"Das Geheimnis des Totenwaldes (1)": Kritik zum Krimi mit Matthias Brandt

"Das Geheimnis des Totenwaldes (1)"

Der Totenwald und seine grausamen Geheimnisse

12.09.2025, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Der Dreiteiler "Das Geheimnis des Totenwaldes" mit Matthias Brandt erzählt die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte der Göhrde-Morde. Die Serie beleuchtet einen jahrzehntelangen, mysteriösen Kriminalfall, der Norddeutschland erschütterte.
Unglaublich, aber eine wahre Geschichte: Der Hamburger LKA-Chef Thomas Betghe (Matthias Brandt) ermittelt im Dreiteiler "Das Geheimnis des Totenwaldes" in eigener Sache. Seine labile Schwester ist spurlos verschwunden - in unmittelbarer Nähe passierten zwei Doppelmorde.  Fotoquelle: ZDF/NDR/ConradFilm, Bavaria Fiction 2020/Michael Schreitel
Der vor fünf Jahren sehr gut kritisierte Event-Dreiteiler "Das Geheimnis des Totenwaldes" nach einem wahren Fall lief erstmals 2020 im Ersten. Nun wiederholt 3sat das spannende Krimidrama mit Matthias Brandt an drei Freitagabenden.  Fotoquelle: ZDF und NDR/ConradFilm, Bavaria Fiction
Familie Bethge (von links: Jenny Schily als Ehefrau, Matthias Brand als Ermittler und Hildegard Schmahl als dessen Mutter) schaut eine Fahndungssendung.  Fotoquelle:  ZDF und NDR/ConradFilm, Bavaria Fiction 2020/Michael Schreitel
Ein Serienmörder geht in der norddeutschen Provinz um. Für die Ermittler (von links: August Wittgenstein, Karsten Antonio Mielke, Karoline Schuch) wird der Fall zum fast lebenslangen Begleiter.  Fotoquelle: ZDF und NDR/ConradFilm, Bavaria Fiction 2020/Michael Schreitel
Kriminalistischer Marathon: Auch nach Feierabend gehen die Ermittlungen weiter der Polizisten Anne Bach (Karoline Schuch) und Jan Gerke (August Wittgenstein) weiter.  Fotoquelle: ZDF und NDR/ConradFilm, Bavaria Fiction 2020/Christiane Pausch
Die Polizei von Weesenburg macht einen grausigen Fund im "Iseforst".   Fotoquelle: ZDF und NDR/ConradFilm, Bavaria Fiction 2020/Christiane Pausch
Jürgen Becker (Hanno Koffler) und seine Frau (Nadeshda Brennicke) leben in unmittelbarer Nähe der Verbrechen.  Fotoquelle: ZDF und NDR/ConradFilm, Bavaria Fiction 2020/Christiane Pausch
LKA-Chef Thomas Bethge (vierter von links: Matthias Brandt) und sein Team dürfen offiziell nicht in Niedersachsen ermitteln.   Fotoquelle: ZDF und NDR/ConradFilm, Bavaria Fiction 2020/Christiane Pausch

Früher schaute man "Aktenzeichen XY ... ungelöst", wenn man den Grusel echter Verbrechen spüren wollte, heute gibt es ein ganzes Genre: "True Crime". Hinter dem Begriff verbirgt sich die Aufbereitung tatsächlich geschehener, meist abscheulicher Kriminalfälle. Auch der 2020 im Ersten ausgestrahlte Dreiteiler "Das Geheimnis des Totenwaldes", in dem Matthias Brandt den Hamburger LKA-Chef Thomas Betghe spielt, hat sich tatsächlich zugetragen – sogar ziemlich genau so, wie im Drehbuch beschrieben. Im Sommer 1989 verschwindet Betghes Schwester (Silke Bodenbender) spurlos aus ihrem Haus in Niedersachsen. In dessen Nähe sind kurz davor zwei grausame Doppelmorde geschehen. 3sat wiederholt den 2021 für den Deutschen Fernsehpreis nominierten und für seine Austattung ausgezeichneten Dreiteiler.

3sat
Das Geheimnis des Totenwaldes (1)
Kriminalfilm • 12.09.2025 • 20:15 Uhr

Betghes Schwester Barnara, Mutter einer Teenietochter, war zuvor emotional labil und sie hatte ein Problem mit Alkohol. Ihr Mann (Nicholas Ofczarek) wollte sich gerade von ihr trennen. Die Polizei im – fiktiven – Ort Weesenburg scheint überfordert, sowohl mit den beiden Morden an zwei Liebespaaren im Wald, wie auch mit dem spurlosen Verschwinden von Bethges Schwester. Der Polizist steht vorm schwersten Fall seiner Karriere: Er will Barbara finden, darf aber als Hamburger Polizist nicht in Niedersachsen ermitteln. Unbeirrt und fast drei Jahrzehnte lang recherchiert er gegen große Widerstände in einem rätselhaften Kriminalfall, ehe der bereits pensionierte Ermittler einem Serienmörder auf der Spur zu sein scheint. Dabei unterstützen ihn seine ehemalige Studentin, die Polizistin Anne Bach (Karoline Schuch) – und andere, zeitweise Weggefährten.

Die Geschichte ist der Star

Das Drehbuch von Stefan Kolditz ("Tatort: Verbrannt") orientiert sich in vielen Details an den sogenannten Göhrde-Morden, benannt nach einem Waldstück im norddeutschen Landkreis Lüchow-Dannenberg. Manchmal würde man denken, dass der Fall ein wenig überdramatisiert ist, weil das Geschehene schon ziemlich unglaublich erscheint. Doch tatsächlich bewegt sich die Fction ziemlich nah an der Realität. Unter der bildstarken, aber nie aufdringlichen Regie von Sven Bohse ("Ku'damm 59") entsteht über die Spielzeit von viereinhalb Stunden die Rekonstruktion eines Verbrechens und vor allem Ermittlungsmarathons.

Ein komplexer Fall, der faszinierenderweise zu Beginn der Drehbucharbeit noch nicht mal final gelöst war. Erst 30 Jahre später konnten die von vielen Versäumnissen und Pannen begleiteten Ermittlungen durch Thomas Betghe, dessen echter Name Wolfgang Sielaff lautet, aufgeklärt werden. Es ist eine Geschichte von Justizversagen, Eitelkeiten und der ermüdenden Suche eines Mannes nach Wahrheit, die ein bisschen an die US-Serie "True Detective" erinnert – vor allem an deren unterschätzte dritte Staffel mit Mahershala Ali, die ebenso von der lebenslangen Suche eines Ermittlers nach der Wahrheit erzählt.

"Das Geheimnis des Totenwaldes" lebt ebenso vom Charisma und brillanten Schauspiel Matthias Brandts, der den unaufgeregten Beamten in seinem privaten Martyrium präzise abbildet. Und trotzdem verschwindet Brandts Spiel oft und wohl bewusst hinter der Größe des realen Geschehens.

Das Geheimnis des Totenwaldes (1) – Fr. 12.09. – 3sat: 20.15 Uhr

„Krimi aus Passau“: Michael Ostrowski verrät Details über die neuen ARD-Fälle
Der Schauspieler spricht über die Herausforderungen, sowohl Autor als auch Darsteller zu sein – und verrät, was uns in den kommenden "Krimi aus Passau"-Folgen erwartet.
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
