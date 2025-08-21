Home News Star-News

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ehe-Jubiläum von fiesem Spruch überschattet

Age Shaming?

Tom Kaulitz ist wütend nach Berichterstattung über Frau Heidi Klum

21.08.2025, 10.19 Uhr
von Franziska Wenzlick
Tom Kaulitz hat genug von der ständigen Altersdiskussion um ihn und seine Frau Heidi Klum. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kritisiert er die Berichterstattung des "schlimmen Blattes Daily Mail".
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Heidi Klum und Tom Kaulitz trennen 16 Jahre. Dass er als das "Boy Toy" seiner Frau bezeichnet wird, verbittet sich der Tokio-Hotel-Musiker.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Die "Daily Mail" sei "sowieso ein schlimmes Blatt", findet Tom Kaulitz. Eine Schlagzeile auf der Webseite der britischen Boulevardzeitung stieß dem Tokio-Hotel-Gitarristen nun jedoch besonders böse auf. In der neuen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" echauffierte sich der Musiker über eine Headline, in der es sinngemäß hieß, die 52-jährige Heidi Klum feiere einen wichtigen Meilenstein in ihrer Beziehung mit ihrem 35-jährigen "Boy Toy"-Ehemann Tom Kaulitz.

"Das ist doch eine Frechheit, oder nicht?", entrüstete sich Kaulitz. "Das sagt man doch nicht!" Sein Bruder Bill Kaulitz pflichtete ihm bei: "Also, über Boy Toy seid ihr ja wohl schon lange hinaus." Der Begriff "Boy Toy" sei mit Blick auf den Anlass der Meldung – nämlich das Ehejubiläum des Paares – "ein Widerspruch in sich", befand Tom. "Wir feiern unseren sechsten Hochzeitstag! Boy Toy würde man ja höchstens mal sagen, wenn man irgendwie nur einen Fling miteinander hat."

"Das ist doch lächerlich"

Tom Kaulitz wütete weiter: "Und dann ist da auch dieses Age Shaming! Ist das noch okay? Warum darf man das denn immer noch so machen, immer dieses 'Fifty-Two' dahinterzuschreiben und bei mir dieses 'Thirty-Five'?" Der einstige Teenie-Star verstehe nicht, weshalb der Altersunterschied zwischen ihm und seiner Ehefrau immer wieder hervorgehoben werde: "Für sein Alter kann man nun mal so gar nichts. Das ist doch überhaupt nicht cool!"

Derzeit beliebt:
>>Neu im Kino: "Afterburn", "Was ist Liebe wert" und "Nobody 2"
>>Helen Mirren klar über das Unterschätztwerden im Alter: "Gebt mir nicht solche Etiketten"
>>Heidi Klum plant ihr neues ikonisches Halloween-Outfit: "Extra hässlich"
>>Bill Kaulitz datet diesen Promi: "Das wird eine Schlagzeile!"

Bill Kaulitz datet diesen Promi: "Das wird eine Schlagzeile!"
Bill Kaulitz spricht offen über sein turbulentes Datingleben und sorgt mit pikanten Details für Gesprächsstoff.
Er packt aus
Bill Kaulitz

Sein Zwillingsbruder vermutete: "Das wird halt immer noch nicht ernst genommen. Wenn man sich einen jüngeren Mann nimmt oder eine jüngere Frau, wird das immer belächelt." Tom äußerte daraufhin die Befürchtung, dass dies auch in Zukunft der Fall sein werde: "Sagen wir mal in 20 Jahren – wird da dieses Altersthema immer noch ein Thema sein? Der Altersunterschied? Ich werde nie aufholen, das wird ja immer gleich bleiben." Als Bill prognostizierte, dass das Alter des Musikers und des Models "immer ein Thema sein" werde, schnaubte Tom nur: "Das ist doch lächerlich."

16 Jahre trennen Heidi Klum und Tom Kaulitz – sie war 44, er 28, als sie sich kennenlernten. Öffentlich machten sie ihre Beziehung 2018. Bereits im darauffolgenden Jahr gaben sich die "Germany's Next Topmodel"-Chefin und der Tokio-Hotel-Star das Jawort.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Gerüchte um Mönchengladbachs neue First Lady
Promi-Gerüchteküche
Bill Kaulitz
Anna-Carina Woitschack spricht offen über Ehe mit Stefan Mross
Klartext
Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
Nach Jeff Baenas Tod: Aubrey Plaza ringt mit tiefer Trauer
Trauerbewältigung
Aubrey Plaza
Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Rypa gehen getrennte Wege!
Promi-Trennung
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
So nah war Evelyn Burdecki "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny wirklich!
Burdeckis Tanzabenteuer
Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"
Judith Rakers enthüllt kurioses ‚3nach9‘-Spiel mit Giovanni di Lorenzo!
Geheime Challenge
Judith Rakers
Giovanni und Jana Ina Zarrella: Ihr Sohn auf dem Weg zum Fußball-Profi!
Stolzer Schlagerstar
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
Peinliche Panne: Judith Rakers verrät kurioses Dating-Missgeschick
WhatsApp-Fauxpas
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
Taylor Swift und Travis Kelce: Einblicke in ihre Beziehung
"Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist..."
Travis Kelce und Taylor Swift
Kommt es zum Frieden zwischen Thomas Anders und Dieter Bohlen?
Annäherung der Popstars?
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".
Thomas Anders: So hoch ist das Vermögen des Musik-Stars
Millionen-Besitz
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!
Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale
Von Helene Fischer über Stefan Mroos: manche Schlagerstars haben sich interessante Verhaltensweisen angewöhnt, die ihnen Glück bringen sollen.
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
Von Staffel 1 bis 15: Diese "Bachelor"-Beziehungen hielten wirklich!
Alle "Bachelors" in der Übersicht
Was machen die "Bachelor" der vorherigen Staffeln heute?
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Helene Fischer.
„Bares für Rares“: Ein Blick hinter die Kulissen
Fakten zur beliebten ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Dieter Bohlen: Mit diesen Frauen war er zusammen
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.
Iris Berben wird 75: So sah sie zum Start ihrer Karriere aus!
Schauspiel-Legende
Iris Berben
"Gilmore Girls"-Star war schwer erkrankt: Er "lag im Sterben"
"Ich war ein Skelett"
Chad Michael Murray
Realitystar Jannik Kontalis will Bürgermeister werden
"mehr Attraktivität für Frauen"
Jannik Kontalis
Trödel zur Prime-Time: Kann Timor Krause die Händler verblüffen?
"Bares für Rares XXL"
Bares für Rares XXL
Beth Ditto: Rebellin, Stil-Ikone und Stimme einer Bewegung
"Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte"
Gossip - Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
Daniel Harrichs Umweltthriller über die Macht des Wassers
"Bis zum letzten Tropfen"
Bis zum letzten Tropfen
Start der 13. Staffel von "Das große Backen" auf SAT.1
"Das große Backen"
Das große Backen
Bewegende Hommage an Céline Dion: So nah kommt der Film ihrem Leben
"Aline – The Voice of Love"
Aline - The Voice of Love