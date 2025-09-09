Mit 98 zu „Die Höhle der Löwen“: Opa Heinz landet Deal bei Frank Thelen

Es ist ein Highlight der "Die Höhle der Löwen"-Historie und eine Sendung, die man sicher nicht vergessen wird. Und das auch, weil die aktuell dritte Folge der mittlerweile 18. Staffel (vorab abrufbar bei RTL+) mit einer Schreck-Sekunde begann. Eben nämlich erst hatte der mit Sakko, Hemd und Krawatte elegante gekleidete Senior das Studio betreten, da rutschte Show-Gast Heinz Schlechtingen sein Gehstock aus der Hand.

Der älteste Teilnehmer der Sendung: Opa Heinz ist 98 Jahre alt! Erschrockene Gesichter auf der Löwen-Bank – Janna Ensthaler sprang auf. "Auch das noch", stöhnte der ältere Herr, der sich wenig später als rüstiger Rentner im Alter von sage und schreibe 98 Jahren und damit als ältester Teilnehmer der Sendereihe zu erkennen gab. "Ich kann mich nicht mehr bücken." Investorin Janna konnte helfen – sie drückte Heinz seine Gehhilfe, auf die er angewiesen ist, wieder in die Hand.

Wenig später die verschmitzte Auflösung: Es war ein offenbar vorab einstudierter Bluff des 98-Jährigen, mit dem er im Kern den folgenden Pitch für das Produkt "Steets" vorwegnahm. Dabei handelt es sich um eine genial einfache Haltestütze, die mit wenigen Handgriffen an allen herkömmlichen Gehstöcken und Krücken angebracht werden kann.

"Steets" bei "Die Höhle der Löwen" auf VOX Die von Heinz' Enkel Phil zusammen mit zwei Geschäftspartnern entwickelte Stütz-Hilfe ermöglicht es allen Betroffenen, ihre Stützen einfach mal kurz abzustellen – in Momenten, in denen man die Hand freihaben muss. Etwa, weil man sich mal die Hände waschen möchte.

"Na cool", jubelte Janna Ensthaler. "Super easy", lobte auch Carsten Maschmeyer die Erfindung. Und Show-Rückkehrer und Star-Investor Frank Thelen konnte gar nicht glauben, dass eine derart einleuchtende, praktische und für Millionen von Menschen enorm lebenserleichternde Idee noch niemand vorher umgesetzt hatte. Ein Erfolg auf ganzer Linie – auch dank des berührenden Charmes von Opa Heinz.

Der wiegelte bei Komplimenten zu seiner Frische ab. "Das ist ja nicht mein Verdienst", sagte er. Und dann ließ er sich sogar sein "Geheimnis" entlocken, wie man so alt wird wie er. "Sie können alles machen, was Sie wollen", verriet Heinz – sogar rauchen, trinken oder anderweitig extrem ungesund leben. "Nur eins dürfen sie nicht: Sie dürfen nicht sterben!" Humor hilft jedenfalls offensichtlich dabei, 98 Jahre alt zu werden.

Frank Thelen verhandelt hart - und sichert sich den Deal Bitter nur, dass es wenig später für das eigentliche Gründer-Trio wenig zu lachen gab. 300.000 Euro für 15 Prozent an der Firma wollte es für "Steets" haben. Ein stolzer Preis, wenn man bedenkt, dass die Erfinder mit nur 60.000 Euro Umsatz bislang wenig aufregende Bilanzen vorzuweisen haben. Plötzlich kippte die Stimmung – wohl auch, weil Opa Heinz da längst schon wieder hinter der Bühne war. Nach und nach winkten die Löwen ab.

Nur Frank Thelen hielt den Stütze-Erfindern die Stange, sparte aber auch nicht mit beißender Kritik an den Geschäftszahlen. Sein Deal-Angebot: Er forderte 25 Prozent für sich, was die "Steets"-Gründer arg ins Schwitzen brachte. Ein hitziges Hin und Her folgte – und fast ein komplettes Scheitern aller Verhandlungen. Erst in letzter Sekunde kam es dann doch zum Happy End (auch für Opa Heinz). "Steets" machte das Geschäft – zu Thelens knallharten Bedingungen.

Alle weiteren Pitches der Staffel sind am Montagabend um 20.15 Uhr bei VOX zu sehen und schon vorab bei RTL+.

