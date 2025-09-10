Home News TV-News

Kunstraub-Komödie im Ersten: „Alles Schwindel“ mit Benno Fürmann

"Alles Schwindel"

Kunstraub-Komödie im Ersten: Wiener Klimt-Klamauk mit Starbesetzung

10.09.2025, 06.30 Uhr
von Jens Szameit
In "Alles Schwindel" inszeniert Wolfgang Murnberger eine spritzige Kunstraub-Komödie mit einem fulminanten Ensemble. Benno Fürmann, Ursula Strauss und Udo Samel brillieren in dieser Wiener Farce um Verwechslungen und Fälschungen.
Alles Schwindel
Modedesignerin Isabella Wolf (Ursula Strauss) und Kunstbesitzer Leopold von Hohensinn (Benno Fürmann) lernen sich in der ORF-Komödie "Alles Schwindel" kennen. Am Anfang mag sie ihn nicht - doch wie man aus romantischen Komödien weiß, hat das nicht viel zu bedeuten.  Fotoquelle: ORF/BR/Petro Domenigg
Alles Schwindel
Sag's mit einem Bild! Maler Albert (Udo Samuel, links) und seine Tochter Isabella (Ursula Strauss, zweite von links) tauschen sich mit der Adelsfamilie von Leopold (Benno Fürmann) und seiner Mutter Gloria (Bibiana Zeller) aus.  Fotoquelle: ORF/BR/Petro Domenigg
Alles Schwindel
Die österreichische Komödie "Alles Schwindel" erzählt top besetzt mit - unter anderen - Benno Fürmann und Ursula Strauss von Kunstfälschern und Dieben, Modedesignern und Adeligen, die nicht mal Geld für ein bisschen Benzin übrig haben. Mit andern Worten: Ein Film über den schönen Schein des Lebens.  Fotoquelle: ORF/BR/Petro Domenigg
Alles Schwindel
Leopold von Hohensinn (Benno Fürmann) ist nicht nur arm und adelig, sondern auch ein Kavalier alter Schule.  Fotoquelle: ORF/BR/Petro Domenigg
Alles Schwindel
Leopold von Hohensinn (Benno Fürmann) geleitet seine Mutter Gloria (Bibiana Zeller) aus dem Spital. Die Baronesse ist geistig nicht mehr ganz frisch und erkennt den Filius gar nicht.  Fotoquelle: ORF/BR/Petro Domenigg

Mit Kunstraub kommt man auch auf keinen grünen Zweig mehr. Angeblich soll die panische Mutter rumänischer Diebe sogar mal Meisterwerke von Picasso und Gauguin im Badezimmer-Ofen verbrannt haben, weil sich kein Abnehmer für die Beute finden ließ. Welch ein Wahnsinn! Die Drehbuchschreiber Uli Brée und Rupert Henning würden daraus wahrscheinlich im Handumdrehen eine fulminante Komödie zaubern, hätten sie nicht eine ganz ähnliche Idee schon 2012 zu Papier gebracht. Der Österreicher Wolfgang Murnberger inszenierte nach ihrem Buch "Alles Schwindel" (2012) mit dem gewohnten Esprit und Schmäh. Gut, dass einem auch hierzulande ein solch bezaubernder Nonsens dank dieser Wiederholung im Ersten nicht vorenthalten bleibt.

ARD
Alles Schwindel
Komödie • 10.09.2025 • 20:15 Uhr

Benno Fürmann, Udo Samel und Ursula Strauss brillieren

Was den Museumswärter Albert Wolf (Udo Samel) dazu bewogen hat, Gustav Klimts weltberühmtes Werk "Der Kuss" zu fälschen und dann heimlich gegen das Original in der Wiener Galerie Belvedere zu tauschen? "Mir war fad, und ich mal halt gern." Eh klar. Und logisch, dass das Ganze chaotische Verwicklungen nach sich zieht. Zumal die unerkannte "Kuss"-Kopie des Nachts von einem Räuber entwendet wird. Wärter Wolf, der zur Tatnacht Dienst tut, erleidet vor Schreck einen leichteren Herzinfarkt. Begreiflich. Das Bild will er auch unbedingt wiederhaben: Es ist ja schließlich seins. Ein echtes Wolf-Original, diese Klimt-Fälschung! Verwirrend.

Zur Seite steht ihm Tochter Isabell (Ursula Strauss), eine ambitionierte Modedesignerin, die aus Paris nach Wien geeilt ist und gar nicht fassen kann, was der Papa da alles angestellt hat während ihrer Abwesenheit. Noch mehr geht der hochallergischen Haute-Couture-Zicke aber auf den Zeiger, dass ständig der verarmte deutsche Adelige Leopold von Hohensinn (Benno Fürmann) ihre Wege kreuzt. Dem tapsigen Blaublüter kommt der Raub sehr zu Pass: Da "Der Kuss" eine Leihgabe aus Familienbesitz ist, spekuliert er auf die Versicherungssumme, die ihn sanieren und eines usbekischen Grobians entledigen würde, der sich – wiewohl älter an Jahren – als Poldis Adoptivsohn ins Adelsgeschlecht einkaufen will. Zur Not auch mit roher Gewalt.

"Der Kuss" mit einem heutigen Schätzwert von mindestens 200 Millionen US-Dollar

Was soll man sagen? All diese Zufälle und Volten sind natürlich exakt so entrückt und saudoof, wie sie sich lesen. Und gerade deshalb ist diese herrlich altmodische Farce voller Wienerischer Weisheiten ("Das Herz ist ein Hund!") vom "Knochenmann"- und "Silentium"-Regisseur Wolfgang Murnberger auch die köstlichste TV-Unterhaltung, die sich denken lässt. Früher machte mal Billy Wilder solch rasante, fesche Filme in Hollywood. Und ein so vorzügliches Ensemble wie Benno Fürmann, Ursula Strauss, Udo Samel und Bibiana Zeller (als demente und doch gewitzte Adelsmutter) hätte der Screwball-Meister garantiert zu schätzen gewusst.



Pink Floyd-Zeitreise bei ARTE: Kultfilm & Doku über Syd Barrett
ARTE präsentiert den vollständig restaurierten Konzertfilm "Pink Floyd: Live at Pompeii" als TV-Premiere. Ein faszinierendes Zeitdokument aus dem Jahr 1971, das die Band in ihrer frühen Phase zeigt.
"Pink Floyd: Live at Pompeii"
Pink Floyd: Live at Pompeii

Gustav Klimts Gemälde "Der Kuss", um das es im Film geht und das angeblich 100 Millionen Euro wert sein soll, gibt es tatsächlich. Und es hängt auch wie im Film im Wiener Museum "Österreichische Galerie", heute nur noch "Belvedere" genannt. Die Wertschätzung des Gemäldes aus dem 13 Jahre alten Film ist übrigens überholt. Aktuelle Spekulationen in der Kunstwelt setzen für "Der Kuss" einen Schätzwert von mindestens 200 Millionen US-Dollar oder darüber an.

Alles Schwindel – Mi. 10.09. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

