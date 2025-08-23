Home News TV-News

Hättest du sie erkannt? So krass hat sich Beatrice Egli verändert!

23.08.2025, 10.58 Uhr
von Julian Flimm
Beatrice Egli, heute eine der bekanntesten Schlagersängerinnen, begann ihre Karriere vor fast 20 Jahren. Damals sah sie noch anders aus.
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show  Fotoquelle: picture alliance / E54 | Detlef Zmeck

Beatrice Egli kam 1988 zur Welt und wuchs im schweizerischen Lachen auf. Während ihre Eltern eine Metzgerei führten, zog es sie schon früh in eine andere Richtung. Mit 14 Jahren begann sie Gesangsunterricht zu nehmen und sammelte erste Bühnenerfahrungen bei Auftritten auf kleineren Volksfesten.

2007 ergab sich dann ihre erste große Chance: Gemeinsam mit der Schlagerlegende Lys Assia nahm sie am Grand Prix der Volksmusik teil, belegte jedoch nur den 12. Platz. Zwar war sie auch danach noch einige Male in Sendungen zu sehen, doch der große Erfolg blieb zunächst aus.


Bevor sie in der Schlagerwelt durchstartete, absolvierte Beatrice Egli eine Friseurausbildung. (Bildquelle: picture-alliance/ dpa | Votava)

Single, aber mit Kinderwunsch – Beatrice Egli ganz offen
Die Spekulationen um das Liebesleben von Beatrice Egli reißen nicht ab. Nun hat die Schlagersängerin berichtet, wie es um ihre Baby-Pläne steht.
Schlagerstar gibt privaten Einblick
Beatrice Egli

Beatrice Eglis großer Durchbruch

2013 wagte sie den entscheidenden Schritt: Sie bewarb sich bei „Deutschland sucht den Superstar“! Die Zuschauer liebten die Sängerin, in acht von neun Mottoshows erhielt sie die meisten Anrufe – und wurde am Ende zur Siegerin der zehnten DSDS-Staffel gekürt.


Nach ihrem Sieg ging es für Beatrice Egli nur noch nach oben. (Bildquelle: picture alliance / BREUEL-BILD | BREUEL-BILD/ABB)

Nach dem DSDS-Erfolg stürmte Egli regelmäßig die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2015 versuchte sie dann, ihren Erfolg ins TV zu übertragen: Mit der großen "Show der Träume" wollte sie in der ARD durchstarten. Allerdings wurde die Show nach nur zwei Ausgaben wieder abgesetzt.


In "Die große Show der Träume" suchte Beatrice Egli nach unentdeckten Talenten. (Bildquelle: picture alliance / dpa | Maurizio Gambarini)

Ihrem Erfolg tat das aber keinen Abbruch – bis heute zählt Egli zu Deutschlands bekanntesten Schlagerstars. Auch im TV steht sie mittlerweile regelmäßig vor der Kamera, unter anderem in ihrer eigenen ARD-Sendung "Die Betralice Egli Show". Außerdem hatte sie Gastrollen in den Sendungen "Unter Uns" und "Sturm der Liebe".

Mit kleiner Änderung: So geht es 2025 mit der "Beatrice Egli Show" weiter
Die Beatrice Egli Show verabschiedet sich 2024 mit einem Knaller: Die beliebte Show kehrt am Ostersamstag 2025 zurück ins Erste. Mit Star-Gästen wie Peter Maffay und Andreas Gabalier feierte Beatrice Egli bereits im SWR Erfolge und begeistert ihr Publikum mit emotionalen Auftritten. Nun darf sie sich auf einen prominenten Sendeplatz freuen, der eigentlich als ausgeschlossen galt.
ARD-Schlagershow

