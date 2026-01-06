Home News TV-News

Helene Fischer & mehr: Das sind Silbereisens "Schlagerchampions"-Gäste

06.01.2026, 09.43 Uhr
Bei den "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" versammelt Florian Silbereisen die Crème de la Crème der Schlagerszene. Wer ist dabei?
Florian Silbereisen
Florian Silbereisen moderiert einige der beliebtesten Schlagershows im Fernsehen. Den Vorwurf, er lade dazu oft ähnliche Gäste ein, wies er nun entschieden zurück.  Fotoquelle: Getty Images / Sascha Schuermann
Schlagerchampions - Das große Fest der Besten
Florian Silbereisen moderiert - und singt natürlich selbst. Der ARD-Vertrag für seine Musikshows läuft aktuell bis Jahresende.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Sascha Schuermann

Bei den ARD-Shows, die das "Fest" im Namen tragen, darf natürlich Florian Silbereisen nicht fehlen. Der Entertainer trommelt mal wieder die größten Künstlerinnen und Künstler zusammen, die mit originellen Ideen überzeugen, die zuletzt besondere Erfolge feiern durften oder die bestenfalls neue Trends auslösen könnten – kurzum: Es treten jene Stars auf, um die man 2026 kaum herumkommen wird. Helene Fischer, die 2025 mit Kinderliedern erfolgreich war, stand als erster "Schlagerchampions"-Gast fest. Inzwischen ist die Liste deutlich länger.

Das sind Silbereisens Gäste

Bestätigt sind bislang folgende Stars der Schlager-Szene:

  • Helene Fischer
  • Roland Kaiser
  • Maite Kelly
  • Unheilig
  • Marianne Rosenberg
  • Howard Carpendale
  • Santiano
  • Melissa Naschenweng
  • Thomas Anders
  • DJ Ötzi
  • No Angels
  • Nino de Angelo
  • Ross Antony
  • Dick Brave
  • Michelle
  • Oli.P
  • Olaf der Flipper
  • Ben Zucker

Erfolgreich, lieb und teuer

Im Ersten weiß man die Feste zu feiern – und was man am "Flori" hat, dem mittlerweile 44-jährigen Allrounder, der bekanntlich auch Kapitän-Darsteller auf dem "Traumschiff" ist. Trotzdem ist die "Feste"-Reihe auch eine kostspielige Veranstaltung, weswegen 2024 Einschnitte bekannt wurden. Seitdem laufen in der ARD nur noch vier statt wie ursprünglich fünf der vom MDR für den Einsatz im Ersten produzierten Musikshows. Der Vertrag mit Silbereisen läuft zunächst nur bis Ende dieses Jahres.

Als die Entscheidung bekannt wurde, sagte damals Michael Ziche, der Vorsitzende des MDR-Rundfunkrats: "Der MDR-Rundfunkrat hat seine Zustimmung zu dieser Vertragsverlängerung erneut sorgfältig und verantwortungsvoll abgewogen, auch kritische Stimmen fanden Gehör. Für die Kosten für die zweijährige Laufzeit der insgesamt acht Shows bis Ende 2026 übernehmen die Partner innerhalb der ARD mehr finanzielle Verantwortung. Das entlastet den MDR."



Welche Stars aktuell bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" antreten werden, gibt die ARD stets erst kurz vor der Veranstaltung bekannt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
