Home News TV-News

"Das war dann mal weg": Von Dauerwelle bis Arschgeweih - Die Rückkehr der Jugendsünden

"Das war dann mal weg"

Von Dauerwelle bis Arschgeweih: Die Rückkehr der Jugendsünden

16.09.2025, 06.45 Uhr
von Maximilian Haase
Von der Dauerwelle bis zum Tamagotchi, vom Muckefuck bis zum Arschgeweih: Viele einstmals beliebte Trends sind heute passé. Warum waren sie so beliebt? Welche Hypes sind heute peinlich? Und was kommt als Retro-Kult zurück? Der ZDF-Film "Das war dann mal weg" begibt sich auf eine amüsante Zeitreise.
Das war dann mal weg
Kassette, Tamagotchi und Co: In "Das war dann mal weg" erinnern sich Comedians an Kultobjekte, die uns einst prägten.   Fotoquelle: ZDF/Wolfgang Morell

Von der Dauerwelle bis zum Tamagotchi, vom Muckefuck bis zum Arschgeweih: Viele einstmals beliebte Trends sind heute passé. Warum waren sie so beliebt? Welche Hypes sind heute peinlich? Und was kommt als Retro-Kult zurück? Der ZDF-Film "Das war dann mal weg" begibt sich auf eine amüsante Zeitreise.

ZDF
Das war dann mal weg
Unterhaltung • 16.09.2025 • 20:15 Uhr

Wer ein gewisses Alter überschritten hat, schwelgt bisweilen in nostalgischen Erinnerungen. Und nicht selten sind diese mit den Waren und Trends der eigenen Jugend verknüpft. Sei es die einst allpräsente Dauerwelle-Frisur oder der Kaffeeersatz mit dem schönen Namen Muckefuck; sei es die revolutionäre Musikkassette, das heute eher verpönte Arschgeweih oder das Tamagotchi, das sich durch die bunten 90er-Jahre piepste. Viele Kultobjekte, die früher den Alltag prägten, sind heute längst vergessen oder gelten als peinliche Verirrungen. Weshalb sie mal angesagt waren und welche Trends im Zuge der Retrowelle ein Revival erleben, rekapituliert der humorvolle ZDF-Film "Das war dann mal weg" mit Unterstützung beliebter Comedians.

Für ihre amüsante Zeitreise konnten die Autoren Carmen Peter und Biggi Seybold unter anderem Atze Schröder, Lisa Feller, Abdelkarim, Ingmar Stadelmann, Helene Bockhorst und Lutz van der Horst gewinnen. Die bekannten TV-Komiker und -komikerinnen erinnern sich dabei vor allem an ihre eigenen Erfahrungen und blicken mit viel Augenzwinkern zurück auf Modetrends, Kultobjekte und technische Errungenschaften.

Derzeit beliebt:
>>"Guidos Deko Queen – Die Challenge": Das Duell um 10.000 Euro
>>"Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus": Kritik zur ZDF-Doku über den Tierschutz
>>"Bullyparade - Der Film": Der Kultfilm von Michael Bully Herbig auf RTL
>>"Retro-Battles" – Die Backstreet Boys und die Kelly Family im 90er-Duell!

Zwischen Revival und Jugendsünde

So ermöglichte die Kassette plötzlich das mobile Musikhören über Kopfhörer – und prägte damit einen bis heute anhaltenden Lebensstil. Damit nicht genug: Aktuell erlebt das Tape bei vielen jungen Leuten tatsächlich ein Comeback. Auch die Dauerwelle, einst auch von männlichen Stars wie Rudi Völler populär gemacht, war lange out, ist derzeit aber zumindest zaghaft wieder zu beobachten. Ganz anders etwa beim Muckefuck, den nur wenige wirklich schmackhaft finden, oder beim "Arschgeweih" getauften Tattoo, das in den 90er-Jahren weit verbreitet war und heute zwar noch so einige untere Rücken ziert, aber eher als Jugendsünde gilt.

Das war dann mal weg – Di. 16.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?
Die HBO-Serie "Harry Potter" ist in vollem Gange, doch wer wird Lord Voldemort verkörpern? Cillian Murphy äußert sich zu den Gerüchten.
Krasse Besetzung
Cillian Murphy

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Die Wochenshow – Was machen die Stars von damals eigentlich heute?
90er-Jahre Kultformat
Das Team der Wochenshow im Jahr 1999.
Eva Ries und der Wu-Tang Clan: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte
Unwahrscheinliche Heldin
Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan
Fauxpas von Barbara Schöneberger beim "Fernsehpreis": "Wer ist Thomas?"
Verwechslung
Deutscher Fernsehpreis 2025
Schlager vs. Satire: Stefan Mross erneut die Zielscheibe von "TV total"
Satire
Stefan Mross
"LAUGH STORIES": Chris Tall – Comedy im XXL-Format
LAUGH STORIES
LAUGH STORIES
Comedy-Ikone Otto Waalkes: Ehrenpreis beim Fernsehpreis 2025
Hohe Auszeichnung
Otto Waalkes trägt eine Kappe und lächelt.
Eurodance-Nostalgie: VOX-Doku zeigt DJ Bobo und die 90er-Stars
"Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance"
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
"Deutschlands dümmster Promi": Hier wollen die Stars besonders schlecht sein
Comedy-Game-Show
Deutschlands dümmster Promi
Chaos beim Rekordmeister: Warum die 90er zur Bayern-Skandalära wurden
"FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er"
FC Hollywood
So ungewöhnlich verlief Sebastian Pufpaffs Karriere
So tickt der Moderator privat
Sebastian Pufpaff
Reality-Show mit Kultfaktor: Balko zieht ins "Sommerhaus der Stars"
"Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"
Das Sommerhaus der Stars
Romy Heiland vor Gericht! Neue Staffel sorgt für Aufsehen
"Die Heiland – Wir sind Anwalt"
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Keine traumhafte "Traumschiff"-Erfahrung: Nina Chuba packt über den Dreh aus
ZDF-Dauerbrenner
NIna Chuba
Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall
Wahlkampf
Jannik Kontalis
Drei Ehen: Das turbulente Liebesleben von Roland Kaiser
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Fabian Hinrichs im neuen "Tatort": So spannend geht es nach der Sommerpause weiter
Neuer Fall
Tatort: Ich sehe dich
So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich
Schlagerstars untereinander
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Fränkischer Krimi
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
Keine Paula Ringelhahn
Tatort: Ich sehe dich
Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?
Krasse Besetzung
Cillian Murphy
Hannes Jaenicke nennt Donald Trump "faschistoid"
Keine Hilfe nach Waldbränden
Hannes Jaenicke
Emmys 2025: Das waren die großen Gewinner der Preisverleihung!
Neue Rekorde aufgestellt
Stephen Colbert bei den Emmy Awards 2025
Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Wie gefährlich ist KI wirklich für unsere Jobs?
"Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?"
Y History
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation
Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“
Oberbürgermeister-Kandidatur
Jannik Kontalis
Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans
Steiler Aufstieg
Luna Wedler
So möchte Schauspieler Walter Sittler ewig jung bleiben
Überraschende Lebensphilosophie
Walter Sittler im Interview
ARD-Thrillerdrama: Walter Sittler im Kampf gegen Mord und Demenz
"Tödliche Schatten"
Tödliche Schatten
Hitlers vergessene Hauptquartiere: Ruinen der Vergangenheit
"Hitlers Hauptquartiere – Kommandozentralen des Bösen"
Hitlers Hauptquartiere - Kommandozentralen des Bösen