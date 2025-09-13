"Perfect Addiction": Kritik zum Film von Castille Landons Bestseller-Roman

Gekämpft wird im Käfig, auch der Kniestoß ins Gesicht ist dort ein legitimes Mittel: Kaum irgendwo sonst im Kampfsport sieht man so brutale Bilder wie beim MMA (Mixed Martial Arts). Und doch, so zeigt es sich jetzt mit "Perfect Addiction", lässt sich auch rund um die MMA-Arena eine leidenschaftliche Liebesgeschichte stricken. Nun ist der Film erstmals zur besten Sendezeit auf VOX zu sehen.

Perfect Addiction Liebesdrama • 13.09.2025 • 20:15 Uhr

Sienna (Kiana Madeira) ist UFC-Trainerin, ihre große Liebe Jax (Matthew Noszka) einer der Kämpfer-Stars der Szene. Eigentlich bilden die beiden ein unschlagbares Team, dann aber erwischt Sienna ihren Freund beim Fremdgehen (mit ihrer kleinen Schwester). Wie und wo klären wir das? Mit einem Kampf im Oktagon. Natürlich!

In ihrer Not kommt Sienna eher zufällig bei Kayden (Ross Butler) unter. Der ist nicht nur ein ganz schnuckeliger Typ, wie sie befindet, sondern ebenfalls MMA-Kämpfer. Als Siennas neuer Schützling (und Lover) soll er Jax jetzt nach allen Regeln der UFC-Kunst verprügeln.

Film von Castille Landon nach Bestseller-Roman Regie führte Castille Landon, die auch unter anderem als Regisseurin der "After"-Filme bekannt ist. "Perfect Addiction" basiert auf der "Perfect"-Romanreihe von Claudia Tan. Verfilmt wurde jedoch ausschließlich der zweite Band der Reihe. Der Film kam 2023 in Deutschland in die Kinos.

Perfect Addiction – Sa. 13.09. – VOX: 20.15 Uhr

