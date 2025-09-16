"Guidos Deko Queen – Die Challenge": Das Duell um 10.000 Euro

Designer, Moderator und Publikumsliebling: Guido Maria Kretschmer ist schon sehr lange ein allseits bekanntes und beliebtes TV-Gesicht. Bei "Shopping Queen" wollen die Kandidatinnen den 60-Jährigen immer noch mit stylischen Outfits beeindrucken. Der Dauerbrenner ist eine Bank, die Sendung läuft seit 2012 (montags bis freitags, um 15 Uhr) auf VOX. Auch "Guidos Deko Queen", seit 2021 im Programm, ist inzwischen populär. Hier dreht sich alles um Räume statt um Mode – und nun gibt es ein Special zur besten Sendezeit auf VOX.

Guidos Deko Queen – Die Challenge Docutainment • 16.09.2025 • 20:15 Uhr

Normalerweise treten bei "Guidos Deko Queen" fünf Hobby-Deko-Fans nacheinander an – jeder hat einen Tag, um einen Raum nach einem vorgegebenen Motto zu gestalten. In der neuen Prime-Time-Special-Ausgabe läuft jedoch alles etwas anders: Statt der üblichen Wochen-Challenge gibt es ein direktes Duell zwischen nur zwei Teilnehmern. Beide müssen diesmal nicht nur einen, sondern gleich drei Räume in nur drei Tagen mit einem Budget von 10.000 Euro gestalten. Als besonderer Anreiz winkt dem Sieger ein Preisgeld von 5.000 Euro. Die besondere Herausforderung dabei: Es gibt drei vorgegebene Möbel- oder Dekostücke, die unbedingt ins Konzept integriert werden müssen.

Zwischen-Challenge kostet Zeit Zuerst heißt es: In drei Stunden einen Plan aushecken. Danach geht's los – zum Shoppen, Baumärkte abklappern, Ideen umsetzen. Am Ende soll jeder Raum im besten Licht erstrahlen. Guido Maria Kretschmer kommentiert das Ganze und verteilt vielleicht sogar ein paar Extra-Punkte. Doch wie immer tickt die Uhr gnadenlos. Und diesmal gibt es zusätzlich eine Zwischen-Challenge, die wertvolle Minuten kostet. Reicht es trotzdem, um den Designer zu beeindrucken?

Guido Maria Kretschmer entdeckte seine Leidenschaft für Mode schon mit neun Jahren, als er eine Nähmaschine geschenkt bekam. Seitdem widmet er sich Mode, Textilien und Design und produziert bis heute eigene Kollektionen.

Guidos Deko Queen – Die Challenge – Di. 16.09. – VOX: 20.15 Uhr

