Home News TV-News

"Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben": Kritik zur Premiere im ZDF

"Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben"

Schwedische Romantik mit Hindernissen: Die TV-Premiere

21.09.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Postbotin Finja will trotz Betrug ihren Freund Torben zurückgewinnen. Im neuen "Inga Lindström"-Film sucht sie Hilfe in einem alten Ratgeber. Die romantische Geschichte spielt in der traumhaften Schärenlandschaft Schwedens und feiert ihre Premiere im ZDF.
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
Finja (Ina Hout) will ihren Ex-Freund zurückgewinnen. Helfen soll ihr ein alter Beziehungsratgeber.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
Stine (Nadine Menz, links), Finja (Ina Hout, Mitte) und Anni (Lena Conzendorf) sind beste Freundinnen.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
Finja (Ina Hout, links) und Anni (Lena Conzendorf, Mitte) sind auf Männerfang, ihre beste Freundin Stine (Nadine Menz) bleibt skeptisch.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
Auf einer Party sprühen zwischen Mats (Thiago Braga de Oliveira) und Anni (Lena Conzendorf) die Funken.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
Mit roten Accessoires soll es Frauen angeblich leichter fallen, Männer für sich zu gewinnen. Im Fall von Finja (Ina Hout) und Viggo (Benedikt Kalcher) scheint der Plan aufzugehen.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski

Wer nach seichter Herzschmerz-Fernsehunterhaltung sucht, kommt an ihrem Namen nicht vorbei: Inga Lindström steht wie Rosamunde Pilcher für romantische Geschichten vor traumhafter Kulisse. Spielen Pilchers Romane und Kurzgeschichten stets im englischen Cornwall, hat die deutsche Drehbuchautorin Christiane Sadlo, die hinter dem Pseudonym Inga Lindström steckt, Schweden als ihren Haupthandlungsort auserkoren. Genauer gesagt die traumhafte Schärenlandschaft. Mit "Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben" (Regie: Anna Schuchardt, Buch: Gerlind Becker, Kirsten Harder) feiert nun der 105. Film seine Premiere im ZDF.

ZDF
Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben
Romanze • 21.09.2025 • 20:15 Uhr

Die Postbotin Finja (Ina Hout) plant einen Heiratsantrag: "Ich werde ihn entführen", erzählt sie ihrer Freundin Anni (Lena Conzendorf): "Ich hol ihn in seiner Werkstatt ab und dann verkündige ich, dass wir ein Überraschungspicknick machen, Dann nehm ich ihn mit zum alten Baum, wo wir uns das erste Mal geküsst haben, und da mache ich dann den Antrag." Doch noch bevor es so weit kommt, erwischt Finja ihren Torben (Lukas T. Sperber) mit seiner Angestellten Lilly (Eva Nürnberg) knutschend in der Werkstatt.

Ein Drehbuch mit Schwächen

Natürlich ist Finja verletzt, doch unterkriegen lassen will sie sich nicht: Sie ist fest entschlossen, Torben zurückzugewinnen! Helfen soll ihr ein alter Ratgeber von Annis Cousine: "Werde seine Traumfrau. Wie du jeden Mann verzauberst" lautet der vielversprechende Titel. Ob das klappen kann? Finjas Freundin Stine (Nadine Menz) ist skeptisch. Doch Anni ist sofort dabei. Und so stürzen sich die beiden Freundinnen voller Elan in ihr Flirt-Experiment mit Viggo (Benedikt Kalcher) und Mats (Thiago Braga de Oliveira).

Derzeit beliebt:
>>"Morbius": Kritik zur Comic-Verfilmung mit Jared Leto auf ProSieben
>>"Polizeiruf 110: Sie sind unter uns": Kritik zum neuen Fall mit Claudia Michelsen in der ARD
>>"Wolfssommer – Blutige Spuren": Kritik zur ZDF-Thrillerserie mit Eva Melander
>>"Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale": Schlager-Party im ZDF

Den ersten "Inga Lindström"-Film "Sehnsucht nach Marielund" zeigte das ZDF vor 21 Jahren. Seither gilt die Reihe als zuverlässiger Quotengarant. Auch wenn sich treue Fans seit 2023 mit nur drei neuen Filmen pro Jahr anstelle der zuvor üblichen fünf bis sechs Neuproduktionen abfinden müssen.

"Ein Traummann zum Üben" ist sicher nicht das stärkste Drehbuch aus der "Inga Lindström"-Reihe: "Wieder ein belegtes Brot mit Schinken?", fragt Anni ihren Kunden Mats. Es folgt eine unbeholfen-peinliche Rezitation der Toten Hosen: "Ja, genau. Und dann noch so ein Walnussbrot mit Ei." – "Gern, also zwei belegte Brote, eins mit Schinken, eins mit Ei." Dass treue "Inga Lindström"-Fans diese Anspielung unbedingt verstehen geschweige denn lustig finden, ist eher zu bezweifeln. Auch muss das Publikum gerade in der ersten Filmhälfte so manchen inhaltsleeren Kalenderspruch à la "Was gut war, bleibt gut" überstehen. Immerhin trösten zumindest die farbenfrohen Outfits der Portagonistin und die typischen Schweden-Aufnahmen über die Drehbuchschwächen hinweg.

In der ZDFmediathek steht "Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben" bereits am Sonntag, 14. September, zum Abruf bereit.

Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben – So. 21.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was läuft da wirklich?
Ein einziges Wort genügte, um die Gerüchteküche um Beatrice Egli und Florian Silbereisen anzuheizen. Fans spekulieren erneut.
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ZDF-Gagen enthüllt: So viel verdienen die Moderatoren wirklich!
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Sarah Engels mit neuem Karriere-Schritt: "Habe wahnsinnigen Respekt"
Premiere
Moulin Rouge - Das Musical
70 Jahre im Rampenlicht aber schlechte Gagen: Roberto Blanco "lässt sich nicht abspeisen"
Legende
Roberto Blanco
"Ihm geht es nicht besonders gut": Howard Carpendale befürchtet letzten Auftritt mit Jürgen Drews
Emotionaler Auftritt
Howard Carpendale und Jürgen Drews
Andreas Ehrlich über seinen Bruder: "Das ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann"
Jubiläumsmagie
Andreas Ehrlich im Interview
„Tatort“ vs. „Polizeiruf 110“ – Welche Krimireihe ist beliebter?
Krimi-Duell
Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau im "Polizeiruf 110: Einer von uns".
"Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste am Samstag
Sonderausgabe
Giovanni Zarrella ist auf der Bühne von Frauen umgeben.
"GZSZ"-Star steigt steigt bei den ZDF-"Bergrettern" ein
Wer ist es?
Der GZSZ-Cast mit mit Daniel Fehlow, Wolfgang Bahro, Petew Dwojak, Jasmin Weber, Jessica Ginkel, Maike von Bremen, Ulrike Frank und Natalie Alison.
Endlich offiziell: Das sind die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Tränen, Schulden, leere Tische: Frank Rosin greift Wirten unter die Arme
"Rosins Restaurants – ein Sternekoch räumt auf"
Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf
Die Top 6 der reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Vermögende Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Sparen beim ÖRR: Wie lange kann sich die ARD Florian Silbereisen noch leisten?
ARD und Schlagershows
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
So sah "Wildberry Lillet"-Sängerin Nina Chuba als Kinderstar aus
Krasser Wandel
NIna Chuba
NDR-Programmchef nennt Cancel-Culture-Vorwürfe von Moderatorin Julia Ruhs "absurd"
Meinungsvielfalt
KLAR
Mit Haaren & ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst
In diesen Zelten sind Marianne und Michael auf der Wiesn unterwegs!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Das Oktoberfest 2025: Tradition trifft auf TV-Live-Übertragung
"O'zapft is!"
"O'zapft is!"
Humorvolle Schwergewichte: Nicole Jäger im 3sat-Programm
"3satFestival 2025: Nicole Jäger – Walküre"
Nicole Jäger - Walküre
Pünktlich zum Wiesn-Start: Die Brauereifamilien-Saga mit der Fortsetzung
"Oktoberfest 1905"
"Oktoberfest 1905"
Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv: "Meine Hände zittern"
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Thomas Anders: Geheime Seiten des Modern-Talking-Stars
Vom Kindertalent zum Kultstar
Thomas Anders
Evelyn Burdecki springt über ihren Schatten und appelliert: "Ganz, ganz wichtig für jede Frau"
Krebsvorsorge
Evelyn Burdecki
ARD gesteht peinlichen Fehler in "In aller Freundschaft": "Das sollte uns nicht passieren"
Brillen-Panne
"In aller Freundschaft": Arzt Dr. Heilmann untersucht den Patienten Razak Amari
Jubiläum bei Ninja Warrior: Überraschungen und Abschiede
"Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands"
Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands
Neue DVDs der Woche: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"
DVD-Highlights
"Elio"
Das ist der wahre Star hinter dem "Dirty Dancing"-Hit
Kult-Film
Bill Medley
Dieter Bohlen mit Diät vor seiner Tour - So viel hat er abgenommen!
Tournee-Start
Dieter Bohlen
"The Voice"- Moderatorin Melissa Khalaj im Interview: "Ablehnung gehört zum Leben dazu"
Zwischen Zweifel und Rampenlicht
Promi Big Brother - Die Late Night Show
HeidiFest im Hofbräuhaus: Ein "Live"-Scherz?
Kritik
Heidifest By Heidi Klum
Das wurde aus den “Tatort”-Stars von früher
Tatort-Erfolg
Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec stehen an einem sonnigen Tag draußen in einem Park und lachen.