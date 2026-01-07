Home News TV-News

Was bleibt vom „Chinese Dream“? ZDF blickt auf Chinas junge Generation

"The Chinese Dream – 24 h junges China"

Was bleibt vom „Chinese Dream“? ZDF blickt auf Chinas junge Generation

07.01.2026, 07.00 Uhr
von Paula Oferath
Die ZDF-Dokumentation "The Chinese Dream – 24 h junges China" begleitet junge Menschen auf ihrer Suche nach ihrem Platz in einem sich schnell verändernden Land.
The Chinese Dream - 24 h junges China
Die zweiteilige Dokureihe "The Chinese Dream - 24 h junges China" fragt, wovon die jungen Chinesen träumen.  Fotoquelle: ZDF/Steimer/ZDF Peking
The Chinese Dream - 24 h junges China
Der 25-jährige Adiao (rechts) wohnt in einem abgelegenen Dorf. Der junge Mann möchte dennoch Influencer werden.   Fotoquelle: ZDF/Schmidt/ZDF Peking
The Chinese Dream - 24 h junges China
Welche Hoffnungen und Ziele haben die jungen Chinesen?  Fotoquelle: ZDF/Schmidt/ZDF Peking
The Chinese Dream - 24 h junges China
Skateboarder Wang Di hat eine eigene Bar eröffnet.   Fotoquelle: ZDF/Steimer/ZDF Peking
The Chinese Dream - 24 h junges China
Fotografin "Kleine Chili" darf jeden Morgen und jeden Abend eine Kundin fotografieren.   Fotoquelle: ZDF/Schmidt/ZDF Peking
The Chinese Dream - 24 h junges China
Künstler Liu Wei (rechts) hat den Kameramann Mehmet Ulutas verewigt.   Fotoquelle: ZDF/ZDF Peking
The Chinese Dream - 24 h junges China
Fang Jintao wird schon bald einen neuen Job anfangen.   Fotoquelle: ZDF/Steimer/ZDF Peking
The Chinese Dream - 24 h junges China
Glauben die jungen Chinesen noch immer an das Versprechen: Fortschritt durch harte Arbeit, Wohlstand für viele und gesellschaftlicher Aufstieg für alle?  Fotoquelle: ZDF/Steimer/ZDF Peking
The Chinese Dream - 24 h junges China
Yangshuo bei Guilin lockt viele Touristen an.  Fotoquelle: ZDF/Steimer/ZDF Peking
The Chinese Dream - 24 h junges China
Mitten in der 18-Millionen-Metropole Guangzhou befindet sich ein Fußballplatz. Immer mehr Frauen spielen in China Fußball.   Fotoquelle: ZDF/Schmidt/ZDF Peking
The Chinese Dream - 24 h junges China
Xiao Dengs hat eine Bäckerei eröffnet.   Fotoquelle: ZDF/Steimer/ZDF Peking
The Chinese Dream - 24 h junges China
Nur 20 Menschen von im Dorf Xikeng. Die Einwohner pflanzen grünen Tee an.   Fotoquelle: ZDF/Steimer/ZDF Peking

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem vielzitierten "Chinese Dream", von dem Staats- und Parteichef Xi Jinping kurz nach seinem Amtsantritt 2012 sprach? Und welche Wünsche, Zweifel und Hoffnungen bewegen die junge Generation in China?

ZDF
The Chinese Dream – 24 h junges China
Dokumentation • 07.01.2026 • 22:15 Uhr

Der erste Teil der zweiteiligen ZDF-Dokumentation "The Chinese Dream – 24 h junges China" begleitet einen Tag und eine Nacht lang junge Menschen in China und zeichnet ein lebendiges, abwechslungsreiches Bild ihrer Lebenswelt. Die Autorinnen wollen verstehen und zeigen, was diese Generation antreibt, wovon sie träumt und wie sie ihren Platz in einem Land sucht, das sich rasant verändert.

Aussteiger, Quereinsteiger, Selbstständige: Chinas junge Generation im Wandel

Die ZDF-Korrespondentinnen Elisabeth Schmidt und Miriam Steimer treffen dabei auch junge Menschen, die das hektische Leben der Megastädte hinter sich gelassen haben und als Aussteiger in abgelegenen Dörfern ein neues Kapitel beginnen. Andere wagen den Schritt in die Selbstständigkeit, während wieder andere in den schillernden Metropolen als Quereinsteiger ihr Glück versuchen, begleitet von Begeisterung, aber auch von Zweifeln.

Derzeit beliebt:
>>Gartenlust trotz Wintergrau: ZDF zeigt neue Folgen „Duell der Gartenprofis“ mit Eva Brenner
>>Wie weit darf ein Verhör gehen? ARTE-Krimi mit Romy Schneider stellt unbequeme Fragen
>>Sebastian Ströbel packt aus: So kam Heidi Klum an "Bergretter"-Rolle
>>Backstage-Eklat vor Auftritt: Deshalb flog Florian Silbereisen raus

Die Dokumentation richtet den Blick auf die Enkel der großen Aufsteigergeneration und fragt, ob auch sie noch an das alte Versprechen glauben: Fortschritt durch harte Arbeit, Wohlstand für viele und gesellschaftlicher Aufstieg für alle.



Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab
Er hätte perfekt gepasst – doch Heino Ferch lehnte ab. Warum der Schauspieler trotz prominenter Anfrage nicht auf dem „Traumschiff“ anheuern wollte.
Er wollte nicht
Heino Ferch in einem Anzug

"The Chinese Dream – 24 h junges China" ist ab Mittwoch, 7. Januar, in der Mediathek des ZDF verfügbar. Der zweite Teil wird am Donnerstag, 8. Januar, um 22.15 Uhr im ZDF gezeigt.

The Chinese Dream – 24 h junges China – Mi. 07.01. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Sehr peinlich“: Giovanni Zarrella spricht über seinen Tiefpunkt
Schwieriger Zeit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
37° zeigt außergewöhnliches Therapieprojekt mit den Ehrlich Brothers
"37°- Mut durch Magie – Zaubern als Therapie"
"37°- Mut durch Magie - Zaubern als Therapie"
Vom Opiumhandel zur Kokainflut: Die lange Geschichte der Drogenmafia
Europas Drogenmafia (1/2)
Europas Drogenmafia (1/2)
US-Angriff auf Venezuela: Katarina Barley spricht von Völkerrechtsbruch
EU-Parlament vs. USA
Katarina Barley im ZDF-Morgenmagazin
Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab
Er wollte nicht
Heino Ferch in einem Anzug
Warum dieser "Bergdoktor"-Star erst gar nicht mitspielen wollte
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
ZDF-Krimi „SOKO Potsdam“ startet mit Rückkehr von Omar El-Saeidi
"SOKO Potsdam – Nachts im Wald"
SOKO Potsdam - Nachts im Wald
Was geschah 1993? Dieser „Taunuskrimi“ blickt tief in die Vergangenheit
"In ewiger Freundschaft – Ein Taunuskrimi"
"In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi"
Tabu-Bruch beim "Traumschiff": So kam die Neujahrsfolge "Afrika: Madikwe" an
TV-Kontroverse
Nadine Wrietz und Götz Schubert
Hans Sigl verrät: So bekam Ronja Forcher die Rolle als "Bergdoktor"-Tochter Lilli Gruber
Lilli Gruber im ZDF
Ronja Forcher
Florian Silbereisen & Co.: Das sind die 7 reichsten Schlagerstars
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Geballtes 2026: Auf diese Filme, Serien und Alben können wir uns freuen
Entertainment-Feuerwerk
Die Jahreszahl 2026.
Start der 19. Staffel vom "Bergdoktor": Hans Sigl verrät geheime Details
Staffelstart
Hans Sigl lächelt.
Dieser „Stranger Things“-Star ist als Bösewicht in ARD-Serie zu sehen
Anders als gewohnt
Tom Wlaschiha trägt einen Cowboyhut.
"Let's Dance" 2026: Die ersten Kandidaten stehen fest!
RTL verrät's
"Let's Dance"
Helene Fischer & mehr: Das sind Silbereisens "Schlagerchampions"-Gäste
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" 2026
Florian Silbereisen
"Wer ist hier der Boss?": Das machen die Sitcom-Stars heute
Serie der 80er
Wer ist hier der Boss?
Judith Rakers am Anfang ihrer Karriere: Hättest du sie erkannt?
Ihr Wandel
Judith Rakers
Vom Elite-Soldaten zum einsamen Rentner: Alexander Held im bewegenden ARD-Film
"Geheimkommando Familie"
"Geheimkommando Familie"
Zwischen Kabarett und Klamauk: Das Erfolgsrezept von Sebastian Pufpaff
"TV total"
TV total
Fünf Jahre nach dem Kapitolsturm: Wie gespalten Amerika heute ist
"Weltspiegel extra: Fünf Jahre nach dem Sturm aufs Kapitol"
Sturm auf das Kapitol
"Germanys Next Topmodel" 2026: Starttermin, Konzept und alle Infos zur 21. Staffel
Ein Überblick zum Sendestart
Heidi Klum und Jean Paul Gaultier
Dschungelcamp-Überraschung: Claudia Obert und Max Suhr in Australien
Start der 19. Staffel von "IBES"
Claudia Obert und ihr Beitrag im RTL-Dschungelcamp 2026.
"Tatort – Die Schöpfung": Der Tod auf der Bühne
ARD-Krimi
Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) und Schenk (Dietmar Bär, l.) ermitteln.
"Wollte mich mit der nicht unterhalten": Deshalb schlug Herbert Grönemeyer Merkel-Einladung aus
Kommunikationskritik
Herbert Grönemeyer
Horror aus Sicht eines Hundes: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Good Boy - Trust in his instincts"
Zu krass fürs Fernsehen? Diese „Tatorte“ laufen nicht mehr im TV
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Kälte, Dunkelheit, Angst: Berliner Stromausfall trifft auch Prominente
Blackout in Berlin
Raúl Richter
„The Revenant“ im TV: Der Film, der Leonardo DiCaprio den Oscar brachte
Polarisierende Auszeichnung
The Revenant - Der Rückkehrer
3-Millionen-Woche bei „Wer wird Millionär?“ – dieser Rekord ist bis heute unerreicht
Nadja Sidikjar schrieb Quiz-Geschichte
Nadja Sidikjar