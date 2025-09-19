Home News Star-News

Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv: "Meine Hände zittern"

Mit Soldat verlobt

Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv: "Meine Hände zittern"

19.09.2025, 13.01 Uhr
von Lina Polzin
Im ZDF-Fernsehgarten verkündet Andrea Kiewel überraschend ihre Verlobung und spricht über ihr herausforderndes Leben in Israel.
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Andrea Kiewel pendelt zwischen Israel und Mainz.  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Im Juni sollte eigentlich eine ganz normale Ausgabe des ZDF-„Fernsehgartens“ über die Bühne gehen – doch dann kam es zu einem überraschend persönlichen Moment. Andrea 'Kiwi' Kiewel, die ihr Privatleben sonst strikt aus der Öffentlichkeit heraushält, teilte mit den Zuschauern eine besondere Nachricht: Sie ist verlobt. Seit einiger Zeit lebt sie mit ihrem Partner in Israel – eine Beziehung, die nicht ohne Herausforderungen ist.

Vor 10 Jahren nach Israel gezogen

An ihrem Finger strahlte ihr neuer Ring. Voller Stolz verkündete Andrea Kiewel im ZDF-"Fernsehgarten": „Sie hat Ja gesagt“, meinte damit sich selbst und machte mit diesen Worten ihre Verlobung öffentlich. Seit mehreren Jahren ist die 60-Jährige mit ihrem Partner zusammen. Seit 2015 pendelte die Moderatorin zwischen Deutschland und Israel. Zwei Jahre später zog sie mit ihrem damals 16-jährigen Sohn endgültig nach Israel, das Heimatland ihres Freundes.

Für ihre große Liebe machte sie unter anderem einen Hebräisch-Kurs und ist zum Judentum konvertiert. Ihre Entscheidung, nach Tel Aviv zu ziehen, scheint die Moderatorin nicht bereut zu haben. In Israel fühlt sie sich sehr wohl, wie sie in Interviews verriet. Doch auf eine harte Probe wurde diese Zuneigung mit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 gestellt.

Derzeit beliebt:
>>Thomas Anders: Geheime Seiten des Modern-Talking-Stars
>>Sarah Engels mit neuem Karriere-Schritt: "Habe wahnsinnigen Respekt"
>>Verlobung aufgelöst: Was ist bei Nina und Dobrev und Shaun White los?
>>ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb fällt die Sendung am Sonntag erneut aus

Andrea Kiewels Mann "würde bis zum Schluss für Israel kämpfen"

„Ich sitze mit meinem Hund im Mamad, dem kleinen Schutzraum in meiner Wohnung. Er hat keine Tür. Beim hektischen Schließen der Metallfensterläden bemerke ich, dass meine Hände zittern. Es liegt am Klang der Sirene“, beschrieb Andrea Kiewel die besorgniserregende Situation in der "Jüdischen Allgemeinen".

25 Jahre hat ihr Freund als Elite-Soldat gekämpft. Nach dem Terrorakt schritt er direkt zur Tat. "Er war durch nichts aufzuhalten, und er würde bis zum Schluss für Israel kämpfen, auch wenn es sein Leben kostet", erklärte die gebürtige Berlinerin und fügte hinzu: „Um dieses Land, in welches sich seine Familie vor den Nazis retten konnte, zu verteidigen“. 

So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
ZDF-Moderatoren und Entertainer werden gut bezahlt – doch nicht alle erhalten für ihre Arbeit die gleiche Entlohnung. Ein Überblick der Gehälter.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.

Andrea Kiewel war schon mehrmals verheiratet

In der Öffentlichkeit machte Andrea Kiewel immer wieder Liebesbekundungen zu ihrem Partner, doch einen Namen verriet sie bislang nicht. Auch Fotos sind nicht bekannt. Für "Kiwi" ist es der Schritt in ihre vierte Ehe. Mit 19 Jahren heiratete sie das erste Mal und brachte 1989 ihren ersten Sohn zur Welt.

1999 folgte die zweite Ehe mit dem Redakteur Gerrit Brinkhaus. Nach einem Jahr kam es zur Scheidung. Die dritte Hochzeit feierte Andrea Kiewel 2004 mit Theo Naumann. Mit ihm bekam sie 2001 ihren zweiten Sohn. Nach fünf Jahren trennte sich das Paar. 2012 verstarb der Regisseur mit 50 Jahren bei einem Motorradunfall. 

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Helene Fischer: So verliebte sie sich in ihren Tänzer Thomas Seitel
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Endlich offiziell: Das sind die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Deutsch-türkische RomCom "She Said Maybe" startet auf Netflix
Liebes-Wirrwarr
She Said Maybe
Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich
Rotes Teppich-Debüt
Roland Trettl und Miriam Höller
Collien Fernandes auf dem Traumschiff mit neuer Regel: "Darf endlich flirten"
Neue Romantik
"Das Traumschiff"
Barbara Schönebergers Liebesleben: Alle Männer an ihrer Seite
Private Details
Barbara Schöneberger
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich: War es Liebe?
"Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich – Flucht in die Liebe"
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich - Flucht in die Liebe
Trauer um Giorgio Armani: Fürstin Charlène gedenkt des verstorbenen Designers
Trauer um Designer
Charlène von Monaco
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Evelyn Burdecki springt über ihren Schatten und appelliert: "Ganz, ganz wichtig für jede Frau"
Krebsvorsorge
Evelyn Burdecki
70 Jahre im Rampenlicht aber schlechte Gagen: Roberto Blanco "lässt sich nicht abspeisen"
Legende
Roberto Blanco
"Ihm geht es nicht besonders gut": Howard Carpendale befürchtet letzten Auftritt mit Jürgen Drews
Emotionaler Auftritt
Howard Carpendale und Jürgen Drews
ARD gesteht peinlichen Fehler in "In aller Freundschaft": "Das sollte uns nicht passieren"
Brillen-Panne
"In aller Freundschaft": Arzt Dr. Heilmann untersucht den Patienten Razak Amari
Andreas Ehrlich über seinen Bruder: "Das ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann"
Jubiläumsmagie
Andreas Ehrlich im Interview
Jubiläum bei Ninja Warrior: Überraschungen und Abschiede
"Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands"
Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands
Neue DVDs der Woche: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"
DVD-Highlights
"Elio"
Das ist der wahre Star hinter dem "Dirty Dancing"-Hit
Kult-Film
Bill Medley
Dieter Bohlen mit Diät vor seiner Tour - So viel hat er abgenommen!
Tournee-Start
Dieter Bohlen
"The Voice"- Moderatorin Melissa Khalaj im Interview: "Ablehnung gehört zum Leben dazu"
Zwischen Zweifel und Rampenlicht
Promi Big Brother - Die Late Night Show
HeidiFest im Hofbräuhaus: Ein "Live"-Scherz?
Kritik
Heidifest By Heidi Klum
Das wurde aus den “Tatort”-Stars von früher
Tatort-Erfolg
Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec stehen an einem sonnigen Tag draußen in einem Park und lachen.
Roland Kaiser: Die traurige Wahrheit über seine Kindheit
Roland Kaiser offenbart
Roland Kaiser auf der Bühne.
„Tatort“ vs. „Polizeiruf 110“ – Welche Krimireihe ist beliebter?
Krimi-Duell
Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau im "Polizeiruf 110: Einer von uns".
Beatrice Egli: "Das sind die starken Frauen in meinem Umfeld"
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli in einem orangefarbenen Anzug
"Niemand stirbt gern allein": Lohnte sich der neue "Krimi in Passau"?
ARD-Krimi
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Skandal im Heer: Eismayer und die verbotene Liebe
"Eismayer"
Eismayer
Lorde im ZDF-Interview: "Ich war nur damit beschäftigt, dünner zu werden"
"aspekte extra: Lorde"
aspekte extra: Lorde
Paul und Käthe: Kampf um ein gutes Leben
"Käthe und ich – Ein gutes Leben"
Käthe und ich - Ein gutes Leben
Uschi Glas privat: Kindheit, Liebe und ihre größten Rollen
Leinwand-Ikone
Uschi Glas und Dieter Hermann