Helene Fischer & mehr: Das sind Silbereisens "Schlagerchampions"-Gäste

Bei den ARD-Shows, die das "Fest" im Namen tragen, darf natürlich Florian Silbereisen nicht fehlen. Der Entertainer trommelt mal wieder die größten Künstlerinnen und Künstler zusammen, die mit originellen Ideen überzeugen, die zuletzt besondere Erfolge feiern durften oder die bestenfalls neue Trends auslösen könnten – kurzum: Es treten jene Stars auf, um die man 2026 kaum herumkommen wird. Helene Fischer, die 2025 mit Kinderliedern erfolgreich war, stand als erster "Schlagerchampions"-Gast fest. Inzwischen ist die Liste deutlich länger.

Das sind Silbereisens Gäste Bestätigt sind bislang folgende Stars der Schlager-Szene:

Helene Fischer

Roland Kaiser

Maite Kelly

Unheilig

Marianne Rosenberg

Howard Carpendale

Santiano

Melissa Naschenweng

Thomas Anders

DJ Ötzi

No Angels

Nino de Angelo

Ross Antony

Dick Brave

Michelle

Oli.P

Olaf der Flipper

Ben Zucker Erfolgreich, lieb und teuer Im Ersten weiß man die Feste zu feiern – und was man am "Flori" hat, dem mittlerweile 44-jährigen Allrounder, der bekanntlich auch Kapitän-Darsteller auf dem "Traumschiff" ist. Trotzdem ist die "Feste"-Reihe auch eine kostspielige Veranstaltung, weswegen 2024 Einschnitte bekannt wurden. Seitdem laufen in der ARD nur noch vier statt wie ursprünglich fünf der vom MDR für den Einsatz im Ersten produzierten Musikshows. Der Vertrag mit Silbereisen läuft zunächst nur bis Ende dieses Jahres.

Als die Entscheidung bekannt wurde, sagte damals Michael Ziche, der Vorsitzende des MDR-Rundfunkrats: "Der MDR-Rundfunkrat hat seine Zustimmung zu dieser Vertragsverlängerung erneut sorgfältig und verantwortungsvoll abgewogen, auch kritische Stimmen fanden Gehör. Für die Kosten für die zweijährige Laufzeit der insgesamt acht Shows bis Ende 2026 übernehmen die Partner innerhalb der ARD mehr finanzielle Verantwortung. Das entlastet den MDR."

Welche Stars aktuell bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" antreten werden, gibt die ARD stets erst kurz vor der Veranstaltung bekannt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

