Home News TV-News

RTL-Hammer: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"!

Abschied von Kommentator-Ikone

Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"

24.08.2025, 19.34 Uhr
von Anja Kratz
Frank Buschmann geht in seine letzte Staffel von "Ninja Warrior Germany". Das gab der Sender RTL bekannt. Die zehnte Staffel ist zugleich eine Jubiläumsausgabe und wartet mit überraschenden Specials, Comebacks und einem neuen Finalmodus, während die Konkurrenz um den Titel härter denn je ist.
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann
Das Moderationstrio von "Ninja Warrior Deutschland": Jan Köppen (42, l.), Laura Wontorra (36, m.) und Frank "Buschi" Buschmann (60, r.).  Fotoquelle: Foto: RTL / Markus Hertrich

Nervenkitzel, unzählige Buzzermomente, emotionale Siege – und nun ein Abschied: Wenn RTL am 19. September 2025 (bei RTL+ schon ab 12. September) die Jubiläumsstaffel von „Ninja Warrior Germany“ startet, markiert das nicht nur einen Meilenstein in der deutschen TV-Landschaft, sondern auch das vorerst letzte Parcours-Kapitel mit Kommentator-Ikone Frank „Buschi“ Buschmann.

Buschi sagt Tschüss zu seinem „Baby“

Seit 2016 war Buschmann gemeinsam mit Jan Köppen und Laura Wontorra das Gesicht des Parcours-Spektakels. Mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner Leidenschaft für Sport hat er die Show geprägt wie kein anderer. Jetzt zieht er den Schlussstrich.

„Die zehnte Staffel wird tatsächlich meine letzte sein! (…) Zehn Staffeln habe ich die Show, die ich immer auch als mein Baby empfunden habe, voller Leidenschaft begleitet. Aber irgendwann ist es Zeit, neue Reize zu setzen“, erklärt der 59-Jährige.

Derzeit beliebt:
>>Netflix, Disney+ & Co.: Diese Highlights starten Ende August!
>>„The Thursday Murder Club“: Netflix bringt Bestseller mit Helen Mirren
>>"Bullyparade - Der Film": Der Kultfilm von Michael Bully Herbig auf RTL
>>"Bauer sucht Frau International": Die neue Staffel mit Inka Bause startet auf RTL

Buschmann betont: Er höre nicht im Fernsehen auf, wolle sich künftig aber neuen Projekten widmen. Auch RTL bedankt sich bei ihrem langjährigen Kommentatoren: „Frank 'Buschi' Buschmann hat ‚Ninja Warrior Germany‘ mit seiner Expertise, seiner Authentizität und seinen mitreißenden Kommentaren über zehn Staffeln hinweg maßgeblich geprägt“, so Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland.

Mit zehn Staffeln reiht sich Deutschland in die Weltspitze ein. Nur Japan (42 Staffeln seit 1997) und die USA (17 Staffeln seit 2009) können noch mehr „Ninja Warrior“-Ausgaben vorweisen.

Laura Wontorra: "Rampensau-Gen" und ihr persönliches Karrieregeheimnis!
Laura Wontorra spricht über die spannendste Phase ihrer Karriere, starke Frauen im Sport, ehrliche Kritik von Vater Jörg – und warum man für diesen Job ein „Rampensau-Gen“ und ein „dickes Fell“ braucht.
Karriere, Kritik und Teamgeist
Laura Wontorra steht mit verschränkten Armen vor der Kamera.

Das erwartet die Fans in Staffel zehn

Die Jubiläumsausgabe bringt zahlreiche Highlights:

  • Überraschungen für Buschi: In jeder der sieben Vorrunden warten kleine Specials auf den Kommentator.

  • Comeback beliebter Athleten: Viele Fan-Favoriten vergangener Staffeln sind wieder am Start.

  • Klassiker-Hindernisse: Altbekannte Parcours-Elemente feiern ihr Revival.

  • Neues Special „Der direkte Weg ins Finale“: Ein weltweit einmaliges Hangel-Spektakel, bei dem nur die besten zehn Athleten (inkl. mindestens einer Frau) direkt ins Finale einziehen.

    • Auch die sportlichen Rivalitäten versprechen Spannung: Titelverteidiger René Casselly, der 2021 als erster den legendären Mount Midoriyama bezwang, will es erneut wissen – doch die Konkurrenz ist härter denn je!

    Hauptshow, Talkformat und Kids-Academy: Der Sendungsumfang wächst

    Auch über die Hauptshow hinaus wächst das „Ninja"-Universum: Im Talkformat „Der Buzzer danach“ spricht Moderator Daniel Hock jeden Samstagvormittag bei sport.de mit den Teilnehmenden über ihre Erlebnisse und Highlights. Zudem startet im Herbst die neue „Ninja Warrior Germany Kids Academy“ bei RTL+ und TOGGO. Dort trainieren Nachwuchstalente zwischen 12 und 15 Jahren mit echten Ninja-Profis, stellen sich körperlichen und mentalen Challenges – und dürfen am Ende sogar den Original-Parcours bezwingen.

    Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
    *Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

    Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Ninja Warrior Germany" finden Sie hier

    Das könnte dich auch interessieren

    Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
    „Die Bachelors“
    Felix Stein und Martin Braun lächeln in die Kamera.
    "Ninja Warrior": Er verlässt die Show!
    Schwerer Abschied
    "Ninja Warrior"
    DJ Robin und der "Layla"-Geldsegen
    Musikalischer Durchbruch
    Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking
    Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
    Karriereende
    Sky du Mont
    Das macht Florian Silbereisen hinter den TV-Kulissen
    Barbara Schöneberger packt aus
    Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.
    Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"
    Schlagerkonflikt
    Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.
    Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Gerüchte um Mönchengladbachs neue First Lady
    Promi-Gerüchteküche
    Bill Kaulitz
    Ein Krimi mit Twist: Doppelleben und Mord in Travemünde
    "Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar"
    "Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar"
    Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
    "Man darf ja gar nichts mehr sagen"
    Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
    Helge Schneider wird 70: Das außergewöhnliche Jubiläumsporträt!
    "ARD Dokumentarfilm: Helge Schneider – The Klimperclown"
    Helge Schneider - The Klimperclown
    Pharrell Williams und sein Sinneswandel mit 40
    Pharrell Williams
    Das Scheitern der Jugendhilfe
    "Systemsprenger"
    Systemsprenger
    Arztserie "Doc": Chefärztin Dr. Amy Elias verliert ihr Gedächtnis
    Nach einer wahren Begebenheit
    Doc
    Dinosaurier in neuem Licht: Terra X Serie enthüllt Geheimnisse
    "Terra X: Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit"
    Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Urzeit
    Niederländer: Mehr als nur freundlich und zufrieden?
    "Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?"
    Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?
    Ermittler Felix Voss auf Spurensuche in der Vergangenheit
    "Tatort: Hochamt für Toni"
    Tatort: Hochamt für Toni
    Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!
    Bonds Rivalen
    Mads Mikkelsen trägt einen Anzug und spielt Poker.
    Hättest du sie erkannt? So krass hat sich Beatrice Egli verändert!
    Wilde Frisuren
    Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
    Verrückt: Wenn das passiert, gibt Giovanni Zarrella mehr Trinkgeld!
    Empathischer Gastronom
    Giovanni Zarrella lächelt in die Kamera.
    Erschütternde Erlebnisse: Burdecki und Karasek sprechen über Belästigung
    Traurige Wahrheit
    Evelyn Burdecki und Laura Karasek
    Neuer Duell-Modus bei "Die Höhle der Löwen": Das steckt dahinter
    Investoren-Duell
    Die Höhle der Löwen
    Dann kehren die Polittalks aus der Sommerpause zurück!
    Markus Lanz, Maischberger und Co.
    Markus Lanz
    Das Sommer-Highlight: Giovanni Zarrella präsentiert die Mega-Schlagerparty
    "Die Giovanni Zarrella Show"
    "Die Giovanni Zarrella Show"
    Ethik statt Profit: Die Vorreiter des Wandels
    "plan b: Gemeinwohl statt Profit"
    plan b: Gemeinwohl statt Profit
    Sexueller Missbrauch: Diplomatin deckt auf
    "Die Diplomatin in Rom – Tod einer Nonne"
    Die Diplomatin in Rom - Tod einer Nonne
    Stefan Mross trauert um seine Mutter – Er sagt "Immer wieder Sonntags" ab
    Trauerfall
    Stefan Mross, hier bei einer Ausgabe von "Immer wieder sonntags", hat über seine vergangenen Beziehungen gesprochen - und darüber, was nun besser läuft.
    Stranger Things-Star überrascht mit Familienzuwachs
    Familiennachwuchs
    Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi
    Jannik Kontalis und Bill Kaulitz: Mehr als nur Flitereien?
    Heiße Gerüchte
    Bill Kaulitz
    Ina Müllers humorvolle Namens-Panne
    Versprecher im TV
    "Inas Nacht"
    Wie ein Berliner Forscher den Spinosaurus wiederentdeckte
    Im Interview
    Nizar Ibrahim im Interview