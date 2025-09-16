Home News TV-News

"Guidos Deko Queen – Die Challenge": Das Duell um 10.000 Euro

"Guidos Deko Queen – Die Challenge"

Kreativ-Duell um 10.000 Euro

16.09.2025, 07.00 Uhr
von Paula Oferath
In der Prime-Time-Special-Ausgabe von "Guidos Deko Queen" treten zwei Teilnehmer in einem kreativen Duell gegeneinander an: Drei Räume, drei Tage, 10.000 Euro Budget und eine besondere Herausforderung erwarten sie.
Guido Maria Kretschmer
Guido Maria Kretschmer entdeckte seine Leidenschaft für Mode schon mit neun Jahren. Seit 2012 läuft "Shopping Queen" auf VOX. Auch "Guidos Deko Queen", seit 2021 im Programm, ist sehr beliebt bei den Zuschauern.   Fotoquelle: RTL
Guidos Deko Queen - Die Challenge
Joscha und Lena versuchen alles, um das Budget von 10.000 Euro nicht zu überschreiten. Werden sie Guido Maria Kretschmer mit ihren Ideen überzeugen können?  Fotoquelle: RTL
Guidos Deko Queen - Die Challenge
Getreu dem Motto müssen die Teilnehmer drei vorgegebene Möbel- oder Dekostücke unterbringen, die ins Konzept passen müssen.  Fotoquelle: RTL
Guidos Deko Queen - Die Challenge
"Green Living" ist das Motto der Special-Folge von "Guidos Deko Queen". Wer schafft es, den Designer am meisten zu beeindrucken?  Fotoquelle: RTL
Guidos Deko Queen - Die Challenge
Lena gibt alles, um die Challenge erfolgreich zu meistern.   Fotoquelle: RTL
Guidos Deko Queen - Die Challenge
Lisa stellt sich bei "Guidos Deko Queen - Die Challenge" neuen Herausforderungen. Kann die junge Frau mit ihrem Geschmack bei Guido punkten?  Fotoquelle: RTL
Guidos Deko Queen - Die Challenge
In der Show "Guidos Deko Queen" wird dekoriert und gewerkelt, was das Zeug hält. Doch dieses Mal wartet eine besondere Challenge auf die Teilnehmer.   Fotoquelle: RTL

Designer, Moderator und Publikumsliebling: Guido Maria Kretschmer ist schon sehr lange ein allseits bekanntes und beliebtes TV-Gesicht. Bei "Shopping Queen" wollen die Kandidatinnen den 60-Jährigen immer noch mit stylischen Outfits beeindrucken. Der Dauerbrenner ist eine Bank, die Sendung läuft seit 2012 (montags bis freitags, um 15 Uhr) auf VOX. Auch "Guidos Deko Queen", seit 2021 im Programm, ist inzwischen populär. Hier dreht sich alles um Räume statt um Mode – und nun gibt es ein Special zur besten Sendezeit auf VOX.

VOX
Guidos Deko Queen – Die Challenge
Docutainment • 16.09.2025 • 20:15 Uhr

Normalerweise treten bei "Guidos Deko Queen" fünf Hobby-Deko-Fans nacheinander an – jeder hat einen Tag, um einen Raum nach einem vorgegebenen Motto zu gestalten. In der neuen Prime-Time-Special-Ausgabe läuft jedoch alles etwas anders: Statt der üblichen Wochen-Challenge gibt es ein direktes Duell zwischen nur zwei Teilnehmern. Beide müssen diesmal nicht nur einen, sondern gleich drei Räume in nur drei Tagen mit einem Budget von 10.000 Euro gestalten. Als besonderer Anreiz winkt dem Sieger ein Preisgeld von 5.000 Euro. Die besondere Herausforderung dabei: Es gibt drei vorgegebene Möbel- oder Dekostücke, die unbedingt ins Konzept integriert werden müssen.

Zwischen-Challenge kostet Zeit

Zuerst heißt es: In drei Stunden einen Plan aushecken. Danach geht's los – zum Shoppen, Baumärkte abklappern, Ideen umsetzen. Am Ende soll jeder Raum im besten Licht erstrahlen. Guido Maria Kretschmer kommentiert das Ganze und verteilt vielleicht sogar ein paar Extra-Punkte. Doch wie immer tickt die Uhr gnadenlos. Und diesmal gibt es zusätzlich eine Zwischen-Challenge, die wertvolle Minuten kostet. Reicht es trotzdem, um den Designer zu beeindrucken?

Derzeit beliebt:
>>"Das war dann mal weg": Von Dauerwelle bis Arschgeweih - Die Rückkehr der Jugendsünden
>>"Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus": Kritik zur ZDF-Doku über den Tierschutz
>>"Grill den Henssler Sommer-Special": Reiner Calmund sagt "Tschö"
>>"Perfect Addiction": Kritik zum Film von Castille Landons Bestseller-Roman

Guido Maria Kretschmer entdeckte seine Leidenschaft für Mode schon mit neun Jahren, als er eine Nähmaschine geschenkt bekam. Seitdem widmet er sich Mode, Textilien und Design und produziert bis heute eigene Kollektionen.

Guidos Deko Queen – Die Challenge – Di. 16.09. – VOX: 20.15 Uhr

Emmys 2025: Das waren die großen Gewinner der Preisverleihung!
Die 77. Emmy Awards küren vor allem einen großen Gewinner. Aber auch andere Titel werden ausgezeichnet.
Neue Rekorde aufgestellt
Stephen Colbert bei den Emmy Awards 2025

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"LAUGH STORIES": Chris Tall – Comedy im XXL-Format
LAUGH STORIES
LAUGH STORIES
Wird RTL beim Fernsehpreis 2025 der große Sieger des Abends?
18 Nominierungen
Deutscher Fernsehpreis 2025
Mit 98 zu „Die Höhle der Löwen“: Opa Heinz landet Deal bei Frank Thelen
Altersrekord
Die Höhle der Löwen
RTL+ statt Primetime: VOX streicht Doku-Reihe nach Quoten-Flop
Programmänderung
"Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku"
Eurodance-Nostalgie: VOX-Doku zeigt DJ Bobo und die 90er-Stars
"Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance"
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
Drama um Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Was steckt dahinter?
Instagram-Drama
Goodbye Deutschland
"Club der roten Bänder" ist zurück: Neue Gesichter, alte Erfolgsformel
Erfolgsserie kehrt zurück
"Club der roten Bänder - Die neue Generation"
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": So gut ist der Filmklassiker von Peter Jackson
Abenteuer in Mittelerde
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
"Die Höhle der Löwen" ist zurück – mit krasser Veränderung!
VOX-Show
Die Höhle der Löwen
Reality-Show mit Kultfaktor: Balko zieht ins "Sommerhaus der Stars"
"Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"
Das Sommerhaus der Stars
Romy Heiland vor Gericht! Neue Staffel sorgt für Aufsehen
"Die Heiland – Wir sind Anwalt"
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Keine traumhafte "Traumschiff"-Erfahrung: Nina Chuba packt über den Dreh aus
ZDF-Dauerbrenner
NIna Chuba
Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall
Wahlkampf
Jannik Kontalis
Drei Ehen: Das turbulente Liebesleben von Roland Kaiser
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Fabian Hinrichs im neuen "Tatort": So spannend geht es nach der Sommerpause weiter
Neuer Fall
Tatort: Ich sehe dich
So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich
Schlagerstars untereinander
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Die Wochenshow – Was machen die Stars von damals eigentlich heute?
90er-Jahre Kultformat
Das Team der Wochenshow im Jahr 1999.
Eva Ries und der Wu-Tang Clan: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte
Unwahrscheinliche Heldin
Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan
Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Fränkischer Krimi
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
Keine Paula Ringelhahn
Tatort: Ich sehe dich
Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?
Krasse Besetzung
Cillian Murphy
Hannes Jaenicke nennt Donald Trump "faschistoid"
Keine Hilfe nach Waldbränden
Hannes Jaenicke
Emmys 2025: Das waren die großen Gewinner der Preisverleihung!
Neue Rekorde aufgestellt
Stephen Colbert bei den Emmy Awards 2025
Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Wie gefährlich ist KI wirklich für unsere Jobs?
"Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?"
Y History
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation
Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“
Oberbürgermeister-Kandidatur
Jannik Kontalis
Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans
Steiler Aufstieg
Luna Wedler
So möchte Schauspieler Walter Sittler ewig jung bleiben
Überraschende Lebensphilosophie
Walter Sittler im Interview