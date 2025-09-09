Home News Star-News

„Ich bin stark“: Michelle Monballijn nach brutaler Attacke im Krankenhaus

Schockierender Angriff

Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt

09.09.2025, 09.02 Uhr
von Anja Kratz
Schock für Michelle Monballijn: Die Schauspielerin ist kürzlich Opfer eines gewalttätigen Übergriffs geworden. Nach eigenen Angaben eskalierte ein schon länger schwelender Konflikt mit jemandem, der ihr sonst sehr nah ist.
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn
Michelle Monballijn (46) mit ihrem Ex-Mann Mike Cees-Monballijn (38): Zusammen nahmen sie am "Sommerhaus der Stars" 2021 sowie drei Jahre später an "Prominent getrennt" teil.  Fotoquelle: RTL / Stefan Menne

Michelle Monballijn, bekannt aus zahlreichen TV-Engagements, wie zum Beispiel im „Tatort“, „SOKO Stuttgart“ oder „Die Rosenheim-Cops“, ist jetzt Opfer eines körperlichen Angriffs geworden.

Gewalttätiger Angriff auf Michelle Monballijn endete im Krankenhaus

Wie Monballijn gegenüber der BILD geschildert haben soll, habe der Mann sie zunächst wegen vermeintlich zu lauter Geräuschen ihres Sohnes angesprochen. Als sie nicht darauf einging, sei er aggressiv geworden, habe sie beleidigt, an der Schulter gepackt und ihren Kopf mehrfach gegen die Wand gestoßen.

Zwar verzichtete die 46-Jährige zunächst auf eine medizinische Behandlung, doch am Abend traten Schwindel und Übelkeit auf. Eine spätere Untersuchung im Krankenhaus ergab laut BILD schließlich eine Gehirnerschütterung sowie ein Schleudertrauma. Die Schauspielerin musste wohl mehrere Tage stationär überwacht werden, um schwerere Verletzungen an der Halswirbelsäule und Folgen am Gehirn auszuschließen.

Derzeit beliebt:
>>"Feste Feiern": So gut war die Beziehungskomödie mit Lucie Henze
>>„Eine deutsche Liebe“: ARD blickt auf die Zukunft des Automobils
>>RTL+-Premiere: „Prominent getrennt“ erstmals mit einem Wiedersehen!
>>Von „Prominent getrennt“ zum Ballermann-Star? Marco Cerullos Pläne

Monballijn erstattete Anzeige. Ihr Anwalt wolle zudem eine einstweilige Verfügung erwirken, die dem Nachbarn jede weitere Annäherung verbiete. Die Polizei bestätigte gegenüber RTL inzwischen die Aufnahme der Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen einen 72-Jährigen.



Stalking-Attacken des Nachbarn: Monatelanger Psychoterror endet in Gewalttat

Doch die Auseinandersetzung gehe nach Angaben der Schauspielerin gegenüber BILD weit über die Attacke hinaus. So berichtete sie von monatelangem Psychoterror: Der Nachbar soll in ihren Keller eingedrungen sein, ihre Wäsche beschnüffelt, ihren Müll durchsucht, technische Geräte manipuliert und sogar rätselhafte Briefe verschickt haben, um an persönliche Informationen zu gelangen. „Ich möchte ein Zeichen setzen, dass jeder ein Recht hat auf sein Privatleben“, erklärte sie in einem BILD-Interview.

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zog die Schauspielerin vorerst zu einer Freundin - aus Angst, dem Mann erneut zu begegnen. „Ich bin stark“, betonte Monballijn dennoch und macht deutlich, dass sie sich nicht einschüchtern lassen wolle.

So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
ZDF-Moderatoren und Entertainer werden gut bezahlt – doch nicht alle erhalten für ihre Arbeit die gleiche Entlohnung. Ein Überblick der Gehälter.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.

Mit Ex-Mann Mike Cees: „Sommerhaus der Stars" und „Prominent getrennt"

Monballijn ist seit den 1990er-Jahren regelmäßig auf deutschen Bildschirmen zu sehen. Neben Episodenrollen in Krimiformaten spielte sie unter anderem auch in „Verbotene Liebe“, „Alles was zählt“ und „Der Bergdoktor“ mit. 2021 sorgte sie durch ihre Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ an der Seite ihres damaligen Ehemanns Mike Cees für Schlagzeilen, die Ehe zerbrach noch im selben Jahr. 2024 stellte sich das Ex-Paar der Herausforderung „Prominent getrennt“. Auch im Theater stand sie bereits mehrfach auf der Bühne und gilt als vielseitige Darstellerin.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "SOKO Stuttgart" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

"Tatort: Flash": Hat sich der Münchner Krimi mit Miroslav Nemec gelohnt?
Kritik
Tatort: Flash
Hackerangriff auf deutsche Krankenhäuser: Die Whistleblowerin deckt auf
"Die Whistleblowerin"
"Die Whistleblowerin"
Nach 14 Jahren Ehe: Schauspiel-Paar verkündet Liebes-Aus
Überraschende Trennung
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes
Dortmunder "Tatort" verliert eine Hauptfigur – schon wieder
Nach nur fünf Jahren
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Der mysteriöse Fall des Kai Korthals: Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
"Tatort: Borowski und der stille Gast"
Tatort: Der stille Gast
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Krebs im Endstadium: Patrice Aminati meldet sich mit Gesundheitsupdate
Unheilbar erkrankt
Daniel Aminati und Patrice Aminati
Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz
Wohnungsnot, Wut, Proteste: Wie viel Tourismus verträgt die Welt?
"Urlaubslust und Reisefrust – Wie viel Tourismus verträgt die Welt?"
Urlaubslust und Reisefrust
Kein Pass, keine Rechte: Der unsichtbare Alltag von Staatenlosen
"37°: Staatenlos – Kein Pass, keine Rechte"
Staatenlos - Kein Pass, keine Rechte
Burghart Klaußner als Konrad Adenauer in neuer ZDF-Produktion
"An einem Tag im September"
Burghart Klaußner
Nach 5 Jahren Pause: Mercedes Müller zurück bei „Oktoberfest 1905“
Fortsetzung von "Oktoberfest 1900"
"Oktoberfest 1900"
„The Paper“ bei Sky: Domhnall Gleeson im Mockumentary-Spin-off
Bedeutung des Journalismus'
Domhnall Gleeson
„Es tut mir im Herzen weh“: Jochen Schropp über Ehe-Krise mit Norman
Trennung auf Zeit
Jochen Schropp
Heimkino-September: „Bambi“, „Hurry Up Tomorrow“ & „Ugly Stepsister“
DVD-Neuerscheinungen
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
Leichtathletik-WM 2025 in Tokio: Zeiten und Übertragungen im Überblick
Medaillenchancen
Malaika Mihambo
Dieses Mutter-Sohn-Gespann gewinnt „Schlag den Star“ – So spannend war das Duell
Familien-Duell
Franjo, San Diego und Verona Pooth.
Drama auf der Autobahn: Bushido und Anna-Marias Umzugspanne in Dubai
Ungesicherte Fracht
Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi"
Ausfall am Sonntag: ZDF-"Fernsehgarten" erneut abgesagt
Die Hintergründe
ZDF-Fernsehgarten
Geheime Liebe? Spekulationen um Beatrice Egli & Florian Silbereisen
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Trauer um Horst Krause: Der Schauspieler starb im Alter von 83 Jahren
"Polizeiruf 110"-Star
Horst Krause
Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
Ex-Liebe
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.
Rick Davies ist tot: Supertramp-Sänger stirbt mit 81 Jahren
Nach schwerer Krankheit
Rick Davies
MontanaBlack & Mia Julia: Knossis Promi-Container füllt sich im Oktober
"Big Brother: Knossi Edition"
Jens "Knossi" Knossalla
Streit vorbei? Thomas Anders spricht plötzlich versöhnlich über Bohlen
Modern Talking
Dieter Bohlen und Thomas Anders zu Zeiten von Modern Talking
Amira Aly und Christian Düren: Die Beziehung der beiden TV-Persönlichkeiten
Traumpaar
Amira Aly und Christian Düren
Günther Jauch auf Krücken: Unfall in der Sommerpause
"Wer wird Millionär"
"Wer wird Millionär"
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich: War es Liebe?
"Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich – Flucht in die Liebe"
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich - Flucht in die Liebe