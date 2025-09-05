Home News Streaming-News

3 Lifehacks zum Thema Streaming

Was sich lohnt

3 Lifehacks zum Thema Streaming

05.09.2025, 13.00 Uhr
Streamen mit Freunden, Abo clever pausieren und smarte Downloads – so wird dein Serien- und Filme-Erlebnis flexibler und günstiger.
Ein Gruppe von Menschen sitzt auf der Couch und lacht.
Streaming macht besonders viel Spaß mit Freunden und der Familie.  Fotoquelle:  Monkey Business 2/Shotshop/picture alliance

Gemeinsam streamen

Dank Addons wie Teleparty kann man Filme und Serien synchron mit Freunden ansehen – jeder an seinem eigenen Bildschirm und Standort. Die Wiedergabe wird bei allen synchronisiert, Pausen und Kommentare sind gemeinsam möglich. Besonders praktisch für Fernbeziehungen, Freundeskreise oder Familien, die trotz Distanz einen gemeinsamen Filmabend erleben wollen.

Abo clever verwalten und Geld sparen

Die Kosten für ein Netflix-Abo sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Wer hier sparen möchte, hat eine einfache Möglichkeit: Das Abo kann unkompliziert pausiert werden – alle Einstellungen und Empfehlungen bleiben für später erhalten. So musst du nicht zahlen, wenn dich aktuell ohnehin kein Inhalt beim Anbieter interessiert.

Smart Downloads für den perfekten Offline-Genuss

Aktiviere in der Netflix-App die Funktion „Smart Downloads“: Neue Folgen werden im WLAN automatisch geladen und alte, bereits gesehene gelöscht. So sind auf dem Handy oder Tablet immer die aktuellen Episoden offline verfügbar – ideal für Zugfahrten, Urlaube oder längere Wartezeiten.

Derzeit beliebt:
>>Louis Klamroth stellt neues ARD-Projekt vor: Das ist "Deep State"
>>Superman kehrt zurück: "Man of Tomorrow" mit diesem Star angekündigt
>>Dieter Hallervorden wird 90 - Diese Doku zeigt sein facettenreiches Leben
>>Vom Flüchtling zum Millionär: So wurde Khaby Lame zum erfolgreichsten TikToker

Das könnte dich auch interessieren

ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!
Umstellung
ZDF
"Club der roten Bänder" ist zurück: Neue Gesichter, alte Erfolgsformel
Erfolgsserie kehrt zurück
"Club der roten Bänder - Die neue Generation"
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": So gut ist der Filmklassiker von Peter Jackson
Abenteuer in Mittelerde
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
Warum Verona Pooth jetzt in Dubai lebt
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Nach Babypause: Dieser GZSZ-Star ist zurück und sorgt für Wirbel!
GZSZ-Besetzung
Chryssanthi Kavazi
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
Hackerangriff auf deutsche Krankenhäuser: Die Whistleblowerin deckt auf
"Die Whistleblowerin"
"Die Whistleblowerin"
Drama im Kuhstall: Die Tierärztinnen retten den Bauern
"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Seine große Liebe: Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
Das ist ihr Refugium
Wie sieht es bei Beatrice Egli privat aus?
Nach 14 Jahren Ehe: Schauspiel-Paar verkündet Liebes-Aus
Überraschende Trennung
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Downton Abbey-Star erwartet Baby: Michelle Dockery strahlt auf Premiere
Babyglück
Michelle Dockery und Jasper Waller-Bridge
Luna Wedler über ihre Rolle in "22 Bahnen": "Ich möchte Abgründe zeigen"
Nachwuchstalent
Luna Wedler
Kino-Highlights der Woche: "Conjuring 4", "22 Bahnen" und "Tafiti"
Kino-Neustarts
Conjuring 4: Das letzte Kapitel
Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
Europas Natur
Benno Fürmann
Sorge um Lady Gaga: Sie muss ein Konzert absagen!
Gesundheitsprobleme
Lady Gaga
Neue Serie "Task": Spannender Thriller von Brad Ingelsby
Duell der Gegensätze
Task
"Wolfswinkel": So gut war das ARD-Drama mit Claudia Eisinger
Kritik
"Wolfswinkel"
"Sportschau: Slowakei – Deutschland": Schafft Deutschland den Pflichtsieg?
WM-Qualifikation
Florian Wirtz
"Trügerische Alpenidylle": Zerstört der Klimawandel den Alpentourismus?
Gefahren in den Bergen
Trügerische Alpenidylle
"Mythos Albert Schweitzer": Doku beleuchtet den Humanisten kritisch
Ein Visionär mit Schattenseite
Das Urwaldkrankenhaus - Mythos Albert Schweitzer
Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt
Schockierender Angriff
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn
Geheimnisvolle Andeutungen: Läuft bei Beatrice Egli & Florian Silbereisen mehr?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
“Die große Maus-Show”: So hat sich Florian Silbereisen geschlagen
Quiz-Debüt
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
Deutscher Fernsehpreis 2025: Otto Waalkes erhält Ehrenpreis
Comedy-Legende
Otto Waalkes trägt eine Kappe und lächelt.
So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Verrückt: Dieser Star lockte neuen Moderator schon vor Jahren zur "Sportschau"
Sportmoderatoren-Wechsel
Sportschau
Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.