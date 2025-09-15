Home News TV-News

"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs

Keine Paula Ringelhahn

"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs

15.09.2025, 09.51 Uhr
von Susanne Bald
Der elfte Franken-"Tatort" präsentiert sich düster und spannend: Felix Voss ermittelt ohne Paula Ringelhahn, dafür mit Wanda Goldwasser und einem ungewöhnlichen Archivaren.
Tatort: Ich sehe dich
Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) blicken in ihrem ersten Fall ohne Paula Ringelhahn einmal mehr in tiefe Abgründe - diesmal nicht nur in menschliche.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Hauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs, vorne) lässt sich von seinem Helfer und Fahrer Fred (Sigi Zimmerschied) zur Befragung von Lisa Blum bringen. War auch sie ein Opfer von Schönfeld?   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Die erblindete Lisa Blum (Mavie Hörbiger) ist eine der Frauen, die der ermordete Andreas Schönfeld heimlich verfolgte und fotografierte. Wurde auch sie zu seinem Opfer? Ihr Lebensgefährte Stephan Gellert (Alexander Simon) macht sich Sorgen.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Da waren es nach dem Ausstieg von Dagmar Manzel alias Hauptkommissarin Paula Ringelhahn nur noch drei: Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) mit ihrem Kollegen Felix Voss (Fabian Hinrichs, Mitte) und Chef Dr. Kaiser (Stefan Merki). Im nächsten Fall dann wird Rosalie Thomass als neue Kommissarin zum Team des Franken-"Tatort" stoßen.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) ist für die Recherchen im neuen Fall zuständig. Dabei fördert sie Abscheuliches zutage, das sie mehrfach schaudern lassen wird.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Fred Kramer (Sigi Zimmerschied) ist Archivar bei der Polizei und geht in zwei Wochen in Pension. Dr. Kaiser beschließt, dass er dem verletzten Hauptkommissar Voss im Alltag helfen und als dessen Fahrer fungieren soll.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Die Vikarin (Lisa Oertel) der Nürnberger Sebalduskirche war kurzzeitig mit dem ermordeten Andreas Schönfeld verlobt. Trotz der Trennung kann sie nur Gutes über ihn sagen.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Marc Reimann
Tatort: Ich sehe dich
Felix Voss (Fabian Hinrichs) ermittelt viel nach Intuition. Ob er im Haus der Mutter des Ermordeten auf die richtige Spur kommt?  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Felix Voss sieht sich im Keller von Erika Schönfeld um. Ihr Sohn Andreas hat hier seine selbst geschossenen Fotos entwickelt. Die Bilder, die die Ermittler auf die richtige Spur bringen werden, sind allerdings nicht hier zu finden, sondern sind versteckt.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Felix Voss (Fabian Hinrichs, links) lässt sich von seinem neuen Fahrer und Helfer Fred (Sigi Zimmerschied) zu Erika Schönfeld bringen. Das ungleiche Duo wird im Laufe des Falls ein fast schon eingespieltes Team werden, das sich zunehmend sympathisch ist.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Andreas Schönfelds Mutter Erika (Marion Reuter) hat nie die Hoffnung aufgegeben, dass ihr Sohn noch am Leben ist. Die Todesnachricht trifft die Witwe ins Mark.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Hager/Daniela Knapp
Tatort: Ich sehe dich
Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid, vorne) befragt die Vikarin (Lisa Oertel) der Sebalduskirche. Sie war mit Andreas Schönfeld eine Zeit lang verlobt. Dass sie nie intim miteinander waren, macht Wanda stutzig.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
 
Tatort: Ich sehe dich
Ein Grab im Reichswald. Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid, links) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) sehen sich am Fundort von Andreas Schönfelds Überresten um. Esmeralda Schmuck (Lisa Sophie Kusz) von der Spurensicherung hat erste Informationen für die Ermittler.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller

Die Sommerpause ist vorbei: Am Sonntag startet im Ersten mit „Tatort: Ich sehe dich“ die neue Saison. Der elfte Franken-Fall ist dabei ein besonderer – erstmals ermittelt Felix Voss (Fabian Hinrichs) ohne seine langjährige Partnerin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel). Sie war für ihn nicht nur eine kongeniale Kollegin, sondern auch eine Art mütterliche Freundin. Kein Wunder also, dass Voss beim Abschied im letzten Fall („Tatort: Trotzdem“) mit den Tränen kämpfte.

ARD
"Tatort: Ich sehe dich"
Kriminalfilm • 14.09.2025 • 20:15 Uhr

Doch die Zeit der Trauer ist im neuen "Tatort" (Regie: Max Färberböck und Danny Rosness) vorbei, die Tränen sind getrocknet. Ohne Paula, dafür mit tatkräftiger Unterstützung von Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) ermittelt Felix Voss einmal mehr in einem Fall, der beide in tiefste menschliche Abgründe blicken lassen wird. Zunächst einmal allerdings blicken Felix und Wanda in ein tiefes Grab, irgendwo im Nürnberger Reichswald. Die dort vebuddelte Leiche mit dem eingeschlagenen Schädel entpuppt sich als die des seit zwei Jahren verschwundenen Fahrradhändlers Andreas Schönfeld.

Kann ein Mann wirklich so gut sein?

Erste Ermittlungen ergeben, dass der zum Todeszeitpunkt 37-Jährige eine gute Beziehung zu seiner verwitweten Mutter, ansonsten aber keine nennenswerten sozialen Kontakte hatte. Mal von einer ehemaligen Verlobten abgesehen. Alle Befragten haben nur Positives über den Ermordeten zu berichten. Genau das macht Felix Voss stutzig: Kein Mensch sei so gut. Hat Schönfeld nur eine "Mauer des Guten um sich errichtet?". Felix, der sich fast immer auf seine Intuition verlassen kann, wird einmal mehr Recht behalten.

Derzeit beliebt:
>>Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
>>Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?
>>Waldbrände: Hannes Jaenicke nennt Donald Trump "faschistoid"
>>Acht Geschwister, keine Eitelkeit – Walter Sittler packt aus

Bei seinen Sachen gefundene Fotos zeigen, dass Schönfeld zahlreiche Frauen verfolgt und heimlich fotografiert hat. Wie Wanda Goldwasser völlig erschüttert herausfindet, wurden zwei von ihnen von einem maskierten Unbekannten stundenlang festgehalten, gequält und vergewaltigt. Alles deutet auf Schönfeld als Täter hin. Je tiefer sich Felix, Wanda und ihre Kolleginnen und Kollegen in den Fall vergraben, desto klarer wird: Der gute Andreas Schönfeld muss in Wahrheit ein abscheuliches Monster gewesen sein. Eine Spur führt zu einer weiteren Frau auf den Fotos, die womöglich ebenfalls eines seiner Opfer war: die blinde Lisa Blum (Mavie Hörbiger). Sie könnte der Schlüssel zur Aufklärung des Falls sein ...

Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Die Schauspielerin gibt Einblicke in die Dreharbeiten und erklärt unter anderem, warum sie den ruhigen Stil des Franken-„Tatorts“ besonders schätzt.
Fränkischer Krimi
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.

Wie gewohnt ein düsterer Franken-"Tatort"

Die "Tatort"-Fälle aus Franken sind traditionell eher düster und tragisch, und der elfte ist wahrlich keine Ausnahme. Wichtig seien aber auch die Zwischentöne und die Atmosphäre im Franken-"Tatort", sagt Hauptdarsteller Fabian Hinrichs. Ein "Ausrutscher" seiner Figur führt zu einigen dringend nötigen "comic relief"-Szenen in "Ich sehe dich".

Felix stürzt nach dem Duschen auf die Schulter, eigentlich wären laut Arzt OP und mehrwöchige Reha angesagt. "Das heilt von selbst", belügt dagegen Felix selbstsicher grinsend sein Team. Sein Chef Dr. Kaiser (Stefan Merki) findet das zwar gar nicht lustig, braucht aber jeden Mitarbeiter. Und so engagiert er den kurz vor der Pension stehenden Polizeiarchivar Fred (Sigi Zimmerschied) als Fahrer und Alltagshelfer für Felix.

Der lakonische Grantler erweist sich zudem nicht nur als kluger Ermittler, ihm gelingt auch das scheinbar Unmögliche: Felix' auf Krawall gebürsteten Nachbarn von unten mit einer sehr speziellen Drohung zum Verstummen zu bringen. – "Also Fred, so kenn ich Sie ja gar nicht", freut sich Felix. "I a ned", freut sich Fred, über sich selbst überrascht, zurück. Felix und Fred: Von den beiden würde man gerne mehr sehen, den Spaß am gemeinsamen Spiel sieht man den Darstellern deutlich an. Sigi Zimmerschieds "Tatort"-Abstecher dürfte allerdings einmalig bleiben.

Bald stößt Rosalie Thomass zum Franken-"Tatort"

Zu zweit bleiben Felix Voss und Wanda Goldwasser deshalb noch lange nicht. Denn im zwölften Franken-Fall tritt Paula Ringelhahns Nachfolgerin, Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber (gespielt von der Münchnerin Rosalie Thomass), in Nürnberg ihren Dienst an und sorgt für eine neue Dynamik im Team. Gedreht wurde der Film im Juli und August in Nürnberg und Oberfranken, darunter im titelgebenden "Gottesgarten" bei Bad Staffelstein. Die Ausstrahlung des Krimis ist für 2026 angekündigt.

"Tatort: Ich sehe dich" – So. 14.09. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

ARD-Thrillerdrama: Walter Sittler im Kampf gegen Mord und Demenz
"Tödliche Schatten"
Tödliche Schatten
ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb fällt die Sendung am Sonntag erneut aus
Das ist der Grund
ZDF-Fernsehgarten
Ein Rocker-Boss zwingt Frederike Bader zu tödlichem Spiel
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
Jubiläum der "Goldenen Henne" mit doppelter Premiere
"Goldene Henne"
"Goldene Henne 2025"
Der Totenwald und seine grausamen Geheimnisse
"Das Geheimnis des Totenwaldes (1)"
Das Geheimnis des Totenwaldes
Schlager vs. Satire: Stefan Mross erneut die Zielscheibe von "TV total"
Satire
Stefan Mross
„Krimi aus Passau“: Michael Ostrowski verrät Details über die neuen ARD-Fälle
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Walter Sittler als Ermittler mit Demenz im ARD-Krimi
Gesellschaftskritik
Walter Sittler im Interview
Beatrice Egli bekommt große Primetime-Show
Alle Informationen
Beatrice Egli (37) feiert ihr TV-Comeback zur besten Sendezeit! Schon im September wird gedreht - doch wann und wo läuft ihre beliebte Show?
Quoten-Garant „Tatort“? Das waren die schlechtesten Folgen aller Zeiten
„Tatort"-Flops
Die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec, l.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, r.) ermittelten im "Tatort: Mord unter Misteln", der am zweiten Weihnachtsfeiertag 2022 ausgestrahlt wurde - und die schlechteste TV-Quote seit 23 Jahren einfuhr.
Emmys 2025: Das waren die großen Gewinner der Preisverleihung!
Neue Rekorde aufgestellt
Stephen Colbert bei den Emmy Awards 2025
Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Wie gefährlich ist KI wirklich für unsere Jobs?
"Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?"
Y History
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation
Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“
Oberbürgermeister-Kandidatur
Jannik Kontalis
Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans
Steiler Aufstieg
Luna Wedler
Hitlers vergessene Hauptquartiere: Ruinen der Vergangenheit
"Hitlers Hauptquartiere – Kommandozentralen des Bösen"
Hitlers Hauptquartiere - Kommandozentralen des Bösen
Emotionaler Abschied bei Grill den Henssler: Calli sagt "Tschö"
"Grill den Henssler Sommer-Special"
Grill den Henssler Sommer-Special
Verwirrspiel in Cornwall: Rosamunde Pilchers neues Abenteuer
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Quiz-Marathon für den guten Zweck - Promis legen sich ins Zeug
"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special"
Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special
Berchtesgadener Land: Ein Paradies für Naturfreunde
"ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land"
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Liebesdrama im Oktagon
"Perfect Addiction"
Array
Pleite trotz Hits, Schlager & Ruhm: So verloren diese Stars ihr Geld!
Pleite-Promis
2009 war Katy Karrenbauer über einen Millionenbetrag verschuldet.
Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel kickt für deutschen Europa-League-Klub
Schlagerstar voller Stolz
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
RTL bestätigt: 15 Anzeigen nach Cybergrooming-Doku mit Steffen Hallaschka
"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat"
Angriff auf unsere Kinder
Mercedes Müller über Gleichberechtigung: "Da ist noch viel Luft nach oben"
Brauerei-Dynastien
Mercedes Müller
Gerüchte bestätigt: Diese Serie bekommt eine neue Staffel
Rückkehr
"Big Little Lies"
Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich
Rotes Teppich-Debüt
Roland Trettl und Miriam Höller
Neue DVD-Highlights: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"
Filmneuheiten
"Elio"
Collien Fernandes auf dem Traumschiff mit neuer Regel: "Darf endlich flirten"
Neue Romantik
"Das Traumschiff"