„The Paper“ bei Sky: Domhnall Gleeson im Mockumentary-Spin-off

Bei Sky und WOW ist die neue Serie "The Paper" gestartet. Das langersehnte Spin-off von "The Office" verlegt den bekannten Mockumentary-Stil in eine heruntergewirtschaftete Lokalzeitung. Im Mittelpunkt steht Ned Sampson, gespielt von Domhnall Gleeson. Der irische Schauspieler, bekannt aus Blockbustern wie "Harry Potter" und dem gefeierten Sci-Fi-Drama "Ex Machina", sprach gegenüber der Agentur teleschau über seine Rolle, die Faszination Journalismus – und die Werte, die er von zu Hause mitgenommen hat.

Domhnall Gleeson resümiert: "Die Branche Journalismus "wird kleiner und härter" "Ich habe immer verstanden, wie wichtig Journalismus ist. Aber erst durch meine Recherchen wurde mir klar, was es bedeutet, sich Tag für Tag durchzuschlagen – oft in einer Branche, die kleiner und härter wird. Trotzdem bleibt dieser Glaube an die Wahrheit. Das fand ich sehr inspirierend", erklärt Gleeson.

Dass er selbst stets eine positive Grundhaltung bewahrt, führt der 42-Jährige auf sein Elternhaus zurück: "Meine Mutter und mein Vater haben uns Kindern beigebracht, optimistisch zu bleiben. Realistisch, ja – aber auch mit Hoffnung auf das Gute in der Welt. Das war ein riesiges Geschenk."

"The Paper": Zwischen satirischer Mockumentary und ernstem Blick auf die Zukunft Trotz seiner langen Karriere gesteht Gleeson, dass ihn die Nervosität vor neuen Projekten nie loslässt. "Ich habe vor drei Jahren ein Theaterstück gespielt und war tagsüber in Tränen aufgelöst, so nervös war ich. Diese Angst hört nie auf – und vielleicht ist das auch gut so."

Mit trockenem Humor blickt er zudem auf frühere Rollen: "Das letzte Mal habe ich Steve Carell entführt und im Keller eingesperrt – das ist viel näher an mir dran als Ned Sampson", witzelt er.

Heute lebt Gleeson in Dublin und bleibt auch privat eng mit dem geschriebenen Wort verbunden. "Ich sitze gerade noch an einem Kreuzworträtsel aus der Wochenendausgabe meiner Zeitung – und das ist gar nicht so schlecht, finde ich", sagt er mit einem Lächeln.

Mit "The Paper" wagt Gleeson nun den Spagat zwischen satirischer Mockumentary und ernstem Blick auf die Zukunft des Journalismus. Sein Fazit: "Ich hoffe, dass wir zurückkehren dürfen. Ned hat noch so viele Seiten – und ich selbst auch."

