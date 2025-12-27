Der große Comedy-Rückblick auf das Jahr mit Christoph Maria Herbst und Chris Tall

Zu lachen gab es angesichts der Weltlage im ausgehenden Jahr eher weniger. Doch wie sollte man all die Krisen und Kriege und Katastrophen ganz ohne Humor verarbeiten können? Und so blühen in diesen Zeiten selbstverständlich auch Witz, Satire und Comedy. Welche Blüten sie in den vergangenen zwölf Monaten trieben, zeigt nun "Der Comedygipfel – Das Jahr 2025" zur Samstagsprimetime auf ProSieben. Moderatorin Katrin Bauerfeind rekapituliert die lustigsten Highlights, aber auch auf "unfreiwillige Lowlights" des Jahres.

Von Stand-up bis Musik-Kabarett - ein Abend voller Pointen und Parodien Geladen sind zum großen Rückblick zahlreiche Gaststars, die das Humor-Jahr prägten: Christoph Maria Herbst ebenso wie Chris Tall, der Musikkabarretist Dr. Pop genauso wie der Stand-up-Comedian Benni Stark. Rede und Antwort steht auch Linda Zervakis, die seit einem Jahr bei ProSieben ihre Nachrichtensatire "Fake News – Alles erstunken und erlogen" präsentiert.

Angekündigt sind zudem Angela Merkel und Günther Jauch – zumindest in ihren Parodie-Versionen von Comedienne Tahnee respektive Max Giermann. Jan van Weyde wird zudem als Torsten-Sträter-Imitator erwartet. Zeigen will man darüber hinaus auch die Kuriositäten des Jahres, derer es durchaus so manche gab. Mit Wortwitz kündigt der Sender zudem "selbst AI-sgedachte Geschichten" an – eine Anspielung auf den grassierenden KI-Hype.

