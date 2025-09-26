Home News TV-News

Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"

Fake im TV

Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"

26.09.2025, 09.12 Uhr
von Julian Flimm
Bei "Bares für Rares" werden regelmäßig vermeintliche Schätze als Fälschungen entlarvt. Dabei leisten die Experten wahre Detektivarbeit!
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Horst Lichter hat in der Trödelshow schon einige Fälschungen erlebt.  Fotoquelle: ZDF/Frank Hempel

Bei „Bares für Rares“ ist es oft nur ein Augenblick, bis aus Neugierde pure Spannung wird: Sobald alte Gemälde, seltene Münzen oder geheimnisvolle Sammlerstücke auf dem Händlertisch landen, hoffen die Verkäufer auf einen lukrativen Deal. Doch die vermeintlichen Schätze haben nicht immer den Wert, den man ihnen zuschreibt – manchmal entpuppen sie sich sogar als geschickte Mogelpackung.

Genau in solchen Momenten zeigt sich, wie gnadenlos ehrlich die Expertise der Fachleute sein kann. Statt Gold glänzt dann nur die Illusion – und während Zuschauer sich über die überraschende Wendung amüsieren, trifft die Erkenntnis die Besitzer meist hart. Wir haben die spannendsten Fälle herausgesucht, in denen die Experten Fälschungen aufdeckten, und erklären, wie es zu diesen Täuschungen kommen konnte.

Die Altersflecken, die keine waren

Ein Fall aus dem Juni 2024 sorgte für Aufsehen: Ein Mann brachte ein vermeintlich altes Emaille-Werbeschild der „Wanderer Werke“ mit, das optisch stark gealtert wirkte – Rostspuren inklusive. Der Verkäufer präsentierte es stolz als Original, wohlwissend, dass solche Schilder auf Sammlerbörsen hohe Preise erzielen können.

Derzeit beliebt:
>>Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
>>Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
>>Geheimnisse hinter den Kulissen von "Bares für Rares"
>>Ralf Dümmel geht fremd: Das ist seine neue Show auf Sat.1

Esther Ollick verlässt "Bares für Rares"
Nach acht Jahren verabschiedet sich Esther Ollick von "Bares für Rares". Die Show begrüßt Sarah Schreiber aus der Babypause zurück und stellt mit Ferdinand Resul Adanir und Liza Kielon zwei neue Händler vor.
Schock für Fans
Bares für Rares

Doch Experte Detlev Kümmel griff kurzerhand zu einem Desinfektionstuch – und rieb die vermeintlichen Altersflecken einfach ab. „Wenn ich das hier mit einem feuchten Lappen so sauber bekomme, dann ist das keine Patina. Das ist einfach nur aufgetragen“, erklärte Kümmel und entlarvte das Objekt als Fälschung. Auch Moderator Horst Lichter konnte seinen Ärger nicht verbergen: „Ich find’s traurig, dass man sich mit solcher Energie bemüht, Leute zu täuschen“ .

„Die ist nicht 300 Jahre alt, sondern vielleicht 30“

Ein anderer aufsehenerregender Fall drehte sich um eine massiv wirkende Truhe, die angeblich aus der Barockzeit stammen sollte. Die Einlegearbeiten, Schnitzereien und das verwendete Holz schienen auf den ersten Blick zu überzeugen. Doch auch hier war es Detlev Kümmel, der den Anschein zerschlug. „Das ist keine barocke Truhe. Die ist nicht 300 Jahre alt, sondern vielleicht 30“, erklärte er deutlich.

Geheimnisse hinter den Kulissen von "Bares für Rares"
"Bares für Rares" auf ZDF begeistert Millionen. Was passiert hinter den Kulissen? Erfahre mehr über Bewerbungen, Händlergeheimnisse und die Frage nach dem Geld.
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.

Vor allem die verwendete Schraubtechnik und die Maserung des Holzes deuteten auf einen modernen Nachbau hin. Der Verkäufer hatte sich – mutmaßlich – von einem Trödler täuschen lassen oder selbst gehofft, eine Lücke im System auszunutzen. In jedem Fall platzte die Illusion mitten in der Expertenhalle – live vor laufender Kamera. Der Fund wurde zum Flop.

Garnitur-Fälschung bei "Bares für Rares"

Auch andere Möbelstücke können zur großen Täuschung werden – etwa eine scheinbar historische Sitzgarnitur, die mit viel Aufwand zum Antiquitätenstück stilisiert worden war. Der Besitzer hatte sie auf einem Flohmarkt erworben und hoffte auf einen hohen Verkaufspreis bei „Bares für Rares“.

Doch die Experten machten kurzen Prozess: Das Set war ein Nachbau, die angeblichen Spuren des Alterns waren künstlich aufgetragen. „Das tut mir richtig leid, aber hier wurde jemand hinters Licht geführt“, lautete die Expertise. Der Verkäufer musste das Studio mit leeren Händen verlassen – und mit einer gehörigen Portion Frust.

Es ist nicht alles ein Diamant, was glänzt

Besonders bitter wird es, wenn es um Schmuck geht – so geschehen im März 2025. Eine Verkäuferin präsentierte ein mit Edelsteinen besetztes Broschenstück, das ihrer Aussage nach aus dem Besitz ihrer Großmutter stammte. Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel begutachtete das Objekt genau – und stellte fest: keine Edelsteine, keine Edelmetalle, keine historische Relevanz.

„Das ist ein modernes Schmuckstück ohne nennenswerten Materialwert“, so ihre Einschätzung. Die emotionale Enttäuschung war der Besitzerin deutlich anzusehen. Der erhoffte Geldsegen blieb aus – und die Brosche wurde kurzerhand wieder eingepackt.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Bares für Rares" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Jürgen Milski übers Schlager-Business: "die meisten haben eher wenig Freunde"
Harte Arbeit
Jürgen Milski
Was machen die ehemaligen „Sturm der Liebe“-Darsteller heute?
"Fürstenhof"-Auszug
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?
Kaulitz-Brüder: Das war für Bill und Tom das Schönste am "HeidiFest"
Pre-Wiesn-Event
Tom und Bill Kaulitz
Liebeschaos in Schweden: Der neue "Inga Lindström"-Film
"Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben"
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
Bühnen-Comeback! Jürgen Drews kehrt für Howard Carpendale zurück
"Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
"Die Giovanni Zarrella Show - Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
Sparen beim ÖRR: Wie lange kann sich die ARD Florian Silbereisen noch leisten?
ARD und Schlagershows
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
ZDF-Gagen enthüllt: So viel verdienen die Moderatoren wirklich!
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
70 Jahre im Rampenlicht aber schlechte Gagen: Roberto Blanco "lässt sich nicht abspeisen"
Legende
Roberto Blanco
„Tatort“ vs. „Polizeiruf 110“ – Welche Krimireihe ist beliebter?
Krimi-Duell
Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau im "Polizeiruf 110: Einer von uns".
Florian Silbereisen witzelt über Helene Fischer im Live-TV und sorgt für Küken-Klatsch
Schlager-Freundschaft
Florian Silbereisen und Kai Pflaume bei der "Goldenen Henne".
Vincent Gross über brutalen Unfall: "Ich bin auf dem Gesicht gelandet"
Sänger in Gefahr
Vincent Gross
Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus
Sorge um Star
William Shatner
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller
Rudi Völlers neue Doku: So nahbar wie nie!
Einzigartiger Einblick
Rudi Völler - Es gibt nur einen
„Das große Promi-Büßen“ 2025: Sendestart, Kandidaten & Neuerungen
Wer zeigt Reue?
Olivia Jones
Kann die alte Liebe neu entfacht werden?
"Käthe und ich – Verhängnisvolle Liebe"
Käthe und ich - Verhängnisvolle Liebe
ZDF-Krimiklassiker kehrt zurück
"Ein Fall für zwei"
"Ein Fall für zwei - Falsches Spiel"
"Tatort" Münster: Sie ist die Neue im Ermittlungsteam
Abschied von Wilhelmine Klemm
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Magischer Moment: So lernte Helene Fischer ihren Thomas kennen!
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Florian Silbereisen: So reich ist der Schlagerstar wirklich
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Zum dritten Mal Mama: So heißt Rihannas Tochter
Familienglück
Rihanna
Neue Kinohits: "Die Schule der magischen Tiere 4", "The Toxic Avenger" und "One Battle After Another"
Kino-Highlights
Die Schule der magischen Tiere 4
Kultur, Krawall und Klassiker: So hat "aspekte" die Medienwelt geprägt
Kulturelles Erbe
Katty Salié im Interview
Kleider machen Leute? Die überraschende Wahrheit!
"Uniform, Macht, Mode – Uniform des Lebens"
Uniform, Macht, Mode - Uniform des Lebens
Pokerface: Florian Silbereisens Schwester überrascht mit krassem Talent
Die Familie des Schlagerstars
Florian Silbereisens Geschwister haben interessante und unterschiedlichste Lebenswege eingeschlagen.
"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Kann Wissenschaft bei der Liebe helfen? Jetzt "All Of You" streamen!
Sci-Fi-Romanze
"All Of You" | Apple TV+
Start der 15. Staffel: Diese Neuerung erwartet die Fans bei "The Voice"
"The Voice of Germany"
The Voice of Germany
ZDF-Doku begleitet Nachwuchsoffiziere auf hoher See
"On Deck – Ausbildung auf dem Meer"
On Deck - Ausbildung auf dem Meer
Entführung in Passau: Wird Frederike Bader ihre Tochter retten?
"Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau"
"Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau"