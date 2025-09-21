"Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben": Kritik zur Premiere im ZDF

Wer nach seichter Herzschmerz-Fernsehunterhaltung sucht, kommt an ihrem Namen nicht vorbei: Inga Lindström steht wie Rosamunde Pilcher für romantische Geschichten vor traumhafter Kulisse. Spielen Pilchers Romane und Kurzgeschichten stets im englischen Cornwall, hat die deutsche Drehbuchautorin Christiane Sadlo, die hinter dem Pseudonym Inga Lindström steckt, Schweden als ihren Haupthandlungsort auserkoren. Genauer gesagt die traumhafte Schärenlandschaft. Mit "Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben" (Regie: Anna Schuchardt, Buch: Gerlind Becker, Kirsten Harder) feiert nun der 105. Film seine Premiere im ZDF.

Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben Romanze • 21.09.2025 • 20:15 Uhr

Die Postbotin Finja (Ina Hout) plant einen Heiratsantrag: "Ich werde ihn entführen", erzählt sie ihrer Freundin Anni (Lena Conzendorf): "Ich hol ihn in seiner Werkstatt ab und dann verkündige ich, dass wir ein Überraschungspicknick machen, Dann nehm ich ihn mit zum alten Baum, wo wir uns das erste Mal geküsst haben, und da mache ich dann den Antrag." Doch noch bevor es so weit kommt, erwischt Finja ihren Torben (Lukas T. Sperber) mit seiner Angestellten Lilly (Eva Nürnberg) knutschend in der Werkstatt.

Ein Drehbuch mit Schwächen Natürlich ist Finja verletzt, doch unterkriegen lassen will sie sich nicht: Sie ist fest entschlossen, Torben zurückzugewinnen! Helfen soll ihr ein alter Ratgeber von Annis Cousine: "Werde seine Traumfrau. Wie du jeden Mann verzauberst" lautet der vielversprechende Titel. Ob das klappen kann? Finjas Freundin Stine (Nadine Menz) ist skeptisch. Doch Anni ist sofort dabei. Und so stürzen sich die beiden Freundinnen voller Elan in ihr Flirt-Experiment mit Viggo (Benedikt Kalcher) und Mats (Thiago Braga de Oliveira).

Den ersten "Inga Lindström"-Film "Sehnsucht nach Marielund" zeigte das ZDF vor 21 Jahren. Seither gilt die Reihe als zuverlässiger Quotengarant. Auch wenn sich treue Fans seit 2023 mit nur drei neuen Filmen pro Jahr anstelle der zuvor üblichen fünf bis sechs Neuproduktionen abfinden müssen.

"Ein Traummann zum Üben" ist sicher nicht das stärkste Drehbuch aus der "Inga Lindström"-Reihe: "Wieder ein belegtes Brot mit Schinken?", fragt Anni ihren Kunden Mats. Es folgt eine unbeholfen-peinliche Rezitation der Toten Hosen: "Ja, genau. Und dann noch so ein Walnussbrot mit Ei." – "Gern, also zwei belegte Brote, eins mit Schinken, eins mit Ei." Dass treue "Inga Lindström"-Fans diese Anspielung unbedingt verstehen geschweige denn lustig finden, ist eher zu bezweifeln. Auch muss das Publikum gerade in der ersten Filmhälfte so manchen inhaltsleeren Kalenderspruch à la "Was gut war, bleibt gut" überstehen. Immerhin trösten zumindest die farbenfrohen Outfits der Portagonistin und die typischen Schweden-Aufnahmen über die Drehbuchschwächen hinweg.

In der ZDFmediathek steht "Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben" bereits am Sonntag, 14. September, zum Abruf bereit.

Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben – So. 21.09. – ZDF: 20.15 Uhr

