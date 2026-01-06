37° zeigt außergewöhnliches Therapieprojekt mit den Ehrlich Brothers

Sie gelten als Meister der Illusion: Seit über einem Vierteljahrhundert stehen Andreas und Chris Ehrlich gemeinsam auf der Bühne und begeistern ihr Publikum. Doch das Können der Ehrlich Brothers reicht weit über spektakuläre Shows hinaus. Im Zaubercamp "Magic Moves" vermittelten sie Kindern mit halbseitiger Lähmung, wie viel Kraft in eigener Handlung steckt und wie Zauberei dabei helfen kann, selbstständiger durchs Leben zu gehen.

37°- Mut durch Magie – Zaubern als Therapie

Ein Jahr nach dem Aufenthalt im Camp besucht ein wissenschaftliches Team vier der jungen Teilnehmenden. Die Reportage "37° – Mut durch Magie – Zaubern als Therapie" geht der Frage nach, ob die neu geweckte Zuversicht tatsächlich den Alltag der Kinder verändert und sie sich mutiger auf ungewohnte Herausforderungen einlassen.

Innovative Therapie in besonderer Umgebung - jenseits klassischer Ansätze In Deutschland leben bis zu zwei von tausend Kindern mit einer sogenannten Hemiparese, einer halbseitigen Lähmung, die durch angeborene oder erworbene Hirnschädigungen entsteht. Frühere Studien deuten darauf hin, dass speziell angepasstes Training neuronale Netzwerke stimulieren und dadurch die Bewegungsfähigkeit sowie die Selbstständigkeit im Alltag stärken kann. Doch lässt sich dieser Effekt auch im Gehirn sichtbar machen, und welchen Anteil kann ein Aufenthalt im Zaubercamp an einem Heilungsprozess haben?

Im Sommer 2024 reisten zehn Kinder zur Burg Rabenstein, um am "Magic Moves"-Programm teilzunehmen. Der Ansatz verbindet alltagsorientierte Ergotherapie, gezielte Neurostimulation und gemeinsame Aktivitäten mit einem individuell abgestimmten Zaubertraining. Entwickelt wurde dieses besondere Therapiekonzept von Dr. Michaela Bonfert, Dr. Alexandra Sitzberger und Maike Marx vom iSPZ Hauner München und dem LMU Klinikum. Auch die Ehrlich Brothers wurden in die Zusammenarbeit des Konzepts inkludiert.

Deshalb ist „Magic Moves“ für Andreas Ehrlich so besonders In einem Interview mit der Agentur teleschau beschreibt Andreas Ehrlich "Magic Moves" als ein "echtes Herzensprojekt, das Kindern mit einer Hemiparese zu mehr Bewegung verhelfen soll". Er bezeichnet das Projekt als "vielleicht die bisher größte Magie", die er in seinem Beruf erlebt habe. "Normalerweise stehen wir auf großen Bühnen. Da ist alles immer punktgenau: Pyro, Licht, Knall, Bumm, Staunen, Lachen, Applaus. 'Magic Moves' war nicht planbar."

Auch Chris Ehrlich betont im Interview mit der Agentur teleschau, dass es ihn sehr beeindruckt habe, dass die Kinder nicht aufgegeben haben. "Viele Menschen geben häufig zu schnell auf. Aber diese Kinder haben Tag und Nacht geübt, und dabei fast vergessen, dass ihre Hand eingeschränkt ist", erklärt er.

