Home News TV-News

Fernsehpreis 2025: Alle Infos zur Preisverleihung mit Barbara Schöneberger

"Der Deutsche Fernsehpreis 2025"

Fernsehpreis 2025: Alle Infos zur Preisverleihung mit Barbara Schöneberger

11.09.2025, 08.52 Uhr
von Maximilian Haase
Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr zum 26. Mal verliehen. Moderiert wird die Show erneut von Barbara Schöneberger. Hier findest du alle Infos.
Das Beste aus TV und Streaming - Der Deutsche Fernsehpreis 2025
Diesmal überträgt das ZDF den Deutschen Fernsehpreis unter der Überschrift "Das Beste aus TV und Streaming".  Fotoquelle: ZDF/Riverside Entertainment
Der Deutsche Fernsehpreis 2025
Barbara Schöneberger moderiert auch die aktuelle Verleihung des Deutschen Fernsehpreises.  Fotoquelle: ZDF/Riverside Entertainment
Der Deutsche Fernsehpreis 2025
Bevor Barbara Schöneberger (links) die große Gala in Köln moderiert, präsentiert Comedienne Gisa Flake die Preisverleihung der kreativen Gewerke.  Fotoquelle: ZDF/Riverside Entertainment
Otto Waalkes
Der ostfriesische Komiker Otto Waalkes erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka
KRANK Berlin
Die Serie "KRANK Berlin", hier mit den Hauptdarstellern Haley Louise Jones uund Slavko Popadic, hat im fiktionale Bereich die meisten Nominierungen.  Fotoquelle: Apple TV+

Schon an kleinen Details lassen sich manchmal große Veränderungen erkennen – so auch beim Deutschen Fernsehpreis, der nach der Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr nun zum 26. Mal vergeben wird. Die Gala steigt erneut in Köln, und abermals führt Barbara Schöneberger durch den Abend. Sie war nach kurzer Pause rechtzeitig zur zum 25-jährigen Jubiläum zurückgekehrt und baut nun mit ihrer inzwischen achten Moderation ihren Rekord weiter aus.

ZDF
Das Beste aus TV und Streaming – Der Deutsche Fernsehpreis 2025
Preisverleihung • 10.09.2025 • 20:15 Uhr

Diesmal überträgt das ZDF die Preisverleihung – allerdings unter der Überschrift "Das Beste aus TV und Streaming". Dass die Streaming-Produktionen nun vor dem altgedienten Titel "Der Deutsche Fernsehpreis 2025" so prominent vorkommen, spricht Bände über eine Revolution des Mediums, die längst vorangeschritten ist.

Streamingdienste – ein wichtiger Teil der Preisverleihung

Nicht nur zielt die Überschrift auf eine bessere Vermarktbarkeit in Zeiten von Rankings und Bestenlisten – sie zollt vor allem dem unvermeidlichen Aufstieg der Streamingdienste ihren Tribut. Das ist einerseits der Tatsache geschuldet, dass neben den großen TV-Sendern und der Deutschen Telekom seit zwei Jahren auch die Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video als Partner des Preises fungieren. Andererseits sind es auch die Eigenproduktionen der Streamingdienste, die seit einiger Zeit ganz vorne mitspielen und – so wie letztes Jahr etwa "Deutsches Haus" oder "Die Discounter" – immer mehr Preise abräumen.

Derzeit beliebt:
>>"Das Überleben der Langsamsten": Faulheit als Erfolgsrezept?
>>"LAUGH STORIES": Chris Tall – Comedy im XXL-Format
>>Wird RTL beim Fernsehpreis 2025 der große Sieger des Abends?
>>Barbara Schöneberger: Alle Ex-Freunde und ihr Ehemann im Überblick

Zudem übernimmt in diesem Jahr erstmals Magenta TV und damit ein vor allem online verfügbarer Dienst die Federführung – "eine große Ehre", wie der vorsitzende Stifter Arnim Butzen versichert. Der Fernsehpreis ist für den TV-Chef der Telekom der "wichtigste Maßstab für Qualität, Exzellenz und Erfolg in TV und Streaming".



Heidi Klum tritt gegen Ehemann Tom Kaulitz an

Auch in diesem Jahr werden die Preise in 27 Kategorien vergeben. "Es gab Ungewöhnliches, Andersartiges, Neues und nicht zuletzt Bewährtes in erneuerter, zeitgemäßer Form", so Jury-Chef Wolf Bauer. Bei den Nominierungen sorgt eine besondere Konstellation für Aufsehen: In der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" treten Heidi Klum mit "Germany's Next Topmodel" und ihr Ehemann Tom Kaulitz mit Bruder Bill in ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" gegeneinander an. Auch Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf freuen sich über mehrere Nominierungen (unter anderem "Wer stiehlt mir die Show?"). In weiteren Kategorien hoffen zudem unter anderem "Die Anstalt", "Inas Nacht" sowie die "heute-show" auf Preise.

Im fiktionalen Bereich dominiert die Krankenhausserie "KRANK Berlin" (ZDF/Apple TV+) mit sechs Nominierungen, darunter für Drama, Regie und Hauptdarsteller. Die ARD ist insgesamt der stärkste Sender mit 27 Nennungen – unter anderem für "Ein Mann seiner Klasse" und "Wer ohne Schuld ist". In den Schauspielkategorien finden sich unter den Nominierten unter anderem Maria FurtwänglerTom Schilling und Haley Louise Jones. Auch im Informations- und Doku-Bereich liegt die ARD vorn, während ZDF und RTL Deutschland mit knappem Abstand folgen.

Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
Für viele gehören Giovanni und Jana Ina Zarrella zusammen Pech und Schwefel. Erinnert sich heute noch jemand an die Dame, die Giovannis Herz vor Jana Ina eroberte hatte?
Ex-Liebe
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.

Eine Jury voller Stars

Welche Filme, Shows, Sendungen, Moderatoren, Schauspieler, Regisseure und Produzenten geehrt werden, entscheidet ein prominent besetztes Gremium, bestehend aus dem Vorsitzenden Wolf Bauer sowie in diesem Jahr unter anderem Siham El-Maimouni, Laura Karasek, Hanna Huge, Collien Ulmen-FernandesValerie Niehaus und Stephan Lamby.

Otto Waalkes wird für sein Lebenswerk geehrt

Der Deutsche Fernsehpreis, der unter anderem vom im Mai verstorbenen Helmut Thoma mit ins Leben gerufen wurde, vergibt zudem wie immer einen Ehrenpreis für das Lebenswerk: Der geht diesmal an Otto Waalkes, als Persönlichkeit, "die Humor und Komik in Deutschland neu erfunden und nachhaltig geprägt hat". Seinen Einfluss auf die nachfolgenden Generationen von Comedians könne man "gar nicht hoch genug bewerten", so Telekom-TV-Chef Butzen. Man verneige sich vor ihm als einem Künstler, "der immer wieder unseren Blick für die Absurditäten des Lebens schärft und uns dabei mit seiner schier unstillbaren Lust am gehobenen Blödsinn hervorragend unterhält."

Barbara Schönebergers Highlight beim Fernsehpreis 2025

Wie im letzten Jahr werden die Preise an zwei Abenden verliehen: Am Dienstag, 9. September, ehrt man bei der "Nacht der Kreativen" in der Kölner Flora die Preisträger der kreativen Gewerke. Moderiert wird sie diesmal von "Polizeiruf"-Star Gisa Flake, die sich schon darauf freut, "denen den roten Teppich auszurollen, die das deutsche Fernsehen besser, innovativer und spannender machen". Die Kreativen lobt die 39-Jährige: "Rein egoistisch kann ich da nur als Fernsehnase sagen: Danke! Bitte weitermachen!" Sie erwarte einen "unterhaltsamen Abend voller Anerkennung und Wertschätzung, und das alles mit hemmungslosem – aber verdientem – Geschleime und guter Musik".

So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
ZDF-Moderatoren und Entertainer werden gut bezahlt – doch nicht alle erhalten für ihre Arbeit die gleiche Entlohnung. Ein Überblick der Gehälter.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.

Am darauffolgenden Mittwoch, 10. September, entscheidet sich dann, welche Werke, Schöpfer und Darsteller die Fernsehpreise mit nach Hause nehmen dürfen. Gastgeberin Barbara Schöneberger, die die Gala bereits zum achten Mal moderiert, hat jedenfalls einen ganz besonderen Grund für Vorfreude auf die Sendung: "Diese Show bietet im deutschen Fernsehen nämlich fast die einzige Gelegenheit, choreographisch mit Gesang einigermaßen anspruchsvoll eine große Showtreppe herunterzuschreiten." Dabei, versichert die 51-Jährige Moderatorin, gehe es keineswegs um sie: "In einem perfekt aufeinander abgestimmten Getriebe bin ich ja nur ein weiteres kleines, wenn auch ein glitzerndes Rädchen."

Das Beste aus TV und Streaming – Der Deutsche Fernsehpreis 2025 – Mi. 10.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Streaming – Tipps und News" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Comedy-Ikone Otto Waalkes: Ehrenpreis beim Fernsehpreis 2025
Hohe Auszeichnung
Otto Waalkes trägt eine Kappe und lächelt.
„Aktenzeichen XY“: Diese Fälle zeigt das ZDF im September
True Crime
Rudi Cerne
Walter Lehnertz wird politisch: „Situation ist für viele schlimm“
„Bares für Rares“-Urgestein
Walter Lehnertz schaut ernst.
Diesen Weltstar würde Bill Kaulitz gerne daten
Heidi Klum soll vermitteln
Bill Kaulitz
So krass hat sich Barbara Schöneberger verändert: Hättest du sie erkannt?
Optische Verwandlung
Barbara Schöneberger
Kunstraub-Komödie im Ersten: Wiener Klimt-Klamauk mit Starbesetzung
"Alles Schwindel"
Alles Schwindel
Helene Fischer überrascht Fans: Das hat sie nach der Babypause vor!
Große Pläne
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art
"Feste Feiern"
Feste Feiern
Wohnungsnot, Wut, Proteste: Wie viel Tourismus verträgt die Welt?
"Urlaubslust und Reisefrust – Wie viel Tourismus verträgt die Welt?"
Urlaubslust und Reisefrust
Kein Pass, keine Rechte: Der unsichtbare Alltag von Staatenlosen
"37°: Staatenlos – Kein Pass, keine Rechte"
Staatenlos - Kein Pass, keine Rechte
Pink Floyd-Zeitreise bei ARTE: Kultfilm & Doku über Syd Barrett
"Pink Floyd: Live at Pompeii"
Pink Floyd: Live at Pompeii
Serienzuwachs bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars stoßen dazu
Frischer Wind, neue Intrigen
Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel Klug
Mit 98 zu „Die Höhle der Löwen“: Opa Heinz landet Deal bei Frank Thelen
Altersrekord
Die Höhle der Löwen
West Point sagt Ehrung für Tom Hanks ab – Donald Trump jubelt!
Preisverleihung geplatzt
Donald Trump
„Deutschlands dümmster Promi“: Neue Blamage für Söder-Tochter
Politik-Panne
"Deutschlands dümmster Promi"
Chris Wackert & Steffi Brungs: Karriere-Paar bricht mit Klischees
Moderne Rollenverteilung
Chris Wackert und Stephanie Brungs
Schockierende Enthüllungen: Was Frank Rosin nicht im TV zeigen kann
"Rosins Restaurants"
"Rosins Restaurants"
Steffen Hallaschka chancenlos – RTL setzt auf Günther Jauch-Rückkehr
"7 Richtige" floppt erneut
Wer wird Millionär?
RTL+ statt Primetime: VOX streicht Doku-Reihe nach Quoten-Flop
Programmänderung
"Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku"
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
Dieser Fauxpas brachte Florian Silbereisen aus dem Konzept
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt
Schockierender Angriff
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn
Ein Roadmovie durch die Autokrise Deutschlands
"ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe"
ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe
Burghart Klaußner als Konrad Adenauer in neuer ZDF-Produktion
"An einem Tag im September"
Burghart Klaußner
Nach 5 Jahren Pause: Mercedes Müller zurück bei „Oktoberfest 1905“
Fortsetzung von "Oktoberfest 1900"
"Oktoberfest 1900"
„The Paper“ bei Sky: Domhnall Gleeson im Mockumentary-Spin-off
Bedeutung des Journalismus'
Domhnall Gleeson
„Es tut mir im Herzen weh“: Jochen Schropp über Ehe-Krise mit Norman
Trennung auf Zeit
Jochen Schropp
Heimkino-September: „Bambi“, „Hurry Up Tomorrow“ & „Ugly Stepsister“
DVD-Neuerscheinungen
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
Leichtathletik-WM 2025 in Tokio: Zeiten und Übertragungen im Überblick
Medaillenchancen
Malaika Mihambo
Dieses Mutter-Sohn-Gespann gewinnt „Schlag den Star“ – So spannend war das Duell
Familien-Duell
Franjo, San Diego und Verona Pooth.