3 Lifehacks zum Thema Streaming

Gemeinsam streamen Dank Addons wie Teleparty kann man Filme und Serien synchron mit Freunden ansehen – jeder an seinem eigenen Bildschirm und Standort. Die Wiedergabe wird bei allen synchronisiert, Pausen und Kommentare sind gemeinsam möglich. Besonders praktisch für Fernbeziehungen, Freundeskreise oder Familien, die trotz Distanz einen gemeinsamen Filmabend erleben wollen.

Abo clever verwalten und Geld sparen Die Kosten für ein Netflix-Abo sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Wer hier sparen möchte, hat eine einfache Möglichkeit: Das Abo kann unkompliziert pausiert werden – alle Einstellungen und Empfehlungen bleiben für später erhalten. So musst du nicht zahlen, wenn dich aktuell ohnehin kein Inhalt beim Anbieter interessiert.