Florian Silbereisen: So reich ist der Schlagerstar wirklich

Bereits mit neun Jahren unterschrieb Florian Silbereisen seinen ersten Plattenvertrag, brachte ein Debütalbum heraus und stand zum ersten Mal vor TV-Kameras. Damit legte er den Grundstein für eine beachtliche Karriere im Schlagergeschäft. Was der Entertainer anpackt, scheint beinahe automatisch zu glänzen. Auch seine frühere Beziehung zu Schlager-Queen Helene Fischer brachte Florian Silbereisen finanzielle Vorteile ein.

Heute ist der Moderator zwar nicht mehr mit der 40-Jährigen liiert, doch sein Vermögen kann sich sehen lassen: Über die Jahre hat sich der TV-Star ein beeindruckendes Imperium aufgebaut. Doch wie reich ist Florian Silbereisen tatsächlich? Wir werfen einen genauen Blick auf seine Finanzen.

So viel bekommt Silbereisen für seine Auftritte Bei Florian Silbereisen kam im Laufe der Jahre ein riesiges Vermögen zusammen. Das liegt auch daran, dass der Entertainer an zahlreichen verschiedenen Projekten gearbeitet hat. Beispielsweise nahm der 43-Jährige 2020 auf dem Jury-Stuhl der RTL-Castingshow "DSDS" Platz. Dabei wird er wohl eine ähnlich hohe Gage wie sein Vorgänger Xavier Naidoo in Höhe von 1,2 Millionen Euro pro Staffel erhalten haben.

Im selben Jahr holte er sich den Goldstatus mit einem gemeinsamen Album mit Thomas Anders. Dann kommen da natürlich noch seine großen TV-Sendungen wie der "Schlagerboom" hinzu. Laut "businessinsider.de" soll er mit seinen Shows allein im Jahr 2021 beeindruckende 900.000 Euro eingenommen haben. Seine Gage als Schauspieler im ZDF-"Traumschiff" dürfte ebenfalls einen großen Betrag in seine Kasse spülen.

So verdiente Flori Geld mit der Beziehung zu Helene Fischer Die Beziehung zu Helene Fischer brachte beiden viel Popularität ein. Nach zehn Jahren beendete das Schlagertraumpaar ihre Beziehung. Jedes Mal, wenn sich das Ex-Paar in einer TV-Show wiedersieht, lässt dies die Einschaltquoten und die Schlagerzeilen in der Presse in die Höhe schnellen. Auch wenn die Beziehung nicht mehr besteht, so bleibt ihm das Gesicht von Helene Fischer weiterhin dauerhaft erhalten, denn seitdem ziert ein Tattoo von ihrem Gesicht den Oberarm des Schlagerstars. Dieser Körperschmuck soll dem 43-Jährigen 1000 Euro gekostet haben.

Laut dem "Vermögen Magazin" beläuft sich Florian Silbereisens Kontostand im Jahr 2024 auf rund 8,5 Millionen. Jedes Jahr kommt mehr Geld hinzu.