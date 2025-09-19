Verlobung aufgelöst: Was ist bei Nina und Dobrev und Shaun White los?

Sechs Jahre Beziehung Bereits 2012 lernten sich der "Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev und der Snowboard-Olympiasieger Shaun White kennen. Zueinander fanden sie jedoch erst 2019. 2020 während der Coronapandemie machten sie ihre Beziehung öffentlich und zogen zusammen. Nach vier glücklichen Beziehungsjahren machte der 39-Jährige Nina einen romantischen Antrag in New York. Vor einem Blumenbogen ging er auf die Knie. Überglücklich schlägt die 36-Jährige die Hände vors Gesicht. An ihrem Finger steckt ein 5-Karat-Verlobungsring. Dieses Foto hat sie inzwischen von ihrem Instagram-Feed entpinnt. Am 31.08. wurden die beiden zuletzt händchenhaltend fotografiert, während sie in Los Angeles über einen Markt schlenderten.

Trennung nach knapp einem Jahr Verlobung Diese Aktion und die Tatsache, dass sie beim „Toronto International Film Festival 2025“ allein und ohne Ring gesichtet wurde, heizten erste Trennungsgerüchte an. Allerdings trug Dobrev zu einem eleganten schwarzen Kleid eine Clutch mit Fingerhalterung. So wurde spekuliert, dass der Ring schlichtweg nicht zum Outfit passte und sie ihn deshalb vielleicht abgenommen hatte.

Nun verkündete ein Insider aus dem Freundeskreis des Paars gegenüber dem „People Magazine“, dass sich die beiden überraschend getrennt haben sollen.

Spekulation über Trennungsgründe Eine Quelle teilte dem „People Magazin“ mit: „Es war eine gemeinsame Entscheidung, die nicht leichtgefallen ist, aber sie wurde aus Liebe und tiefem Respekt füreinander getroffen". Eine andere sagte: „Es gab einen Grund: Sie wollte eine Familie gründen und heiraten – und er wollte das nicht.“ So hätten unterschiedliche Lebensvorstellungen zur Trennung geführt. Es erscheint ein wenig seltsam, soll doch Nina sich damals von ihrem Co-Star Ian Somerhalder getrennt haben, weil dieser heiraten und eine Familie gründen wollte. (Offiziell wurde dieser Grund jedoch nie bestätigt.)

Doch Fans im Netz meinen einen anderen Grund entdeckt zu haben: Nina postete auf TikTok ein Video, in dem sie mit verquollenen Augen zu sehen ist. Darin deutet sie an, betrogen worden zu sein. Das Paar selbst hat jedoch noch keine Stellungnahme abgegeben.

Nostalgie und Lichtblick Traurig ist es allemal, wo die beiden doch bis über beide Ohren im Hausbau und Hochzeitsvorbereitungen steckten. Auch Fans äußern sich erschüttert im Internet. Bei manchen kickt jedoch die Nostalgie; sie wünschen sich ein Comeback von Nina Dobrev und Ian Somerhalder. Dieser ist jedoch seit 2015 mit Nikki Reed verheiratet. Er lebt mit ihr und seinen zwei Kindern auf seiner eigenen Farm. Daher ist ein solches eher ausgeschlossen.

Trost findet Nina bestimmt bei ihrer Familie. Gerade feiert sie den Geburtstag ihrer Mutter und zeigt sich auf Instagram in ihrem engsten Familienkreis.