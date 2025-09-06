Home News TV-News

"Pop Around@Bauhaus – Live aus Dessau": Die Jubiläumsfeier vom Bau-Riesen auf 3sat

"Pop Around@Bauhaus – Live aus Dessau"

100 Jahre Bauhaus: Feier in Dessau

06.09.2025, 06.40 Uhr
von Hans Czerny
Das Bauhaus in Dessau feiert sein 100-jähriges Jubiläum mit einem spektakulären Event. "Pop Around@Bauhaus" präsentiert Konzerte von den Fantastischen Vier und Max Giesinger im neuen Bauhaus-Museum.
Pop Around@Bauhaus
Pioniere des deutschen Hip-Hop: Die Fantastischen Vier geben sich in Dessau die Ehre.   Fotoquelle: ZDF/Moritz Mumpi Künster
Pop Around@Bauhaus
Jo Schück wird die Musikacts zu 100 Jahren Bauhaus Dessau,"Pop Around@Bauhaus", im neuen Bauhaus-Museum Dessau moderieren.   Fotoquelle: ZDF / Andreas Pein
Pop Around@Bauhaus
Sänger Max Giesinger gibt ein Konzert bei "Pop around@Bauhaus".  Fotoquelle:  ZDF/Christoph Köstlin

Nach einer Idee von Walter Gropius wurde 1919 das Bauhaus in Weimar als Zusammenführung von Architektur, Kunst und Handwerk konzipiert. Seine Bedeutung für die Moderne ist bis heute unumstritten. 1925 zog das Bauhaus ins bis heute bestehende Gebäude in Dessau um. Grund genug, 100 Jahre Bauhaus Dessau und dessen weltweite Stilprägung und dessen Einführung des Funktionalismus in Architektur und Möbeldesign zu feiern.

3sat
Pop Around@Bauhaus – Live aus Dessau
Konzert • 06.09.2025 • 20:15 Uhr

Zahlreiche Ausstellungen und andere Veranstaltungen erinnern an das Jubiläum des Bauhauses und wollen "neue Generationen für seine Ideen begeistern". So moderiert Jo Schück nun bei 3sat zwei Musik-Acts im neuen Dessauer Bauhaus-Museum. Für "Pop Around@Bauhaus", ein Event, das eine Verbindung zwischen Musik, Kunst und Design herstellen will, wurden Künstler eingeladen, "die den innovativen Geist und das kreative Erbe des Bauhauses auf moderne und inspirierende Weise ins Heute übertragen": Die Fantastischen Vier und Max Giesinger.

Pop Around@Bauhaus – Live aus Dessau – Sa. 06.09. – 3sat: 20.15 Uhr

Derzeit beliebt:
>>"Gefragt - Gejagt": Die XXL-Ausgabe mit Prominenten in der ARD
>>"In Wahrheit - Für immer Dein": Kritik zum ZDF-Krimi mit Christina Hecke
>>Schlagerstar privat: Wo lebt Anna-Carina Woitschack?
>>True-Crime-Serie zum Fall Oury Jalloh: BR zeigt brisante Doku

ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!
Das ZDF hat eine große Änderung angekündigt. Ab dem 18. November tritt sie in Kraft.
Umstellung
ZDF

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Ina Müllers humorvolle Namens-Panne
Versprecher im TV
"Inas Nacht"
Heimkino-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force", "Niki de Saint Phalle"
DVD-Neuerscheinungen
Passenger
„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
Frida Kahlo: Die unsterbliche Künstlerin
"Terra X: Giganten der Kunst: Frida Kahlo"
Giganten der Kunst: Frida Kahlo
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
Revolution im Journalismus: Comics als Aufklärung
"Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform"
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform
Leidenschaft und Kunst: Alma Mahler und Oskar Kokoschka
"Alma & Oskar"
Alma & Oskar
Vom Otto-Film zur Kunst: Jessika Cardinahls ungewöhnlicher Werdegang
Multitalent
Jessika Cardinahl
Wenn Kunstdiebe zu Elvis und Bowie werden
Das schwarze Quadrat
Das schwarz Quadrat
Eurodance-Doku auf VOX: Ein Rückblick in die 90er
"Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance"
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
Philipp Amthor über Bürokratie: "Mit weniger Personal bessere Arbeit"
Digitalisierungsoffensive
ZDF-Moma
Evelyn Burdecki fordert Stefan Raab und Elton heraus: Wird sie die Poker-Königin?
Poker-Duell
Evelyn Burdecki
Judith Rakers ganz deutlich: "Mein Liebesleben ist total tabu"
Privatleben
Judith Rakers
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar zieht Schlussstrich: "Es ist vorbei"
Neuanfang
Gerald und Anna
"Viele Menschen merken, dass irgendwas in unserem modernen Leben schiefläuft" - Benno Fürmann
Im Interview
Benno Fürmann
Trauer um Giorgio Armani: Fürstin Charlène gedenkt des verstorbenen Designers
Trauer um Designer
Charlène von Monaco
Emotionales YouTube-Video: Jack Osbourne trauert um Ozzy
Abschied
Jack Osbourne
Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis: "Das zerfrisst deine Seele"
Hinter Gittern
Boris Becker
DVD-Woche: Von Bambi bis Horror-Märchen – Spannung garantiert!
DVD-Neuerscheinungen
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
Drama um Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Was steckt dahinter?
Instagram-Drama
Goodbye Deutschland
3 Lifehacks zum Thema Streaming
Was sich lohnt
Ein Gruppe von Menschen sitzt auf der Couch und lacht.
Louis Klamroths Podcast-Start: "Deep State" sorgt für Spannung
Neues Projekt
Louis Klamroth
Superman kehrt zurück: "Man of Tomorrow" angekündigt
Neuer Film
Superman
Dieter Hallervorden wird 90: Ein Leben voller Facetten
Didi-Dokumentation
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!
Umstellung
ZDF
"Club der roten Bänder" ist zurück: Neue Gesichter, alte Erfolgsformel
Erfolgsserie kehrt zurück
"Club der roten Bänder - Die neue Generation"
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": So gut ist der Filmklassiker von Peter Jackson
Abenteuer in Mittelerde
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
Warum Verona Pooth jetzt in Dubai lebt
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Nach Babypause: Dieser GZSZ-Star ist zurück und sorgt für Wirbel!
GZSZ-Besetzung
Chryssanthi Kavazi