"Die Höhle der Löwen": Dieser Löwe ist wieder mit dabei!

Macht er gleich in der ersten neuen Show den Deal? Die neue Staffel der VOX-Erfinder-Show "Die Höhle der Löwen" startet mit einer kleinen Sensation: Immerhin sitzt auf dem Podium für die "Raubtiere" jetzt mit Frank Thelen wieder ein alter Bekannter. Der meinungsstarke Unternehmer und Investor war von 2014 bis 2020 fester Bestandteil der Reihe und kehrt nun dauerhaft zurück. Konflikte mit Carsten Maschmeyer, der oft ein sehr ähnliche, Technologie-getriebene Investment-Strategie verfolgt, sind damit programmiert. Und schon beim ersten Pitch könnte es krachen.

Die "Höhle der Löwen" legt nach der Sommerpause gleich mit mehreren Überraschungen wieder los: So gibt es neuerdings direkte Battle-Wettkämpfe – aber nicht zwischen den potenziellen Geldgeberinnen und Geldgebern, sondern auf der anderen Seite der Bühne: Die Gründer-Teams treten direkt gegeneinander an, was die Spannung in der Frage, wer sich behaupten und besser präsentieren kann, stark erhöhen dürfte. Bissiger und mutiger will die Reihe mit Thelen sowie Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und Janna Ensthaler werden, heißt es bei VOX.

Ein wenig Belebung kann nicht schaden Gleich beim Pitch für das Unternehmen "FYTA" brennt die Luft: Trank Thelen möchte beim "Fitness-Tracker für Pflanzen" einsteigen. Der Tech-Kenner wittert großes Potenzial und möchte schnell einen Deal abschließen. Doch er bleibt mit dem ersten Angebot nicht allein ...

Die zurückliegende Staffel von "Die Höhle der Löwen", die Ende Juni auslief, wurde ihrem Anspruch, ein Top-Quotenlieferant zu sein, nicht wirklich gerecht. Die Gründershow sackte Ende Mai und Anfang Juni sogar in den einstelligen Quoten-Bereich in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Einmal schalteten sich sogar weniger als eine Million Fans ein.

Allerdings ging es weitgehend versöhnlich – aus VOX-Sicht – zu Ende: Die vorerst letzte ausgestrahlte Folge Ende Juni erreichte 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren, was sich in einem sehr guten Marktanteil von 6,4 Prozent niederschlug. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab's dann mit 12,1 Prozent ausgerechnet zum Finale sogar noch einen Staffelrekord.

Ab sofort läuft "Die Höhle der Löwen" jeweils wieder montags, um 20.15 Uhr, bei VOX. Ausgestrahlt werden acht neue Folgen.

Die Höhle der Löwen – Mo. 25.08. – VOX: 20.15 Uhr

