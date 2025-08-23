Hättest du sie erkannt? So krass hat sich Beatrice Egli verändert!

Beatrice Egli kam 1988 zur Welt und wuchs im schweizerischen Lachen auf. Während ihre Eltern eine Metzgerei führten, zog es sie schon früh in eine andere Richtung. Mit 14 Jahren begann sie Gesangsunterricht zu nehmen und sammelte erste Bühnenerfahrungen bei Auftritten auf kleineren Volksfesten.

2007 ergab sich dann ihre erste große Chance: Gemeinsam mit der Schlagerlegende Lys Assia nahm sie am Grand Prix der Volksmusik teil, belegte jedoch nur den 12. Platz. Zwar war sie auch danach noch einige Male in Sendungen zu sehen, doch der große Erfolg blieb zunächst aus.



Bevor sie in der Schlagerwelt durchstartete, absolvierte Beatrice Egli eine Friseurausbildung. (Bildquelle: picture-alliance/ dpa | Votava)

Beatrice Eglis großer Durchbruch 2013 wagte sie den entscheidenden Schritt: Sie bewarb sich bei „Deutschland sucht den Superstar“! Die Zuschauer liebten die Sängerin, in acht von neun Mottoshows erhielt sie die meisten Anrufe – und wurde am Ende zur Siegerin der zehnten DSDS-Staffel gekürt.



Nach ihrem Sieg ging es für Beatrice Egli nur noch nach oben. (Bildquelle: picture alliance / BREUEL-BILD | BREUEL-BILD/ABB)

Nach dem DSDS-Erfolg stürmte Egli regelmäßig die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2015 versuchte sie dann, ihren Erfolg ins TV zu übertragen: Mit der großen "Show der Träume" wollte sie in der ARD durchstarten. Allerdings wurde die Show nach nur zwei Ausgaben wieder abgesetzt.



In "Die große Show der Träume" suchte Beatrice Egli nach unentdeckten Talenten. (Bildquelle: picture alliance / dpa | Maurizio Gambarini)

Ihrem Erfolg tat das aber keinen Abbruch – bis heute zählt Egli zu Deutschlands bekanntesten Schlagerstars. Auch im TV steht sie mittlerweile regelmäßig vor der Kamera, unter anderem in ihrer eigenen ARD-Sendung "Die Betralice Egli Show". Außerdem hatte sie Gastrollen in den Sendungen "Unter Uns" und "Sturm der Liebe".