"Hitlers Hauptquartiere – Kommandozentralen des Bösen"
Hitlers Hauptquartiere - Kommandozentralen des Bösen
Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel kickt für deutschen Europa-League-Klub
Schlagerstar voller Stolz
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
Claus Theo Gärtner: Was macht der Matula-Darsteller heute?
Schauspiel-Legende
Ein Fall für zwei (ZDF)
Serien-Stopp nach Kirk-Attentat: Hauptdarstellerin Jessica Chastain kritisiert Apple TV
Vorerst keine neuen Folgen
Jessica Chastain
"Das ist nicht Hollywood – das ist Deutschland": So gut ist die Adaption der US-Serie "Euphoria"
Jugenddrama
"Euphorie" ab 2. Oktober auf RTL+
Das sind Dennis Schröders Pläne nach der NBA-Karriere!
Star packt aus
Dennis Schröder
Tochter Luna verrät, wie es Til Schweiger heute geht
Nach Rückschlägen
Til Schweiger und seine Tochter Emma
Haakon von Norwegen äußert sich zur Netflix-Doku über Märtha Louise
Royale Doku
Prinz Haakon von Norwegen
Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Vincent Gross über brutalen Unfall: "Ich bin auf dem Gesicht gelandet"
Sänger in Gefahr
Vincent Gross
Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus
Sorge um Star
William Shatner
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller
Jürgen Milski übers Schlager-Business: "die meisten haben eher wenig Freunde"
Harte Arbeit
Jürgen Milski
„Das große Promi-Büßen“ 2025: Sendestart, Kandidaten & Neuerungen
Wer zeigt Reue?
Olivia Jones
Kann die alte Liebe neu entfacht werden?
"Käthe und ich – Verhängnisvolle Liebe"
Käthe und ich - Verhängnisvolle Liebe
ZDF-Krimiklassiker kehrt zurück
"Ein Fall für zwei"
"Ein Fall für zwei - Falsches Spiel"
"Tatort" Münster: Sie ist die Neue im Ermittlungsteam
Abschied von Wilhelmine Klemm
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Magischer Moment: So lernte Helene Fischer ihren Thomas kennen!
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Florian Silbereisen: So reich ist der Schlagerstar wirklich
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
"Die Millionenidee": Investor Ralf Dümmel jetzt mit eigener Show
Innovationsshow
Ralf Dümmel
Zum dritten Mal Mama: So heißt Rihannas Tochter
Familienglück
Rihanna