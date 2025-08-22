Abschied bei "Ninja Warrior": Dieser Star verlässt die Serie

Sie gehören zu "Ninja Warrior" wie der Parkour und die Kandidaten! Seit Jahren moderiert das Trio aus Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann die RTL-Show. Auch in der 10. Staffel, die im September startet, sind die drei wieder gemeinsam vor der Kamera zu sehen – doch danach ist für einen von ihnen Schluss.

Wie RTL bestätigt, verlässt Frank "Buschi" Buschmann die Show nach der Jubiläums-Staffel. Für die Fans wie auch seine Moderations-Kollegen eine traurige Nachricht. Der 60-Jährige selbst begründet sein Aus folgendermaßen: "Ich habe lange darüber nachgedacht, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es für mich persönlich die richtige Entscheidung ist." Zehn Jahre lang habe er die Show als sein "Baby" empfunden und "voller Leidenschaft begleitet". Jedoch: "Zuletzt habe ich aber eine Form von Müdigkeit gespürt, die meiner Vorstellung, so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird", erklärt der Moderator.

"Ich höre nicht im TV auf" Auf die RTL-Parkour-Show verzichten, müssen die Zuschauer aber dennoch nicht. Auch nach dem Ausscheiden von Buschmann werde die Sendung weitergeführt. Und auch der Kommentator selbst versichert, dem Fernsehen noch nicht den Rücken kehren zu wollen: "Ich höre nicht im TV auf, ich werde einfach andere Dinge machen, so wie ich das im Job immer gemacht habe. Lassen wir uns überraschen!", gibt er sich vielversprechend.

Die zehnte Staffel von "Ninja Warrior" startet am 19. September auf RTL (und eine Woche vorher auf RTL+). Wie der Sender mitteilt, werde es "in allen Vorrunden witzige und ungewöhnliche Überraschungen für Buschi" geben. Darüber hinaus kehren viele Athleten vergangener Staffeln zurück, darunter "Fan-Favoriten, die seit Jahren nicht mehr am Start waren".

