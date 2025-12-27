Der große Comedy-Rückblick auf das Jahr mit Christoph Maria Herbst und Chris Tall

Home News TV-News

27.12.2025, 07.00 Uhr
von Maximilian Haase
Das zurückliegende Jahr war geprägt von Krisen und Herausforderungen. Dennoch bot es auch humorvolle Momente, die im "Comedygipfel – Das Jahr 2025" auf ProSieben gemeinsam mit Moderatorin Katrin Bauerfeind und zahlreichen Gaststars wie Christoph Maria Herbst und Linda Zervakis rekapituliert werden.
Der Comedygipfel
"Der Comedygipfel" mit Katrin Bauerfeind blickt auf Highlights und "Lowlights" des Jahres 2025 zurück.   Fotoquelle: Joyn / ProSieben
Katrin Bauerfeind
Katrin Bauerfeind lädt zum Comedy-Jahresrückblick zahlreiche prominente Gäste ein.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Zu lachen gab es angesichts der Weltlage im ausgehenden Jahr eher weniger. Doch wie sollte man all die Krisen und Kriege und Katastrophen ganz ohne Humor verarbeiten können? Und so blühen in diesen Zeiten selbstverständlich auch Witz, Satire und Comedy. Welche Blüten sie in den vergangenen zwölf Monaten trieben, zeigt nun "Der Comedygipfel – Das Jahr 2025" zur Samstagsprimetime auf ProSieben. Moderatorin Katrin Bauerfeind rekapituliert die lustigsten Highlights, aber auch auf "unfreiwillige Lowlights" des Jahres.

ProSieben
Comedy • 27.12.2025 • 20:15 Uhr

Von Stand-up bis Musik-Kabarett - ein Abend voller Pointen und Parodien

Geladen sind zum großen Rückblick zahlreiche Gaststars, die das Humor-Jahr prägten: Christoph Maria Herbst ebenso wie Chris Tall, der Musikkabarretist Dr. Pop genauso wie der Stand-up-Comedian Benni Stark. Rede und Antwort steht auch Linda Zervakis, die seit einem Jahr bei ProSieben ihre Nachrichtensatire "Fake News – Alles erstunken und erlogen" präsentiert.

Angekündigt sind zudem Angela Merkel und Günther Jauch – zumindest in ihren Parodie-Versionen von Comedienne Tahnee respektive Max Giermann. Jan van Weyde wird zudem als Torsten-Sträter-Imitator erwartet. Zeigen will man darüber hinaus auch die Kuriositäten des Jahres, derer es durchaus so manche gab. Mit Wortwitz kündigt der Sender zudem "selbst AI-sgedachte Geschichten" an – eine Anspielung auf den grassierenden KI-Hype.

Der Comedygipfel – Das Jahr 2025 – Sa. 27.12. – ProSieben: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

