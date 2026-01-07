Was bleibt vom „Chinese Dream“? ZDF blickt auf Chinas junge Generation

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem vielzitierten "Chinese Dream", von dem Staats- und Parteichef Xi Jinping kurz nach seinem Amtsantritt 2012 sprach? Und welche Wünsche, Zweifel und Hoffnungen bewegen die junge Generation in China?

Der erste Teil der zweiteiligen ZDF-Dokumentation "The Chinese Dream – 24 h junges China" begleitet einen Tag und eine Nacht lang junge Menschen in China und zeichnet ein lebendiges, abwechslungsreiches Bild ihrer Lebenswelt. Die Autorinnen wollen verstehen und zeigen, was diese Generation antreibt, wovon sie träumt und wie sie ihren Platz in einem Land sucht, das sich rasant verändert.

Aussteiger, Quereinsteiger, Selbstständige: Chinas junge Generation im Wandel Die ZDF-Korrespondentinnen Elisabeth Schmidt und Miriam Steimer treffen dabei auch junge Menschen, die das hektische Leben der Megastädte hinter sich gelassen haben und als Aussteiger in abgelegenen Dörfern ein neues Kapitel beginnen. Andere wagen den Schritt in die Selbstständigkeit, während wieder andere in den schillernden Metropolen als Quereinsteiger ihr Glück versuchen, begleitet von Begeisterung, aber auch von Zweifeln.

Die Dokumentation richtet den Blick auf die Enkel der großen Aufsteigergeneration und fragt, ob auch sie noch an das alte Versprechen glauben: Fortschritt durch harte Arbeit, Wohlstand für viele und gesellschaftlicher Aufstieg für alle.

"The Chinese Dream – 24 h junges China" ist ab Mittwoch, 7. Januar, in der Mediathek des ZDF verfügbar. Der zweite Teil wird am Donnerstag, 8. Januar, um 22.15 Uhr im ZDF gezeigt.

