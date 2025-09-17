Home News TV-News

"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Das sind die Fälle im September

"Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Wer schoss siebenmal auf ein Wettbüro?

17.09.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Ein brutaler Überfall erschüttert: Ein älteres Ehepaar wird in ihrer Villa Opfer von Gewalt. Der Fall wird in "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF gezeigt. Auch weitere Verbrechen stehen im Fokus der Sendung.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Ein älteres Ehepaar wird in seiner eigenen Villa überfallen und verletzt.   Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Die Täter lassen das Ehepaar gefesselt im Keller zurück.   Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Beim Brandanschlag auf ein Mehrfamilienhaus stirbt ein älteres Ehepaar.   Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
Rudi Cerne vertraut wieder darauf, dass sich aufmerksames TV-Publikum beim ihm meldet.
Rudi Cerne vertraut wieder darauf, dass sich aufmerksames TV-Publikum beim ihm meldet.  Fotoquelle: ZDF/Nadine Rupp

Ein brutaler Überfall im eigenen Zuhause gehört wohl zu den schrecklichsten Erfahrungen, die sich viele Menschen vorstellen können. Für ein älteres Ehepaar wurde dieser Albtraum bittere Realität. Ihr Fall wird nun in der September-Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" behandelt. Die Täter, so berichtet Rudi Cerne, zwangen die Eheleute, den Tresor zu öffnen. Anschließend ließen sie die Opfer gefesselt im Keller der Villa zurück.

ZDF
Aktenzeichen XY... Ungelöst
True Crime • 17.09.2025 • 20:15 Uhr

„Es war Brandstiftung“: XY beleuchtet tragischen Tod eines Ehepaars

Schockierend ist auch der Tod eines Ehepaares: Die beiden waren zu Besuch bei ihrer Tochter, als in dem Mehrfamilienhaus, in dem sie wohnt, ein Feuer ausbrach. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nun nach Schuldigen. Auch die Frage, wer den Säugling, dessen Leiche auf einem Parkplatz gefunden wurde, umtreibt die ermittelnden Behörden in der ZDF-True-Crime-Sendung. Untersuchungen zufolge kam der Junge gesund zur Welt, starb jedoch kurz nach der Geburt. Die Hintergründe sind hier ebenso ungeklärt wie in dem Überfall auf ein Wettbüro: Am Abend eines Fußballspiels schoss ein Unbekannter von der Straße aus sieben Mal durch die Scheibe.

Als Nominierten für den "XY-Preis 2025" stellt Cerne außerdem einen 33-Jährigen vor: Als er Zeuge wurde, wie ein Mann eine Frau im Kofferraum entführte, alarmierte er die Polizei und verfolgte den Wagen des Täters bis zum Eintreffen der Behörden.

Derzeit beliebt:
>>So trauert Robert Redfords deutsche Ehefrau um ihren Mann
>>"David und Goliath": Wenn Krankenhauspersonal an seine Grenzen stößt
>>Trump-Lager fordert Visum-Entzug für ZDF-Journalist Elmar Theveßen
>>"Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus": Kritik zur ZDF-Doku über den Tierschutz

Über die aktuelle Entwicklung in allen gezeigten Fällen können sich Zuschauerinnen und Zuschauer sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung, also ab Mittwoch, 24. August, um 17 Uhr, im neuen Online-Format "Aktenzeichen XY... Update" unter https://www.zdf.de/magazine/aktenzeichen-xy-ungeloest-110#t=extras informieren.



Aktenzeichen XY... Ungelöst – Mi. 17.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Aktenzeichen XY... ungelöst" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Keine traumhafte "Traumschiff"-Erfahrung: Nina Chuba packt über den Dreh aus
ZDF-Dauerbrenner
NIna Chuba
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation
Hitlers vergessene Hauptquartiere: Ruinen der Vergangenheit
"Hitlers Hauptquartiere – Kommandozentralen des Bösen"
Hitlers Hauptquartiere - Kommandozentralen des Bösen
Verwirrspiel in Cornwall: Rosamunde Pilchers neues Abenteuer
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Quiz-Marathon für den guten Zweck - Promis legen sich ins Zeug
"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special"
Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special
Berchtesgadener Land: Ein Paradies für Naturfreunde
"ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land"
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Collien Fernandes auf dem Traumschiff mit neuer Regel: "Darf endlich flirten"
Neue Romantik
"Das Traumschiff"
Als Adenauer de Gaulle den Wein stahl
"An einem Tag im September"
An einem Tag im September
"Rosenheim-Cops": Marisa Burger mit schweren Vorwürfen gegen das ZDF!
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Fernsehpreis 2025: Alle Infos zur Preisverleihung mit Barbara Schöneberger
"Der Deutsche Fernsehpreis 2025"
Das Beste aus TV und Streaming - Der Deutsche Fernsehpreis 2025
RTL-Unterhaltungschef verrät: So bleibt das „Sommerhaus“ ein Quotenhit
Erfolgsrezept
Unterhaltungschef Markus Küttner
Frauenpower in der Filmbranche: Ulrike C. Tscharres Appell
Frauen im Fokus
Ulrike C. Tscharre im Interview
"Sommerhaus"-Blitzausstieg: Warum ging Paar nach nur 3 Tagen?
„Der Dämon kam raus“
Das Sommerhaus der Stars
Das ist das neue Ermittler-Duo im Bundespolizei-"Tatort"
Auf Verbrecherjagd
Denis Moschitto
Carmen Geiss setzt sich zur Wehr!
Nach Selfie-Shitstorm
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Sammelklage gegen DAZN: 4.500 Kunden ziehen vor Gericht
Rechtsstreit
DAZN
Start vom "Sommerhaus der Stars" - Daher kennst du die Kandidaten!
Jubiläumsstaffel
Tina und Jochen Horst auf einer Bank, das Foto für "Das Sommerhaus der Stars" 2025.
Comeback von Unheilig: Auftritt mit neuem Song und großer Ankündigung
Rückkehr
Kopf der Band
Hochprozentiger Alkohol vor dem Auftritt? - Das sind die Rituale unserer Schlagerstars
Rituale
Florian Silbereisen und Andrea Berg auf der Bühne vom "Schlagerboom Open Air" 2025.
Neuer Versuch startet: Stefan Raabs RTL-Primetime-Show
Mysteriöser Start
Stefan Raab
Iris Berben & Moritz Bleibtreu zerlegen das Märchen vom Star-Reichtum
Schauspielklischees
Moritz Bleibtreu
Stefan Raabs Rückkehr zu RTL - Sollte der Erfolgsgarant in den Ruhestand gehen?
Quoten
Stefan Raab im Porträt.
Kreativ-Duell um 10.000 Euro
"Guidos Deko Queen – Die Challenge"
Guido Maria Kretschmer
Von Dauerwelle bis Arschgeweih: Die Rückkehr der Jugendsünden
"Das war dann mal weg"
Das war dann mal weg
Reality-Show mit Kultfaktor: Balko zieht ins "Sommerhaus der Stars"
"Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"
Das Sommerhaus der Stars
Romy Heiland vor Gericht! Neue Staffel sorgt für Aufsehen
"Die Heiland – Wir sind Anwalt"
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Veronica Ferres überrascht mit Kuss-Geständnis über Hollywood-Star
Podcast mit Barbara Schöneberger
Veronica Ferres
Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall
Wahlkampf
Jannik Kontalis
Drei Ehen: Das turbulente Liebesleben von Roland Kaiser
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Fabian Hinrichs im neuen "Tatort": So spannend geht es nach der Sommerpause weiter
Neuer Fall
Tatort: Ich sehe dich