Home News TV-News

ZDF zeigt „Systemsprenger“: Mädchen zwischen Wut und Verzweiflung

Jugenddrama

"Systemsprenger": Ein Film über das Scheitern der Jugendhilfe

24.08.2025, 15.32 Uhr
von Jasmin Herzog
Nora Fingscheidts preisgekrönter Film "Systemsprenger" porträtiert die Geschichte der neunjährigen Benni, die durch alle Raster der Jugendhilfe fällt und eindrucksvoll von Helena Zengel gespielt wird. Der Film, der bei der Berlinale 2019 gefeiert wurde, ist nun im ZDF zu sehen.
Systemsprenger
Die gleichermaßen verletzliche wie aggressive Benni (Helena Zengel) treibt Jugendhelfer, Ärzte und ihre labile Mutter in die Verzweiflung.  Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Micha (Albrecht Schuch) hat Angst, seine professionelle Distanz gegenüber Benni zu verlieren.   Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Immer wieder reißt Benni (Helena Zengel) aus.   Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Heimkind Benni (Helena Zengel, rechts) erinnert sich an ihre Mutter Bianca (Lisa Hagmeister), die ihre Tochter liebt, aber auch große Angst vor ihr hat.  Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Benni (Helena Zengel) kommt bei "der besten Erziehungsmaßnahme, die sie je hatte", ein wenig zur Ruhe.   Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Die sich unermüdlich um Benni (Helena Zengel, rechts) bemühende Sozialarbeiterin Frau Bafané (Gabriela Maria Schmeide) weiß für einen Moment auch nicht mehr weiter.   Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Wenn Benni (Helena Zengel) ausrastet, ist nichts und niemand vor ihr sicher - nicht einmal Panzerglas.  Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Benni (Helena Zengel) erlebt bei ihrem dreiwöchigen Aufenthalt in einer einsamen Waldhütte ein paar glückliche Momente.  Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Benni (Helena Zengel, rechts) möchte verzweifelt zu ihrer labilen Mutter (Lisa Hagmeister) nach Hause zurück.   Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Frau Bafané (Gabriela Maria Schmeide, links) verabschiedet Benni (Helena Zengel), die als letzte Maßnahme in ein Jugendhilfeprojekt nach Kenia verschickt werden soll.   Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Micha (Albrecht Schuch) beobachtet Benni, die mal wieder im Time-Out-Raum in der psychiatrischen Klinik gelandet ist.   Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Benni (Helena Zengel) wartet zusammen mit ihrem Erzieher Robert (Tedros Teclebrhan) vergeblich auf den Besuch ihrer Mutter.  Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Benni (Helena Zengel) feiert in einer der zahlreichen Aufbewahrungsstätten in ihrem kurzen Leben ihren Geburtstag.  Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Manchmal will Benni (Helena Zengel) einfach nur laut schreien.  Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig
Systemsprenger
Ungewöhnliches Projekt: Micha (Albrecht Schuch) nimmt Benni (Helena Zengel) mit in den Wald.  Fotoquelle: ZDF / Peter Hartwig

Wohngruppen, Pflegefamilie, Sonderschule und immer wieder auch die psychiatrische Klinik: Bernadette, die rigoros "Benni" genannt werden will, hat all diese Institutionen schon durch. Das neunjährige Mädchen ist das, was man in der Jugendhilfe hinter vorgehaltener Hand einen "Systemsprenger" nennt – ein Kind, das bereits durch alle Maschen der Kinderfürsorge gefallen ist. Mehrere Jahre hat Dokumentarfilmerin Nora Fingscheidt intensiv für ihr Spielfilmdebüt recherchiert, das bei der Berlinale 2019 einen Silbernen Bären erhielt und es in die Vorauswahl für den Auslands-Oscar 2020 schaffte. Das ZDF wiederholt das intensive Drama nun zu später Stunde.

ZDF
Systemsprenger
Drama • 26.08.2025 • 00:00 Uhr

Gespielt wird diese vor Lebensenergie nur so strotzende Benni von der während der Dreharbeiten erst zehnjährigen Helena Zengel. Atemberaubend verkörpert sie das innerlich zerrissene, verletzlich-aggressive Mädchen: Ruhige Phasen, in denen Bennis unermessliche Sehnsucht nach ihrer Mutter oder wenigstens irgendeiner anderen festen Bezugsperson deutlich wird, wechseln sich ab mit Momenten, in denen sie rot (oder vielmehr: pink) sieht, wie eine Berserkerin um sich schlägt, sich selbst und andere schwer verletzt oder ihre Erzieher mit Messern bedroht.

Die engelsblonde Antiheldin mit ihrer grenzenlosen Wut

Meist rastet die engelsblonde Antiheldin mit der pinken Lieblingsjacke aus, wenn jemand ihr ins Gesicht fasst – Folge eines frühkindlichen Gewalttraumas, wie man im Verlauf des Films erfährt. Dann färbt sich das ganze Bild pink, gefolgt von unscharfen, stakkatoartig geschnittenen Schlaglichtern auf ihr bisheriges Leben. Als Zuschauer lässt sich in Momenten wie diesen der Grund für ihre grenzenlose Wut erahnen.

Derzeit beliebt:
>>Tragisches Schicksal als Serie: „Doc“ feiert Premiere bei VOX
>>"Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Uhrzeit": Die Doku im ZDF
>>"Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert": Ein Blick auf den politischen Wandel
>>Lanz & Co: Dann kehren die Polittalks aus der Sommerpause zurück!

Dabei hat Benni noch Glück, gibt es in ihrem Leben doch – neben all den wechselnden Erziehern – auch Menschen innerhalb des Systems, die konstant um sie bemüht sind. Die Sozialarbeiterin Frau Banafé (großartig: Gabriela Maria Schmeide) kümmert sich rührend um das Mädchen und versucht stets, Benni noch irgendwo unterzubringen, obwohl immer weniger Institutionen sich das zutrauen.

Auch Micha (Albrecht Schuch), ihr neuer Schulbegleiter und ausgebildeter Gewalttrainer, der normalerweise mit straffälligen Jugendlichen arbeitet, begegnet Benni mit echter Empathie. Er geht das Wagnis ein, mit dem unberechenbaren Mädchen drei Wochen allein in seiner Waldhütte zu verbringen, damit sie zur Ruhe kommt.

Arztserie "Doc": Chefärztin Dr. Amy Elias verliert ihr Gedächtnis
Nach einem Autounfall muss Dr. Amy Elias, gespielt von Molly Parker, acht Jahre ihres Lebens und ihrer Karriere neu erlernen. Die Serie "Doc", inspiriert von Pierdante Piccionis Geschichte, zeigt den Kampf um Erinnerungen, Beziehungen und berufliche Fähigkeiten.
Nach einer wahren Begebenheit
Doc

Leere Versprechen lassen den Zuschauer mitfühlen

Kameramann Yunus Roy Imer findet auch hier wieder Bilder, die den Zuschauer die Gefühlswelt Bennis hautnah miterleben lassen. Doch auch da wird in einer herzzerreißenden Szene, in der Benni im Wald lautstark nach ihrer Mutter ruft, überdeutlich, dass sie eigentlich nur eines möchte: zurück zu ihrer labilen Mutter Bianca (Lisa Hagmeister), die ihre Tochter zwar liebt, aber nicht mit ihr zurechtkommt. Dennoch verspricht sie ihr fatalerweise immer wieder, sie demnächst aus dem Heim zu holen, nur um im letzten Moment einen Rückzieher zu machen.

So folgt auf jede Szene mit einem Fünkchen Hoffnung ein Rückschlag – Gefühle, die man als Zuschauer dieses überaus faszinierenden Films aushalten muss, um einen differenzierten Einblick in die Tücken des Systems zu bekommen. Was dem sensiblen Mädchen fehlt, ist Halt, ist eine feste Bezugsperson. Doch das gibt das überlastete System nicht her – im Gegenteil. Menschen wie Gewalttrainer Micha, der das Mädchen zu nah an sich heranlässt und Rettungsfantasien entwickelt, sehen sich gezwungen, den "Fall" wieder abzugeben, da sie sich nicht mehr "professionell" verhalten können. Mit fatalen Auswirkungen auf Benni, deren Gebaren nicht nur ein einziger markerschütternder Schrei nach emotionalem Halt ist, sondern auch die Schwachstellen des Systems bloßlegt.

In der ZDFmediathek steht "Systemsprenger" ab Sonntag, 24. August, zum Abruf bereit.

Systemsprenger – Mo. 25.08. – ZDF: 00.00 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Berlinale" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Ethik statt Profit: Die Vorreiter des Wandels
"plan b: Gemeinwohl statt Profit"
plan b: Gemeinwohl statt Profit
Wie ein Berliner Forscher den Spinosaurus wiederentdeckte
Im Interview
Nizar Ibrahim im Interview
Olga Kurylenko: Von 007 bis Marvel - Ihr unglaublicher Karriereweg!
Karriereentwicklung
Olga Kurylenko
Die schockierende Wahrheit über Deutschlands Sicherheit!
"Am Puls mit Dunja Hayali: Die innere (Un-)Sicherheit"
Am Puls mit Dunja Hayali - Die Innere (Un-)Sicherheit
Anja Kling privat: Warum sie Oma-Rollen völlig entspannt sieht
Generationenwechsel
Anja Kling im Interview
Fremder im Bett! Claudia Jung erlebt kuriose Hotel-Überraschung
Skurriles Erlebnis
Claudia Jung
Jürgen Heinrichs 80. Geburtstag: Vom DDR-Star zum TV-Liebling
Ein Leben voller Wendungen
Jürgen Heinrich
„Maximum Abturn!“ – Ariel rechnet bei AYTO mit Kevin ab
Reality-Drama
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Schockdiagnose: Charlotte Potts leidet an Krebs!
Schwer erkankt
Charlotte Potts
Chaos beim Rekordmeister: Warum die 90er zur Bayern-Skandalära wurden
"FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er"
FC Hollywood
"Bullyparade – Der Film" kehrt zurück: Nostalgie pur auf RTL
"Bullyparade – Der Film"
Bullyparade - Der Film
Ermittler Felix Voss auf Spurensuche in der Vergangenheit
"Tatort: Hochamt für Toni"
Tatort: Hochamt für Toni
Inka Bause startet weltweite Liebesmission
"Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit"
Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit
Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!
Bonds Rivalen
Mads Mikkelsen trägt einen Anzug und spielt Poker.
Hättest du sie erkannt? So krass hat sich Beatrice Egli verändert!
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Verrückt: Wenn das passiert, gibt Giovanni Zarrella mehr Trinkgeld!
Empathischer Gastronom
Giovanni Zarrella lächelt in die Kamera.
Erschütternde Erlebnisse: Burdecki und Karasek sprechen über Belästigung
Traurige Wahrheit
Evelyn Burdecki und Laura Karasek
Neuer Duell-Modus bei "Die Höhle der Löwen": Das steckt dahinter
Investoren-Duell
Die Höhle der Löwen
Das Sommer-Highlight: Giovanni Zarrella präsentiert die Mega-Schlagerparty
"Die Giovanni Zarrella Show"
"Die Giovanni Zarrella Show"
Sexueller Missbrauch: Diplomatin deckt auf
"Die Diplomatin in Rom – Tod einer Nonne"
Die Diplomatin in Rom - Tod einer Nonne
Stefan Mross trauert um seine Mutter – Er sagt "Immer wieder Sonntags" ab
Trauerfall
Stefan Mross, hier bei einer Ausgabe von "Immer wieder sonntags", hat über seine vergangenen Beziehungen gesprochen - und darüber, was nun besser läuft.
Stranger Things-Star überrascht mit Familienzuwachs
Familiennachwuchs
Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Felix Stein und Martin Braun lächeln in die Kamera.
Jannik Kontalis und Bill Kaulitz: Mehr als nur Flitereien?
Heiße Gerüchte
Bill Kaulitz
Ina Müllers humorvolle Namens-Panne
Versprecher im TV
"Inas Nacht"
"Ninja Warrior": Er verlässt die Show!
Schwerer Abschied
"Ninja Warrior"
Neue DVDs: "Tanz der Titanen", "Moon, der Panda" und "The Accountant 2"
DVD-Highlights
"Tanz der Titanen"
"Chabos": Serie hinterfragt Jugendnostalgie der Millennials
Jugendnostalgie
"Chabos"
DJ Robin und der "Layla"-Geldsegen
Musikalischer Durchbruch
Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking
Wolke Hegenbarth: Die verschwiegene Hochzeit mit Babybauch
Private Details
Wolke Hegenbarth