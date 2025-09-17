Home News Star-News

Selbstversorger statt Starallüren – wie tickt Andreas Ehrlich?

Zauberhaftes Leben

17.09.2025, 13.03 Uhr
Andreas Ehrlich spricht über sein Leben als Teil-Selbstversorger und die Herausforderungen als Chef der Zaubershow "Ehrlich Brothers". Die Jubiläumsshow wird im ZDF gezeigt.
Andreas Ehrlich im Interview
Andreas (links) und sein Bruder Chris sind ein eingespieltes Team. Privat lebt Andreas gemeinsam mit seiner Frau als "Teil-Selbstversorger". Wie es dazu kam, verrät er im Interview.   Fotoquelle: 2015 Getty Images/Michele Tantussi
Andreas Ehrlich im Interview
Ihre faszinierenden Tricks für die Bühne sind mit einem riesigen Aufwand verbunden. "Alle 100 Crewmitglieder müssen jeden Abend wie ein Uhrwerk zusammenarbeiten, damit die Menschen einen unvergesslichen Abend erleben", sagt Andreas Ehrlich (hinten) im Interview und gibt zu: "Als Chefs sind wir sehr anspruchsvoll."  Fotoquelle: ZDF / Ralph Larmann
Andreas Ehrlich im Interview
Ein Zauberkasten für Kinder weckte ihre Leidenschaft für die Magie, inzwischen haben sie Fans auf der ganzen Welt: Die Brüder Andreas (links) und Chris Ehrlich, besser bekannt als Magier-Duo Ehrlich Brothers.  Fotoquelle: ZDF / Lisa Wassmann
Andreas Ehrlich im Interview
Seit zehn Jahren sind die Ehrlich Brothers in den großen Arenen unterwegs. Ihr Jubiläum feiern sie mit einem besonderen Programm: "DIAMONDS" ist ein Mix aus ihren besten Illusionen.Das ZDF zeigt "Ehrlich Brothers DIAMONDS- Die große Jubiläumsshow" aus der Dortmunder Westfalenhalle am Samstag, 27. September, um 20.15 Uhr.  Fotoquelle: ZDF / Ralph Larmann
Andreas Ehrlich im Interview
Andreas (rechts) und Chris sind bereits seit 10 Jahren im Showgeschäft.   Fotoquelle: ZDF/Lisa Wassmann
Andreas Ehrlich im Interview
Die Ehrlich Brothers haben zahlreiche Illusionen mit Feuer im Programm. Dabei kann auch mal was schief gehen: Bei Proben für eine Show im Juni 2025 geriet Andreas Ehrlich zu nah an einen Flammenwerfer, wodurch seine mit Haarspray fixierte Frisur Feuer fing.  Fotoquelle: ZDF / Ralph Larmann

Kaum zu glauben, aber Andreas Ehrlich geht eher selten in den Supermarkt. Gemeinsam mit seiner Frau lebt der 47-Jährige als "Teil-Selbstversorger" und das offenbar mit Leib und Seele. Im Interview zum Jubiläum der Ehrlich Brothers erzählt Andreas Ehrlich der Agentur teleschau, wie er zu diesem ungewöhnlichen Lebensstil kam. Zudem lässt er durchblicken, wie die Zauberbrüder als Chefs so ticken.

Aus der Not heraus entstand der besondere Lebensstil von Andreas Ehrlich

"Wir haben 15 Kamerun-Schafe. Die sind quietschfidel und halten das Gras kurz", verrät der Magier im Gespräch mit teleschau. Der Bühnenstar, der gemeinsam mit seinem Bruder Christian (42) regelmäßig tausende Menschen in den größten Arenen in Staunen versetzt, besucht nach eigener Aussage nur "ab und zu" einen Supermarkt. Dass er und seine Frau "Teil-Selbstversorger" sind, hat Andreas der Familie seines Vaters zu verdanken, "die eigentlich gar nichts hatte", wie er sagt.

Was einst aus der Not heraus entstand, ist heute für Andreas und seine Frau "eine Art und Weise zu leben", die ihm auch helfe, nie zu vergessen, woher sie kommen. Er erinnert sich: "Als ich meine Frau fand und wir 2004 in ihrem Elternhaus unterkamen, war klar, dass wir so leben wollen. Wir hatten etwas Land übrig. Dort zogen zuerst die Gänse ein, dann kamen Schafe dazu." Bis heute lieben es die beiden, sich "um den Garten und die Tiere zu kümmern".

ZDF zeigt: "Ehrlich Brothers DIAMONDS - Die große Jubiläumsshow"

Doch neben Hof und Garten sind die Ehrlich Brothers echte Unternehmer: Ihr Tour-Team umfasst mehr als 100 Personen. Wie Andreas und Chris als Chefs drauf sind, verrät der ältere Bruder ebenfalls: "Als Chefs sind wir ziemlich anspruchsvoll, ich glaube, das wissen alle", lässt er gegenüber teleschau wissen. "Wir haben eine hohe Verantwortung den Menschen gegenüber, die sich ein Ticket für unsere Show gekauft haben. Alle 100 Crewmitglieder müssen jeden Abend ihr Bestes geben und wie ein Uhrwerk zusammenarbeiten, damit die Menschen einen unvergesslichen Abend erleben." Der Magier betont: "Deshalb war uns immer wichtig, Leute zu finden, die diesen Spirit ebenfalls in sich tragen."



Wie die Brüder die Menschen auf der Bühne verzaubern, zeigt das ZDF in "Ehrlich Brothers DIAMONDS - Die große Jubiläumsshow" aus der Dortmunder Westfalenhalle am Samstag, 27. September, 20.15 Uhr. In der Doku "Backstage: Die Ehrlich Brothers – Die Magie hinter der DIAMONDS-Show" (ab Dienstag, 23. September, im ZDF zu streamen und am Sonntag, 28. Dezember, 19.25 Uhr, im TV) gibt es zudem einen spannenden Blick in ihre "heiligen Hallen" in Bünde, wo Andreas und Chris an den Effekten tüfteln.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

