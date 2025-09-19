Home News Star-News

ZDF-Gagen enthüllt: So viel verdienen die Moderatoren wirklich!

19.09.2025, 13.08 Uhr
von Annika Schmidt
Moderatoren und Entertainer im ZDF zählen zu den Top-Verdienern – doch die Gagen fallen sehr unterschiedlich aus. Wir zeigen, wer wie viel verdient.
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Wie viel Geld verdienen Andrea Kiewel und andere ZDF-Moderatoren? Wir verraten, wer der Spitzenverdiener unter den Promis ist.   Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern

Ob Markus Lanz, Oliver Welke oder Horst Lichter – sie alle gehören längst zum festen Inventar im deutschen Fernsehen. Auch Andrea Kiewel hat sich diesen Status erarbeitet: Seit dem Jahr 2000 führt die 58-Jährige – mit einer kleinen Pause – durch den ZDF-„Fernsehgarten“ auf dem Mainzer Lerchenberg. Wer dort als Künstler auftritt, erhält laut t-online eine Gage von 750 Euro. Viel wichtiger aber: die enorme Reichweite und Werbewirkung, die ein Auftritt in der beliebten Show mit sich bringt.

Die Gehälter der ZDF-Moderatoren im Vergleich

Lange Zeit war nicht bekannt, wie hoch Andrea Kiewel für ihren Gute-Laune-Marathon entlohnt wird. Doch laut Recherchen von Welt am Sonntag beträgt ihr Gehalt 400.000 Euro im Jahr, umgerechnet sind das 20.000 Euro pro Show. Bei ungefähr 20 Sendungen im Jahr kommt da einiges zusammen. Die Produktionskosten für die Sendung sind allerdings noch deutlich höher und sollen nach Angaben des Senders sogar in die Millionen gehen.

Doch wie steht sie damit im Vergleich zu den ZDF-Spitzenverdienern?

