Home News TV-News

"Die Höhle der Löwen": Dieser Löwe ist wieder mit dabei!

"Die Höhle der Löwen"

Rückkehr von Frank Thelen: Wieder Feuer in der Höhle der Löwen

25.08.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
"Die Höhle der Löwen" kehrt mit Frank Thelen zurück und verspricht hitzige Diskussionen und spannende Battles zwischen Gründer-Teams. Die neue Staffel startet mit Überraschungen und dem Potenzial für Krach zwischen Tech-Experten wie Carsten Maschmeyer und Frank Thelen.
Die Höhle der Löwen
Frank Thelen und Ralf Dümmel (rechts) kennen sich natürlich schon länger. Sie stehen für zwei Welten - Digitalität und klassischer Handel.  Fotoquelle: RTL / Bernd-Michael Maurer
Die Höhle der Löwen
Janna Ensthaler bevorzugt oft eine nachhaltige Investment-Stragegie.  Fotoquelle: RTL / Bernd-Michael Maurer
Die Höhle der Löwen
Direktes Duell: In der neuen Show-Variante wetteifern die Gründer-Teams auf offener Bühne um Aufmerksamkeit.  Fotoquelle: RTL / Bernd-Michael Maurer
Die Höhle der Löwen
Buhlen um die Gunst der Unternehmen (von links): Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler, Frank Thelen und Ralf Dümmel.  Fotoquelle: RTL / Bernd-Michael Maurer
Die Höhle der Löwen
Manchmal bringen Pitch-Runden die übliche Sitzordnung im Studio durcheiander, sorgen aber für Nähe, wie auch Frank Thelen (rechts) zu spüren bekommt.  Fotoquelle: RTL / Bernd-Michael Maurer
Die Höhle der Löwen
Beim "FYTA"-Pitch fliegen die Fetzen.  Fotoquelle: RTL / Bernd-Michael Maurer

Macht er gleich in der ersten neuen Show den Deal? Die neue Staffel der VOX-Erfinder-Show "Die Höhle der Löwen" startet mit einer kleinen Sensation: Immerhin sitzt auf dem Podium für die "Raubtiere" jetzt mit Frank Thelen wieder ein alter Bekannter. Der meinungsstarke Unternehmer und Investor war von 2014 bis 2020 fester Bestandteil der Reihe und kehrt nun dauerhaft zurück. Konflikte mit Carsten Maschmeyer, der oft ein sehr ähnliche, Technologie-getriebene Investment-Strategie verfolgt, sind damit programmiert. Und schon beim ersten Pitch könnte es krachen.

VOX
Die Höhle der Löwen
Show • 25.08.2025 • 20:15 Uhr

Die "Höhle der Löwen" legt nach der Sommerpause gleich mit mehreren Überraschungen wieder los: So gibt es neuerdings direkte Battle-Wettkämpfe – aber nicht zwischen den potenziellen Geldgeberinnen und Geldgebern, sondern auf der anderen Seite der Bühne: Die Gründer-Teams treten direkt gegeneinander an, was die Spannung in der Frage, wer sich behaupten und besser präsentieren kann, stark erhöhen dürfte. Bissiger und mutiger will die Reihe mit Thelen sowie Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und Janna Ensthaler werden, heißt es bei VOX.

Ein wenig Belebung kann nicht schaden

Gleich beim Pitch für das Unternehmen "FYTA" brennt die Luft: Trank Thelen möchte beim "Fitness-Tracker für Pflanzen" einsteigen. Der Tech-Kenner wittert großes Potenzial und möchte schnell einen Deal abschließen. Doch er bleibt mit dem ersten Angebot nicht allein ...

Derzeit beliebt:
>>Michael Ostrowski zum "Krimi aus Passau": "Es geht darum, in der Figur zu leben"
>>"Klitschko - Der härteste Kampf": Die Doku zeigt den Boxweltmeister von einer anderen Seite
>>Tragisches Schicksal als Serie: „Doc“ feiert Premiere bei VOX
>>Neuer Duell-Modus bei "Die Höhle der Löwen": Das steckt dahinter

Die zurückliegende Staffel von "Die Höhle der Löwen", die Ende Juni auslief, wurde ihrem Anspruch, ein Top-Quotenlieferant zu sein, nicht wirklich gerecht. Die Gründershow sackte Ende Mai und Anfang Juni sogar in den einstelligen Quoten-Bereich in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Einmal schalteten sich sogar weniger als eine Million Fans ein.



Allerdings ging es weitgehend versöhnlich – aus VOX-Sicht – zu Ende: Die vorerst letzte ausgestrahlte Folge Ende Juni erreichte 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren, was sich in einem sehr guten Marktanteil von 6,4 Prozent niederschlug. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab's dann mit 12,1 Prozent ausgerechnet zum Finale sogar noch einen Staffelrekord.

Ab sofort läuft "Die Höhle der Löwen" jeweils wieder montags, um 20.15 Uhr, bei VOX. Ausgestrahlt werden acht neue Folgen.

Die Höhle der Löwen – Mo. 25.08. – VOX: 20.15 Uhr

Anna-Carina Woitschack spricht offen über Ehe mit Stefan Mross
Anna-Carina Woitschack spricht im Podcast über ihre gescheiterte Ehe mit Stefan Mross und ihre Zukunftsperspektiven.
Klartext
Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Höhle der Löwen" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Inka Bause startet weltweite Liebesmission
"Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit"
Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
„Bares für Rares“: Ein Blick hinter die Kulissen
Fakten zur beliebten ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Detlef Steves und der Nasierer: "Hot oder Schrott" geht weiter
Produkttests
"Toss 'n' Splash" heißt ein Wurfspiel, das von Nicole und Detlef getestet wird.
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Die Zukunft der RTL-Castingshows aus: DSDS-Comeback mit frischem Konzept
DSDS-Pause bis 2026
Das Logo der Castingshow "DSDS" auf einem Bildschirm.
Neue Staffel von "Praxis mit Meerblick" kommt 2026!
Tanja Wedhorn bestätigt
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Die Geheimnisse von 007: Was du über James Bond noch nicht wusstest!
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Abschied von Kommentator-Ikone
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann
Netflix zeigt Bestsellerverfilmung: "The Thursday Murder Club"
Streaming-Highlights
"The Thursday Murder Club"
Das Detektiv-Quartett der Seniorenresidenz
Starbesetzte Krimi-Adaption
The Thursday Murder Club
Pharrell Williams und sein Sinneswandel mit 40
Pharrell Williams
Das Scheitern der Jugendhilfe
"Systemsprenger"
Systemsprenger
Dinosaurier in neuem Licht: Terra X Serie enthüllt Geheimnisse
"Terra X: Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit"
Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Urzeit
Niederländer: Mehr als nur freundlich und zufrieden?
"Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?"
Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?
"Bullyparade – Der Film" kehrt zurück: Nostalgie pur auf RTL
"Bullyparade – Der Film"
Bullyparade - Der Film
Ermittler Felix Voss auf Spurensuche in der Vergangenheit
"Tatort: Hochamt für Toni"
Tatort: Hochamt für Toni
Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!
Bonds Rivalen
Mads Mikkelsen trägt einen Anzug und spielt Poker.
Hättest du sie erkannt? So krass hat sich Beatrice Egli verändert!
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Verrückt: Wenn das passiert, gibt Giovanni Zarrella mehr Trinkgeld!
Empathischer Gastronom
Giovanni Zarrella lächelt in die Kamera.
Erschütternde Erlebnisse: Burdecki und Karasek sprechen über Belästigung
Traurige Wahrheit
Evelyn Burdecki und Laura Karasek
Dann kehren die Polittalks aus der Sommerpause zurück!
Markus Lanz, Maischberger und Co.
Markus Lanz
Das Sommer-Highlight: Giovanni Zarrella präsentiert die Mega-Schlagerparty
"Die Giovanni Zarrella Show"
"Die Giovanni Zarrella Show"
Ethik statt Profit: Die Vorreiter des Wandels
"plan b: Gemeinwohl statt Profit"
plan b: Gemeinwohl statt Profit
Sexueller Missbrauch: Diplomatin deckt auf
"Die Diplomatin in Rom – Tod einer Nonne"
Die Diplomatin in Rom - Tod einer Nonne
Stefan Mross trauert um seine Mutter – Er sagt "Immer wieder Sonntags" ab
Trauerfall
Stefan Mross, hier bei einer Ausgabe von "Immer wieder sonntags", hat über seine vergangenen Beziehungen gesprochen - und darüber, was nun besser läuft.