Home News TV-News

"Tatort: Flash": Hat sich der Münchner Krimi mit Miroslav Nemec gelohnt?

Kritik

"Tatort: Flash": Hat sich der Münchner Krimi mit Miroslav Nemec gelohnt?

08.09.2025, 10.44 Uhr
von Eric Leimann
Im Tatort "Flash" setzen die Kommissare Batic und Leitmayr auf Reminiszenztherapie, um einen Mordfall zu lösen. Ein demenzkranker Zeuge könnte der Schlüssel sein.
Tatort: Flash
Der Tatverdächtige Alois Meininger (Martin Leutgeb) ist ziemlich aufgebracht.  Fotoquelle: BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden
Tatort: Flash
Die Münchener "Tatort"-Kommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, links) und Ivo Batic (Miroslav Nemec, rechts) möchten im "Tatort: Flash" von 2022 die Erinnerung des dementen Zeugen Norbert Prinz (Peter Franke) zurückholen.  Fotoquelle: BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden
Tatort: Flash
Norbert Prinz (Peter Franke) war früher ein gefeierter Psychiater. Heute ist er dement, doch die Ermittler versprechen sich von Prinz' möglichen Erinnerungen, dass sie einen mutmaßlichen Täter festsetzen können.  Fotoquelle: BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden
Tatort: Flash
Tätersuche mit Reminiszenztherapie: Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Prof. Ralph Vonderheiden (André Jung) besprechen ihre Strategie. Im Hintergrund hört Vonderheidens Kollegin Laura Lechner (Anna Grisebach) zu.  Fotoquelle: BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden
Tatort: Flash
Nele Prinz (Jenny Schily) kümmert sich um ihren dementen Vater, den früheren Star-Psychiater Norbert Prinz (Peter Franke). Dabei kommt es immer wieder zu Konflikten.  Fotoquelle: BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden
Tatort: Flash
Die Münchener Kommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, links) und Ivo Batic (Miroslav Nemec, zweiter von links) haben eine kühne Idee, wie sie ihren flüchtigen Tatverdächtigen aufspüren könnten. Dabei sollen die Demenz-Forschenden Laura Lechner (Anna Grisebach) und Ralph Vonderheiden (André Jung) helfen.  Fotoquelle: BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden
Tatort: Flash
Ärztin Laura Lechner (Anna Grisebach, links) bei einer Tanzveranstaltung für ihre dementen Patienten.  Fotoquelle: BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden
Tatort: Flash
Alois Meininger (Martin Leutgeb) versteckt sich in einer Kellerwohnung.  Fotoquelle: BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden
Tatort: Flash
München, Mitte der 80-er im Club "Flash": Sandra Kühn (Patricia Ivanauskas) mit ihrem Disco-Flirt (Timocin Ziegler) auf der Tanzfläche.  Fotoquelle: BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden

Die sogenannte Reminiszenztherapie soll demenzkranken Menschen helfen, durch gezielte Rückblicke in ihre Vergangenheit Erinnerungen aus dem Langzeitgedächtnis wachzurufen. Genau auf diese Methode setzen auch die Münchener Kommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) in der Wiederholung des "Tatort: Flash" von 2022. Ihr einziger Zeuge in einem Mordfall ist nämlich dement – der ehemalige Psychotherapeut Norbert Prinz (Peter Franke). In den 1980er-Jahren hatte er den Mann behandelt, der später als Frauenmörder verurteilt wurde: Alois Meininger (Martin Leutgeb).

ARD
Tatort: Flash
Kriminalfilm • 07.09.2025 • 20:15 Uhr

Nun ist Meininger nach über 30 Jahren Sicherheitsverwahrung entlassen worden und hat offenbar einen neuen Mord begangen. Danach ist der Täter in einer geheimen Kellerwohnung untergetaucht. Von diesem "Bunker" sprach Meininger schon während der 80-er in den Therapiesitzungen mit seinem Therapeuten Dr. Prinz. Die Ermittler glauben gar, dass Norbert Prinz seinen Patienten in jenem "Bunker" damals aufsuchte und behandelte.

An dieser Stelle kommt das "Institut für dementielle Erkrankungen und Reminiszenztherapie" von Professor Ralph Vonderheiden (André Jung) ins Spiel. Dort baut der renommierte Wissenschaftler mit seiner Mitarbeiterin Dr. Laura Lechner (Anna Grisebach) Erinnerungsräume für Demente, in denen diese bis ins letzte Detail originalgetreue "Settings" aus ihrem früheren Leben wiederfinden. Im Falle von Norbert Prinz, der zu Hause von seiner Tochter (Jenny Schily) gepflegt wird, baute man dessen Praxiszimmer der 80-er nach, wo er einst den späteren mutmaßlichen Mörder Meininger behandelte. Batic und Leitmayr beginnen mit dem Verhör des dementen Zeugen in dessen "Welt" von damals. Dabei werden sie mit Knopf im Ohr von den Demenzspezialisten des Instituts beraten. Ob die Polizisten mit ihrem "therapeutischen Verhör" Erfolg haben?

Derzeit beliebt:
>>„Faszination Europa“: Atemberaubende Natur-Doku startet in der ARD
>>"ARD Story: Der Herr der Fässer": Die Dokumentation über das Atommüllager Asse
>>"Catch the Killer": Der Thriller mit Shailene Woodley im ZDF
>>"Feste Feiern": Kritik zur ZDF-Komödie mit Lucie Heinze

Das Erste beendet mit diesem Erinnerungs-"Tatort" seine Sommerpause mit Wiederholungen alter Fälle. Weiter geht es am Sonntag, 14. September, mit Neuware. Im "Tatort: Ich sehe dich" aus Franken ermittelt Fabian Hinrichs alias Felix Voss ohne seine ausgestiegene Partnerin Dagmar Manzel diesmal alleine.



Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Nach Eltons Abschied von "Wer weiß denn sowas?" übernimmt ein "Tatort"-Ermittler die Rolle des Teamkapitäns.
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?

Eine spannende "Tatort"-Idee

Doch zurück zum "Tatort: Flash", dem 90. Fall von Batic und Leitmayr, die im Sommer 2025 ihren letzten Fall abgedreht haben dürften. Ferdinand Hofer, der jahrelang den Assistenten Kalli gespielt hat, bleibt dem Münchner "Tatort" erhalten und wird künftig zusammen mit Carlo Ljubek (49) das neue Ermittler-Team bilden. Ljubek wird von 2026 an als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak zu sehen sein. Leitmayr und Batic verabschieden sich mit der Doppelfolge "Unvergänglich" im Frühjahr 2026 nach 100 Ausgaben vom Publikum.

Dass in "Flash" ein dementer Zeuge im Mittelpunkt steht, dessen Erinnerung "wiederbelebt" werden muss – es ist eine überaus reizvolle Krimi-Idee. Das renommierte Autorenduo Sönke Lars Neuwöhner und Sven S. Poser ("Tatort: Der Mann, der lügt") hat sie sich ausgedacht. Regisseur Andreas Kleinert, der mit "Die letzte Welle" oder dem Franken-Beitrag "Wo ist Mike?" für einige der besten BR-"Tatort"-Krimis der letzten Jahre verantwortlich war, hat den Stoff zudem äußerst stimmungsvoll umgesetzt. Inklusive gelungener Rückblende-Szenen aus den 80-ern, die den wilden Tanzclub "Flash" bebildern, wo der Mörder wohl sein Opfer fand. Ein Schuppen, an den sich auch Leitmayr durchaus schwärmerisch erinnert und in dem die grau gewordenen Polizisten ebenfalls Jugenderinnerungen nachhängen. Klar, dass der Vergnügungstempel längst dicht gemacht hat, aber die Polizisten in dessen alten Rest-Interieur herumspazieren können.

Erinnerungen trügen – nicht nur bei Demenz

Wie trügerisch Erinnerungen und scheinbare Fakten selbst für nicht-demente Personen sind, diese Frage hängt durchaus subtil inszeniert über der 90. Ermittlung des Münchener Qualitätskrimis. Im Lauf der 90 Minuten wird eben nicht nur der demente Zeuge dank der Scheinwelt seiner alten Praxis alten Erinnerungen zugeführt, auch die Zuschauer des exzellenten "Tatorts" sollen wohl ein wenig verführt und zu Urteilen herausgefordert werden.

Das Resultat ist einer der cleversten und besten "Tatorte" der Saison 2021/22. Verantwortlich dafür ist auch das brillante Spiel des mittlerweile 84-jährigen Peter Franke, der den Demenzpatienten verkörpert. Auch der Rest des Ensembles liefert facettenreiche und mit subtilem Humor gewürzte Vorstellungen ab: André Jung als Demenzforscher, Jenny Schily als von der Pflege des Vaters genervte Tochter und Anna Grisebach als Midlife Crisis-Wissenschaftlerin mit viel Lebenshunger.

Tatort: Flash – So. 07.09. – ARD: 20.15 Uhr

Nach 14 Jahren Ehe: Schauspiel-Paar verkündet Liebes-Aus
Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Nach rund 15 gemeinsamen Jahren ist die Ehe von Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes gescheitert. Das Promi-Paar, das in der Öffentlichkeit stets wie ein echtes Traumpaar wirkte, hat nun überraschend sein Ehe-Aus bekannt gegeben.
Überraschende Trennung
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

"Didi"-Doku: Sohn Johannes kritisiert Vater Dieter Hallervorden offen
Zum 90. Geburtstag
Dieter Hallervorden
Promi-Blamagen bei Quizduell: Wer patzt am schlimmsten?
"Gefragt – Gejagt"
Gefragt - Gejagt
Finale in Brokenwood: Ein alter Fall und ein Doppelmord
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier
Goldschmiedin erschossen: Mord aus Eifersucht?
"In Wahrheit – Für immer Dein"
"In Wahrheit - Für immer Dein"
"Viele Menschen merken, dass irgendwas in unserem modernen Leben schiefläuft" - Benno Fürmann
Im Interview
Benno Fürmann
Louis Klamroths Podcast-Start: "Deep State" sorgt für Spannung
Neues Projekt
Louis Klamroth
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
Drama im Kuhstall: Die Tierärztinnen retten den Bauern
"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
Europas Natur
Benno Fürmann
"Sportschau: Slowakei – Deutschland": Schafft Deutschland den Pflichtsieg?
WM-Qualifikation
Florian Wirtz
Wenn Legenden kränkeln: Von Freddie Mercury bis Frida Kahlo
"Terra X History: Berühmte Kranke"
Terra X History: Berühmte Kranke
Die Hochzeit des Jahres: Vater der Braut in neuem Glanz
"Der Vater der Braut"
"Der Vater der Braut"
Jackie Kennedy: Von der First Lady zur Legende
"Jackie: Die First Lady"
Jackie: Die First Lady
Kein Platz für G.G. Anderson in Shows von Roland Kaiser: "haben keinen Kontakt"
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Schlager-Freunde? So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen
Schlagerstars
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Dieter Bohlen zeigt ungewohnte Seite: „Meine Tochter war richtig stolz“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Abgestürzte Reality-Stars: Diese Promis verspielten ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Was sich lohnt
"Call My Agent Berlin"
"James Bond"-Star Jeffrey Wright will "weg von der Technologie"
Instagram & Co.
Jeffrey Wright
ARTE-Doku zeigt Essensgeschichte
"Essen. Macht. Geschichte"
Essen. Macht. Geschichte
100 Jahre Bauhaus: Feier in Dessau
"Pop Around@Bauhaus – Live aus Dessau"
Pop Around@Bauhaus
Philipp Amthor über Bürokratie: "Mit weniger Personal bessere Arbeit"
Digitalisierungsoffensive
ZDF-Moma
Evelyn Burdecki fordert Stefan Raab und Elton heraus: Wird sie die Poker-Königin?
Poker-Duell
Evelyn Burdecki
Judith Rakers ganz deutlich: "Mein Liebesleben ist total tabu"
Privatleben
Judith Rakers
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar zieht Schlussstrich: "Es ist vorbei"
Neuanfang
Gerald und Anna
Trauer um Giorgio Armani: Fürstin Charlène gedenkt des verstorbenen Designers
Trauer um Designer
Charlène von Monaco
Emotionales YouTube-Video: Jack Osbourne trauert um Ozzy
Abschied
Jack Osbourne
Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis: "Das zerfrisst deine Seele"
Hinter Gittern
Boris Becker
DVD-Woche: Von Bambi bis Horror-Märchen – Spannung garantiert!
DVD-Neuerscheinungen
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
Drama um Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Was steckt dahinter?
Instagram-Drama
Goodbye Deutschland