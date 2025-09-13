Home News TV-News

"Perfect Addiction": Kritik zum Film von Castille Landons Bestseller-Roman

"Perfect Addiction"

Liebesdrama im Oktagon

13.09.2025, 06.00 Uhr
Sienna entdeckt ihren Freund Jax beim Fremdgehen und findet Zuflucht bei Kayden, einem MMA-Kämpfer. In "Perfect Addiction" entwickelt sich eine leidenschaftliche Geschichte voller Action und Emotionen.
Array
Sienna (Kiana Madeira) und Jax (Matthew Noszka) leben für den Kampf im Oktagon. Dass die beiden eines Tages zu Rivalen werden würden, hätte niemand für möglich gehalten.  Fotoquelle: RTL / 2023 Constantin Film Verleih
Array
Eigentlich sind Sienna (Kiana Madeira) und Jax (Matthew Noszka) ein unschlagbares Team. Doch dann geht Jax ihr fremd. Ein Kampf im Oktagon soll alles klären...  Fotoquelle: RTL / 2023 Constantin Film Verleih
Perfect Addiction
In "Perfect Addiction" erhält der Kampf um die Liebe eine völlig neue Dimension. Jax (Matthew Noszka, links) und Kayden (Ross Butler) ringen um Sienna (Kiana Madeira).  Fotoquelle: RTL / 2023 Constantin Film Verleih
Array
Kayden (Ross Butler) und Sienna (Kiana Madeira) kommen sich immer näher.   Fotoquelle: RTL / 2023 Constantin Film Verleih
Array
Sienna (Kiana Madeira) ist UFC-Trainerin.  Fotoquelle: RTL / 2023 Constantin Film Verleih

Gekämpft wird im Käfig, auch der Kniestoß ins Gesicht ist dort ein legitimes Mittel: Kaum irgendwo sonst im Kampfsport sieht man so brutale Bilder wie beim MMA (Mixed Martial Arts). Und doch, so zeigt es sich jetzt mit "Perfect Addiction", lässt sich auch rund um die MMA-Arena eine leidenschaftliche Liebesgeschichte stricken. Nun ist der Film erstmals zur besten Sendezeit auf VOX zu sehen.

VOX
Perfect Addiction
Liebesdrama • 13.09.2025 • 20:15 Uhr

Sienna (Kiana Madeira) ist UFC-Trainerin, ihre große Liebe Jax (Matthew Noszka) einer der Kämpfer-Stars der Szene. Eigentlich bilden die beiden ein unschlagbares Team, dann aber erwischt Sienna ihren Freund beim Fremdgehen (mit ihrer kleinen Schwester). Wie und wo klären wir das? Mit einem Kampf im Oktagon. Natürlich!

In ihrer Not kommt Sienna eher zufällig bei Kayden (Ross Butler) unter. Der ist nicht nur ein ganz schnuckeliger Typ, wie sie befindet, sondern ebenfalls MMA-Kämpfer. Als Siennas neuer Schützling (und Lover) soll er Jax jetzt nach allen Regeln der UFC-Kunst verprügeln.

Film von Castille Landon nach Bestseller-Roman

Regie führte Castille Landon, die auch unter anderem als Regisseurin der "After"-Filme bekannt ist. "Perfect Addiction" basiert auf der "Perfect"-Romanreihe von Claudia Tan. Verfilmt wurde jedoch ausschließlich der zweite Band der Reihe. Der Film kam 2023 in Deutschland in die Kinos.

Perfect Addiction – Sa. 13.09. – VOX: 20.15 Uhr

Giftige Beziehungen: Ein Psychothriller der besonderen Art
In der neuen Prime Video-Serie "Das Gift der Seele" liefern sich Robin Wright und Olivia Cooke ein packendes Duell als Mutter und Freundin, die um denselben Mann kämpfen. Diese Mischung aus Psychothriller und Familiendrama verspricht nervenaufreibende Spannung und überraschende Wendungen.
Prime-Serie
"Das Gift der Seele" | Prime Video

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

