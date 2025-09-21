Home News Star-News

Nina Chuba: Popstar mit Albtraum-Erinnerungen an das „Traumschiff“

ZDF-Quotenhit

21.09.2025, 20.32 Uhr
Popstar Nina Chuba, auch bekannt aus "Die Pfefferkörner", erinnert sich an ihre schlaflosen Nächte auf dem Traumschiff und verrät, warum sie sich wie in einem Kafka-Roman fühlte.
NIna Chuba
Popstar Nina Chuba hat als Schauspielerin erste Erfahrungen im Showbiz gesammelt - auch auf dem "Traumschiff".  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Als Popstar ist Nina Chuba aktuell omnipräsent. Am Freitag, 19. September, erschien ihr neues Album "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht". Es schließt an das Erfolgsdebüt "Glas" von 2023 an. Gleich vier ihrer Singles befinden sich derzeit in den deutschen Top 100. Doch ihre Karriere startete die 26-Jährige als Schauspielerin – genauer gesagt als Kinderdarstellerin in der beliebten Jugendserie "Die Pfefferkörner".

Auch in "Das Traumschiff" ist Chuba schon zu sehen gewesen sowie 2018 in der Folge "Hawaii". Mit den Dreharbeiten verbindet die heutige Sängerin und Rapperin allerdings keine allzu guten Erinnerungen. Zwei Monate lang verbrachte sie mit Crew und Cast der ZDF-Produktion auf dem Traumschiff, davon einen Monat auf hoher See. "Ich bekam jeden Tag immer eine Spritze vom Arzt, weil ich seekrank war", verriet Chuba nun dem Schweizer Magazin "Blick". "Und dann lag ich im Bett, weil das so müde machte."

Nina Chuba auf dem "Traumschiff": "Als wäre ich in einem Kafka-Roman gefangen"

Auch die kulinarische Versorgung habe auf dem Kreuzfahrtschiff zu wünschen übrig gelassen. So habe es nach Chubas Schilderungen beim Catering keine veganen Alternativen gegeben. Das Ergebnis: Sie ernährte sich ausschließlich von Brötchen. Das Entertainment an Bord soll nicht abwechslungsreicher gewesen sein als Chubas Ernährung: "Jeden Tag habe ich denselben Film geguckt", erzählte sie. Wie "absurd" sich die Zeit auf dem Schiff anfühlte, verdeutlichte sie mit einer Anspielung auf die düster-surrealen Meisterwerke des Schriftstellers Franz Kafka: "Es fühlte sich an, als wäre ich in einem Kafka-Roman gefangen."

Jedoch sei auch nicht alles anstrengend gewesen. So habe sie unter Deck mit "den Filipinos, die auf dem Schiff arbeiten" Karaoke gesungen. "Das war toll", schwärmte die Sängerin. Außerdem sei sie in Japan und Mexiko alleine unterwegs gewesen, wo sie bleibende Erinnerungen sammeln konnte: "Ich habe mit einer Familie zu Abend gegessen, die ich aber nicht verstanden habe, weil sie Spanisch sprachen", erzählte sie von ihrem Mexiko-Trip. "Als ich zurück aufs Schiff kam und von meinem besten Tag des Lebens schwärmte, meinten alle nur, ich sei verrückt."



So sah "Wildberry Lillet"-Sängerin Nina Chuba als Kinderstar aus
Nina Chuba, einst Kinderdarstellerin in "Die Pfefferkörner", stürmt mit ihrem zweiten Studioalbum "Ich liebe mich, ich liebe mich nicht" erneut die Charts und blickt auf eine steile Karriere zurück.
Krasser Wandel
NIna Chuba

Eine Rückkehr als Schauspielerin schließt der Popstar aktuell aus. Mit ihren Erfahrungen am Set von "Das Traumschiff" oder anderen Produktionen hat das aber nichts zu tun. "Das fühlt sich für mich jetzt komisch an, eine Rolle zu spielen", erläutert sie. "Ich bin ja schon Nina Chuba, das ist auch eine Art Rolle."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

