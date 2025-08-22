Home News TV-News

"Sonnenplätze": Kritik zum Familiendrama mit Juliane Köhler auf ARTE

Wenn der Urlaubsfrieden auf Lanzarote bröckelt

22.08.2025, 06.15 Uhr
von Paula Oferath
Das Familiendrama "Sonnenplätze" zeigt die Spannungen einer zerrütteten Familie, die auf Lanzarote in einem Ferienhaus aufeinandertrifft. Nach dem Kinodebüt ist der Film nun auf ARTE zu sehen. Zwischen alten Verletzungen und neuen Hoffnungen stellt sich die Frage: Kann eine Versöhnung gelingen?
Das Familiendrama "Sonnenplätze" erzählt die Geschichte von Samuela (Julia Windischbauer) und ihrem Bruder Frederick (Jeremias Meyer). Die zwei wollen eigentlich nur im Ferienhaus der Familie zur Ruhe kommen. Doch ihr Vater Jo (Niels Bormann) - der vor 15 Jahren die Familie verließ - hat sich bereits im Haus eingenistet und alles kommt anders als erwartet.
Sein Erfolg ist längst Geschichte. Familienvater Jo (Niels Bormann) kann sich nicht mehr länger auf den Ruhm seines Debütromans verlassen. Wie wird es für den Autor weitergehen?
Es könnte ein traumhafter Urlaub im Familienferienhaus werden. Doch die zerrütteten Verhältnisse und unausgesprochenen Probleme stehen dem Familienglück im Weg.
Frederick (Jeremias Meyer, rechts) tut alles dafür, dass das Ferienhaus auf Lanzarote im Besitz der Familie bleibt. Wird sein Wunsch in Erfüllung gehen?
Autor und Familienvater Jo (Niels Bormann) kommt nur schwer damit zurecht, dass seine Ex-Frau nun mit einem deutlich jüngeren Mann zusammenlebt.
Sams(Julia Windischbauer) Traum ist es, ihren eigenen Roman zu veröffentlichen. Doch sie steht im Schatten ihres Vaters. Kann sie doch noch den Verlag von sich und ihrem Roman "Verbrannte Erde" überzeugen?

Ein Mann steigt nach einem heftigen Streit mit seiner Frau in sein Auto – mit dem festen Entschluss, einfach abzuhauen. Auf dem Beifahrersitz: seine geliebten Bücher. Auf der Rückbank: seine Tochter, die sich heimlich dorthin geschlichen hat. Es ist ein Zeitsprung in die Vergangenheit, mit dem das komödiantisch akzentuierte Drama "Sonnenplätze" einen ersten Blick in die brüchigen Verhältnisse einer Familie eröffnet. Von Harmonie keine Spur. Nach dem Kinodebüt im vergangenen Jahr ist der Film nun zur besten Sendezeit erstmals im TV zu sehen.

Sonnenplätze
22.08.2025 • 20:15 Uhr

Szenenwechsel: "Hey, ich hab's fertig", ruft Samuela (Julia Windischbauer) strahlend ihrem Freund zu, während die frisch bedruckten Seiten ihres Debütromans aus dem Drucker rutschen. Samu hat es endlich geschafft. Jetzt ist sie bereit, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, der vor 15 Jahren nach einem Streit die Familie verließ. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. "Sam, ich glaube, ich brauche grade ein bisschen Zeit für mich. Kannst du woanders hin?" Ihr Freund möchte, dass sie die Wohnung verlässt. Ernsthaft? Hat der den Verstand verloren? Doch es kommt noch schlimmer: Ihr Segment wurde vom Verlag gestrichen, der große Traum von einem Debütroman zerplatzt. Ohne Freund, ohne Wohnung, ohne Job bleibt Samu nur eine Zuflucht – bei ihrer Mutter Sybille (Juliane Köhler).

"Aus der Sonne"

Doch wie soll man mit 27 Jahren wieder zu Hause ankommen, wenn die eigene Mutter gerade mit einem ehemaligen Schulkameraden namens Marc (Jeremy Mockridge) anbandelt? "Ich wollte fragen, ob ich den Schlüssel für Lanzarote haben kann?", fragt Samu zögernd. Ihre Mutter reagiert wenig begeistert bei der Vorstellung, dass ihre Tochter sich im Ferienhaus einnistet. Begeistert ist Sybille hingegen von ihrem jüngeren Sohn Frederick (Jeremias Meyer, aktuell mit der großartigen Serie "Tschappel" in der ARD-Mediathek zu finden). Er ist angehender Pianist oder wie Marc ihn auch nennt: "So ein Genie, der Typ."

Nicht nur Samu verspürt den Wunsch nach Abstand – auch Frederick, von allen nur Fritzi genannt, will raus, weit weg vom Alltag, von der Enge zu Hause. Und so finden sich die beiden Geschwister bald auf der kanarischen Insel wieder, mitten in der faszinierenden Kulisse von Lavafeldern und karger Mondlandschaft.

Kaum öffnen sie die Türe des Ferienhauses, trifft sie der nächste Schlag: Vater Jo (Niels Bormann) hat sich längst dort einquartiert. Vor 15 Jahren hat er die Familie verlassen – und scheint seither nicht recht auf die Beine gekommen zu sein. Einst feierte er mit seinem Debütroman "Aus der Sonne" einen beachtlichen Erfolg, doch dieser liegt weit zurück. Heute wirkt er eher verloren als erfüllt. Samu hofft, mit ihrem eigenen Werk "Verbrannte Erde" an seinen literarischen Ruhm anzuknüpfen. Doch kann man Talent wirklich erben? Und wird Samu überhaupt ernst genommen?

Eine warme Sommerbrise

Die nächsten Turbulenzen lassen nicht lange auf sich warten: Mutter Sybille reist gemeinsam mit ihrem Liebhaber Marc ebenfalls nach Lanzarote. Was nun? Ist eine Versöhnung möglich – oder eskaliert das längst angeknackste Familiengefüge endgültig?

In einem Ferienhaus, in dem die Weinflaschen schneller geleert sind als die Probleme gelöst, entfaltet Regisseur Aaron Arens gemeinsam mit dem Drehbuchautor Lukas Loose eine Geschichte voller Spannungen, Sehnsucht und leiser Hoffnung. Mit "Sonnenplätze" gelingt es ihm, eine warme Sommerbrise mitten ins Herz der Zuschauer zu tragen. Ein Film für alle, die sich mit der Frage plagen, ob man den Liebsten um sich herum eigentlich gut genug ist.

Sonnenplätze – Fr. 22.08. – ARTE: 20.15 Uhr

