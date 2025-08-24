Pharrell Williams bei Sky: So ehrlich spricht er über sein Leben

Der US-Superstar Pharrell Williams hat mit Hits wie "Happy" und "Get Lucky" die Popmusik geprägt. In der ungewöhnlichen LEGO-Animation "Piece by Piece" erzählt der 51-Jährige nun seine Lebensgeschichte. Welche Haltung ihn heute antreibt und warum er das Leben als "Wirbelwind aus Überraschungen" beschreibt, verrät er im aktuellen Interview.

Pharrell Williams: "Ich bin Teil einer größeren Gleichung" "Ich habe den größten Teil meines Lebens damit verbracht, arrogant, pompös und unglaublich eingebildet zu sein", gibt Williams ehrlich zu. "Mit 40 hat mich das Universum auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich habe erkannt, dass es nicht nur um mich geht, sondern dass ich Teil einer größeren Gleichung bin."

"Piece by Piece", Anfang des Jahres in den Kinos gestartet und jetzt auf Sky und WOW zu sehen, ist für den Musiker vor allem ein Projekt mit Botschaft: "Das, was dich anders macht, ist das, was dich besonders macht. Diese Social-Media-Plattformen wollen dich gleichmachen, aber so hat uns das Universum nicht geschaffen. Ob du acht oder 80 bist – es ist nie zu spät, deinen Traum zu erkennen und Stück für Stück umzusetzen."

Pharrell Williams über seine Rolle als Familienvater, Inspiration und Energie Auch heute lässt sich der Künstler von der Gegenwart leiten: "Das Besondere an meiner Existenz ist, dass ich so viele Dinge erleben darf. Ich schaue selten in die Vergangenheit und plane nie die Zukunft. Für mich bleibt das Leben ein Wirbelwind aus Überraschungen. Ich vertraue dem Universum – jetzt ist immer ein besseres Wort als nie."

Seine Worte richten sich nicht nur an Fans, sondern vor allem an die jüngere Generation. Für Williams ist Selbstbewusstsein der Schlüssel zu allem: "Es ist das beste Navigationswerkzeug, das man haben kann. Nur wenn man wirklich weiß, wer man ist und wovon man träumt, kann man den eigenen Weg gehen. Viele glauben, sie verfolgen ihre Ziele, dabei leben sie oft die Träume anderer. Deshalb sage ich: Kenne dich selbst – das ist die Basis für alles."

Diese Haltung prägt nicht nur seine Musik, sondern auch seine Rolle als Familienvater. Williams betont, dass er Inspiration brauche, um voller Energie arbeiten zu können: "Wenn ich inspiriert bin, bin ich der Erste im Studio und der Letzte, der geht. Aber wenn ich nicht inspiriert bin, wirkt alles mühsam. Meine Kinder erinnern mich täglich daran, was wirklich zählt – sie geben mir Kraft, weiterzumachen."

