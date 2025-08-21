Home News TV-News

ARTE-Doku „Schulgeschichten“: Jella Haase hält Schulpflicht für „absurd“

"Schulgeschichten"

Von Disziplin bis Fantasie: Promis fordern neue Bildungsideale

21.08.2025, 07.00 Uhr
von Wilfried Geldner
In der Dokumentation "Schulgeschichten" auf ARTE erinnern sich Prominente wie Jack Lang und Jella Haase an ihre Schulzeit. Kritisch und humorvoll werfen sie einen Blick zurück und diskutieren über das Bildungssystem.
Schulgeschichten
Journalist und Autor Ulrich Wickert ging für den Film zurück an seine ehemalige Schule in Meudon bei Paris.  Fotoquelle: Lona media / Ursula Wernly Fergui
Schulgeschichten
Politiker Gregor Gysi ging in Ost-Berlin zur Schule: Seine Erinnerungen sind vor allem vom Leben in einer geteilten Stadt geprägt.  Fotoquelle: ARTE / Lona media/Steffen Hammerich
Schulgeschichten
Die Astronautin und Wissenschaftlerin Claudie Haigneré hatte eine glückliche Schulzeit.   Fotoquelle: ARTE / Lona media/Ursula Wernly Fergui
Schulgeschichten
Der frühere französische Kulturminister Jack Lang will eine "Schule des Glücks". Er sieht die Schule als Spiegelbild der Seele eines Landes.  Fotoquelle: ARTE / Lona media/Ursula Wernly Fergui
Schulgeschichten
Übermüdet, immer auf den letzten Drücker gelernt und heimlich auf der Toilette geraucht: Trotz rebellischer Zeiten fühlte sich Jella Haase in der Sophie-Scholl-Schule Berlin immer geschätzt.  Fotoquelle: ARTE / Lona media/Steffen Hammerich
Schulgeschichten
Die ehemalige Nationaltorhüterin Steffi Jones wusste sich gegen rassistisches Mobbing zu wehren und konnte auf die Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer zählen.  Fotoquelle: ARTE / Lona media/Henning Papstein

Eine schöne Idee: Prominente aus Bildung, Kultur und Politik blicken zurück auf ihre Schulzeit. Jack Lang, der einstige Kulturminister unter François Mitterrand, treibt es mit seiner Schulkritik am tollsten in der zweiteiligen Dokumentation "Schulgeschichten" (Regie: Petra Dormann) von 2022, die ARTE zur besten Sendezeit als Wiederholung zeigt.

ARTE
Schulgeschichten
Dokumentation • 21.08.2025 • 20:15 Uhr

Das Bildungssystem im Wandel: Promis erinnern an Streiche und Co.

Nicht nur, dass er sich an Schulstreiche erinnert, etwa an den Wecker, den er unter dem Pult des Lehrers versteckte und der dann jäh den Unterricht unterbrach. Lang plädiert auch noch immer unermüdlich für eine "Schule des Glücks", für eine Schule der Fantasie ohne Noten, wie zu Zeiten der Kulturrevolution. Und Noten konnte er auch selbst nicht vergeben, als er mal Lehrer war.

Um die Fähigkeit zur Gemeinschaft gehe es, Kunst und Kultur müssten gefördert werden. Das Bildungssystem müsse sich unbedingt ändern, so fordert er mit gerunzelter Stirn. Neben französischen kommen vor allem auch deutsche Prominente zu Wort: Ulrich Wickert, Gregor Gysi, Margot Käßmann oder auch die Schauspielerinnen Jella Haase und Susanne Bormann sowie Ex-Fußballprofi Steffi Jones sind dabei.

