Florian Silbereisen: So reich ist der Schlagerstar wirklich

Sein Kontostand

Florian Silbereisen: So reich ist der Schlagerstar wirklich

25.09.2025, 13.01 Uhr
von Annika Schmidt
Florian Silbereisen hat mit seiner Musik-Karriere und TV-Shows wie DSDS und dem Traumschiff ein Vermögen aufgebaut.
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.

Bereits mit neun Jahren unterschrieb Florian Silbereisen seinen ersten Plattenvertrag, brachte ein Debütalbum heraus und stand zum ersten Mal vor TV-Kameras. Damit legte er den Grundstein für eine beachtliche Karriere im Schlagergeschäft. Was der Entertainer anpackt, scheint beinahe automatisch zu glänzen. Auch seine frühere Beziehung zu Schlager-Queen Helene Fischer brachte Florian Silbereisen finanzielle Vorteile ein.

Heute ist der Moderator zwar nicht mehr mit der 40-Jährigen liiert, doch sein Vermögen kann sich sehen lassen: Über die Jahre hat sich der TV-Star ein beeindruckendes Imperium aufgebaut. Doch wie reich ist Florian Silbereisen tatsächlich? Wir werfen einen genauen Blick auf seine Finanzen.

Silbereisen trifft Silbereisen: Überraschung bei "Helene Fischer Show"
Helene Fischer und Florian Silbereisen erleben ein besonderes Wiedersehen in der "Helene Fischer Show" im ZDF, inklusive einer humorvollen Zeitreise.
Wiedersehen beim Schlagerpaar
Florian Silbereisen war zum ersten Mal in Helene Fischers ZDF-Show zu Gast.

Derzeit beliebt:
>>Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
>>Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
>>Sebastian Lege privat: 5 skurrile Fakten über den „Besseresser“-Star
>>Das Helene-Tattoo ist noch immer da - wird es Zeit zum Loslassen bei Florian Silbereisen?

So viel bekommt Silbereisen für seine Auftritte

Bei Florian Silbereisen kam im Laufe der Jahre ein riesiges Vermögen zusammen. Das liegt auch daran, dass der Entertainer an zahlreichen verschiedenen Projekten gearbeitet hat. Beispielsweise nahm der 43-Jährige 2020 auf dem Jury-Stuhl der RTL-Castingshow "DSDS" Platz. Dabei wird er wohl eine ähnlich hohe Gage wie sein Vorgänger Xavier Naidoo in Höhe von 1,2 Millionen Euro pro Staffel erhalten haben.

 

Stramm wie fünf: Glühwein-Eklat ist Florian Silbereisen "sehr peinlich"
Florian Silbereisen geriet auf dem Passauer Weihnachtsmarkt in die Schlagzeilen, als er nach zu viel Glühwein randalierte. Die Polizei musste eingreifen, und Stefan Raab erinnerte in seiner Show an den Vorfall. Heute ist es dem Schlagerstar peinlich.
Weihnachtsmarkt-Skandal
Florian Silbereisen macht mit ungewohnter Aktion auf sich aufmerksam.

Im selben Jahr holte er sich den Goldstatus mit einem gemeinsamen Album mit Thomas Anders. Dann kommen da natürlich noch seine großen TV-Sendungen wie der "Schlagerboom" hinzu.  Laut "businessinsider.de" soll er mit seinen Shows allein im Jahr 2021 beeindruckende 900.000 Euro eingenommen haben. Seine Gage als Schauspieler im ZDF-"Traumschiff" dürfte ebenfalls einen großen Betrag in seine Kasse spülen. 

 

Peinlicher Patzer in Weihnachtsshow - Helene Fischer muss sich entschuldigen
Bei der Aufzeichnung ihrer Weihnachtsshow tat sich Helene Fischer damit schwer, einen Song von Maite Kelly richtig anzukündigen. Die nahm es mit Humor.
Panne bei Aufzeichnung

So verdiente Flori Geld mit der Beziehung zu Helene Fischer

Die Beziehung zu Helene Fischer brachte beiden viel Popularität ein. Nach zehn Jahren beendete das Schlagertraumpaar ihre Beziehung. Jedes Mal, wenn sich das Ex-Paar in einer TV-Show wiedersieht, lässt dies die Einschaltquoten und die Schlagerzeilen in der Presse in die Höhe schnellen. Auch wenn die Beziehung nicht mehr besteht, so bleibt ihm das Gesicht von Helene Fischer weiterhin dauerhaft erhalten, denn seitdem ziert ein Tattoo von ihrem Gesicht den Oberarm des Schlagerstars. Dieser Körperschmuck soll dem 43-Jährigen 1000 Euro gekostet haben.

Laut dem "Vermögen Magazin" beläuft sich Florian Silbereisens Kontostand im Jahr 2024 auf rund 8,5 Millionen. Jedes Jahr kommt mehr Geld hinzu.

