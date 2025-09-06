"Pop Around@Bauhaus – Live aus Dessau": Die Jubiläumsfeier vom Bau-Riesen auf 3sat

100 Jahre Bauhaus: Feier in Dessau
Nach einer Idee von Walter Gropius wurde 1919 das Bauhaus in Weimar als Zusammenführung von Architektur, Kunst und Handwerk konzipiert. Seine Bedeutung für die Moderne ist bis heute unumstritten. 1925 zog das Bauhaus ins bis heute bestehende Gebäude in Dessau um. Grund genug, 100 Jahre Bauhaus Dessau und dessen weltweite Stilprägung und dessen Einführung des Funktionalismus in Architektur und Möbeldesign zu feiern.
Zahlreiche Ausstellungen und andere Veranstaltungen erinnern an das Jubiläum des Bauhauses und wollen "neue Generationen für seine Ideen begeistern". So moderiert Jo Schück nun bei 3sat zwei Musik-Acts im neuen Dessauer Bauhaus-Museum. Für "Pop Around@Bauhaus", ein Event, das eine Verbindung zwischen Musik, Kunst und Design herstellen will, wurden Künstler eingeladen, "die den innovativen Geist und das kreative Erbe des Bauhauses auf moderne und inspirierende Weise ins Heute übertragen": Die Fantastischen Vier und Max Giesinger.
Pop Around@Bauhaus – Live aus Dessau – Sa. 06.09. – 3sat: 20.15 Uhr
Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH