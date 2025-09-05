Home News TV-News

"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter": Kritik zur ARD-Reihe mit Bettina Zimmermann

"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"

Drama im Kuhstall: Die Tierärztinnen retten den Bauern

05.09.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
In der zweiten Episode von "Zwei Frauen für alle Felle" müssen sich die Tierärztinnen Maja und Julia nicht nur mit einer mysteriösen Tierkrankheit auseinandersetzen, sondern auch private Konflikte lösen. Dabei wird die malerische Region Saale-Unstrut zur eindrucksvollen Kulisse.
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Maja (Bettina Zimmermann) versöhnt sich mit ihrem Vater Bernd (Wolfgang Stumph). Er trauert um seine kürzlich verstorbene Frau, die bei einer lebensnotwendigen Herz-OP starb. Lange gab er Maja die Schuld daran, weil sie die OP unterstützte, und sah nicht, dass auch sie unter dem Tod ihrer Mutter leidet.  Fotoquelle: MDR/Thomas Dietze
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
"Zwei Frauen für alle Felle", das sind Maja (Bettina Zimmermann, links) und Julia (Meriel Hinsching) in der neuen, gleichnamigen ARD-Reihe.  Fotoquelle: MDR/Thomas Dietze
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Tierärztin Julia (Meriel Hinsching, links) untersucht Bauer Rothes Kuh Lotte. Rothes Tochter Lisa (Lilly Barshy) möchte Humanmedizin studieren, erweist sich aber auch als talentierte Tierarzthelferin.   Fotoquelle: MDR/Thomas Dietze
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Majas Mann Steffen Freydank (Kai Schumann) ist Winzer, führt einen Weinhandel und ein Weinlokal in Naumburg. Nachdem er eine andere geküsst hat, hat Maja ihn vor einem halben Jahr hinausgeworfen. Steffen hofft auf eine Versöhnung und Rückkehr zu seiner Familie.   Fotoquelle: MDR/Thomas Dietze
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Kuh Lotte kalbt! Mit vollem Einsatz bringen Maja (Bettina Zimmermann, zweite von links) und ihre neue Kollegin Julia (Meriel Hinsching, rechts) für Bauer Rothe (Peter Schneider) und dessen Tochter Lisa (Lilly Barshy) ein Kalb zur Welt.  Fotoquelle: MDR/Thomas Dietze
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Tierärztin Maja (Bettina Zimmermann) kennt den Bauern Dirk Rothe (Peter Schneider) schon lange. Er leidet nicht nur unter der Trennung von seiner Frau, die ihn verlassen hat, weil er immer nur arbeitet. Er hat auch große finanzielle Probleme und glaubt, seinen Hof verkaufen zu müssen. Ausgerechnet jetzt erkranken auch noch seine Rinder ...  Fotoquelle: MDR/Thomas Dietze
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Nicht so schnell wie ein Taxi, dafür kostengünstiger: Uta Helmreich (Ramona Kunze-Libnow, rechts), die gute Seele der Tierarztpraxis, bringt Tierärztin Julia (Meriel Hinsching) auch mal zu einem Einsatzort, wenn es sein muss.  Fotoquelle: MDR/Thomas Dietze

Es ist wie immer, wenn eine neue Filmreihe startet: Im ersten Teil werden Setting und Hauptfiguren eingeführt, mit Folge zwei kann man dann schon langsam in den höheren Gang schalten. Im letzte Woche ausgestrahlten Pilotfilm "Zwei Frauen für alle Felle – Neuanfang" lernte man die Tierärztin Maja Freydank (Bettina Zimmermann) kennen, die am Ende mit der Jung-Veterinärin Julia Kramer (Meriel Hinsching) die in Freyburg an der Unstrut in Sachsen-Anhalt die Praxis ihres Altchefs Dr. Rückert (Karl Kranzkowski) übernahm und neu eröffnete.

ARD
"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"
Drama • 05.09.2025 • 20:15 Uhr

Im zweiten Film "Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter" grooven sich die Veterinärinnen am Freitagabend zur Primetime im Ersten so langsam ein. Wie in ganz ähnlichen Reihen wie "Familie Dr. Kleist" oder "Tierärztin Dr. Mertens" jonglieren auch Maja und Julia private Probleme und Turbulenzen mit mehr oder weniger kniffligen medizinischen Fällen.

Dieses Mal geht es um die Rinder des in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Bauern Dirk Rothe (Peter Schneider). Seine Frau hat ihn verlassen, seine Tochter Lisa (Lilly Barshy) plant, für ihr Medizinstudium bald wegzuziehen. Als nun auch noch seine Tiere erkranken, womöglich an einer unbekannten Seuche, ist Rothe am Ende. Zum Glück gibt es die engagierten Tierärztinnen, die mit Herz und vollem Einsatz all seine Probleme zu lösen versuchen.

Derzeit beliebt:
>>Seine große Liebe: Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
>>Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
>>Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
>>"Sportschau: Slowakei – Deutschland": Schafft Deutschland den Pflichtsieg?

Bei Maja hängt der Haussegen schief

Gleichzeitig muss vor allem Maja auch privat so einige Wogen glätten. Zwar kann sie sich, zumindest vorübergehend, mit ihrem Vater Bernd (Wolfgang Stumph in seiner ersten Rolle nach dem Ende von "Stubbe") versöhnen. Dafür möchte ihre Teenietochter Greta (Nelly Hoffmann) zu ihrem Vater Steffen (Kai Schumann) ziehen, weil Maja nie zu Hause sei. Steffen wiederum hofft nach wie vor, dass Maja ihn nach seinem Fremdflirt wieder zurücknimmt.



Kollegin Lisa versucht derweil, mit der Hilfe ihres Bruders Leo (Matti Schmidt-Schaller), der Praxis durch Social-Media-Werbung zu mehr Kundschaft zu verhelfen. Dr. Pfeiffer (Max von Pufendorf), Chef der vom Großkonzern Sanaripets geführten Tierklinik in Naumburg, hat nämlich so einige Altkunden abgeworben, was sich Maja und Julia auf keinen Fall bieten lassen wollen. Dass aus dem verbalen Schlagabtausch zwischen Maja und Pfeifer ein Funkensprühen wird, scheint da nur noch eine Frage der Zeit zu sein ...

Pittoreske Werbung für die "Toskana des Nordens"

Gedreht wird "Zwei Frauen für alle Felle" in der Region Saale-Unstrut in Sachsen-Anhalt, aufgrund ihrer hügeligen Landschaft, Weinberge und kleinen Dörfer auch selbstbewusst als "Toskana des Nordens" bezeichnet. Und die wird in den Filmen so sonnig-schön und bildgewaltig in Szene gesetzt, dass man meinen könnte, das Tourismusbüro habe sie in Auftrag gegeben. Neben Naumburg, Leipzig und Umgebung wurde vor allem auch im "Erholungsort" Freyburg gedreht. Die Tierarztpraxis der Protagonistinnen befindet sich gleich neben der im 13. Jahrhundert erbauten Marienkirche.

Regisseur Stefan Bühling zeigt sich begeistert von seinen Derhorten: "Die Gegend mit ihren Weinbergen um Freyburg herum und die Altstadt mit dem Dom in Naumburg bieten eine so wunderbare Kulisse, dass es geradezu verschenkt wäre, dieser damit verbundenen visuellen Kraft keine eigene Reihe zu widmen."

"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter" – Fr. 05.09. – ARD: 20.15 Uhr

Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt
Schock für Michelle Monballijn: Die Schauspielerin ist kürzlich Opfer eines gewalttätigen Übergriffs geworden. Nach eigenen Angaben eskalierte ein schon länger schwelender Konflikt mit ihrem Nachbarn im Treppenhaus ihres Wohnhauses – mit dramatischen Folgen.
Schockierender Angriff
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Neue Serie "Task": Spannender Thriller von Brad Ingelsby
Duell der Gegensätze
Task
Geheimnisvolle Andeutungen: Läuft bei Beatrice Egli & Florian Silbereisen mehr?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
“Die große Maus-Show”: So hat sich Florian Silbereisen geschlagen
Quiz-Debüt
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
Verrückt: Dieser Star lockte neuen Moderator schon vor Jahren zur "Sportschau"
Sportmoderatoren-Wechsel
Sportschau
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
Nach Achillessehnenriss: ARD zeigt Doku über Benjamin Henrichs
"Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs"
Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs
Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz
Show-Überraschung
Stefan Mross
Nach 14 Jahren Ehe: Schauspiel-Paar verkündet Liebes-Aus
Überraschende Trennung
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Downton Abbey-Star erwartet Baby: Michelle Dockery strahlt auf Premiere
Babyglück
Michelle Dockery und Jasper Waller-Bridge
Luna Wedler über ihre Rolle in "22 Bahnen": "Ich möchte Abgründe zeigen"
Nachwuchstalent
Luna Wedler
Kino-Highlights der Woche: "Conjuring 4", "22 Bahnen" und "Tafiti"
Kino-Neustarts
Conjuring 4: Das letzte Kapitel
Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Sorge um Lady Gaga: Sie muss ein Konzert absagen!
Gesundheitsprobleme
Lady Gaga
"Wolfswinkel": So gut war das ARD-Drama mit Claudia Eisinger
Kritik
"Wolfswinkel"
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": Kritik zum Filmklassiker von Peter Jackson
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise"
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
"Trügerische Alpenidylle": Zerstört der Klimawandel den Alpentourismus?
Gefahren in den Bergen
Trügerische Alpenidylle
"Mythos Albert Schweitzer": Doku beleuchtet den Humanisten kritisch
Ein Visionär mit Schattenseite
Das Urwaldkrankenhaus - Mythos Albert Schweitzer
Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt
Schockierender Angriff
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn
Deutscher Fernsehpreis 2025: Otto Waalkes erhält Ehrenpreis
Comedy-Legende
Otto Waalkes trägt eine Kappe und lächelt.
So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Bill Kaulitz legt nach Poolparty krasses Geständnis ab
"Wir haben es getan!"
Bill Kaulitz
Der nächste Abschied: Ein weiterer Star verlässt den "Tatort" Dortmund
Nach nur fünf Jahren
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
Nackte Schönheit: Diese Stars erschienen im höheren Alter im „Playboy“
Schönheit ohne Verfallsdatum
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!
Kaum wiederzuerkennen!
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
GZSZ-Star Anne Menden wird Mama – so lange wird die Babypause!
Ihr erstes Kind
Anne Menden und Gustav Masurek