Kommunalwahlen: Nicht mal ein Prozent stimmten für Reality-Star Jannik Kontalis

Kommunalwahlen in NRW

Nicht mal ein Prozent stimmten für Reality-Star Jannik Kontalis

17.09.2025, 15.27 Uhr
von Natasa Unkel
So ganz rund läuft es zur Zeit nicht für Jannik Kontalis. Der Reality-TV-Star hat bei den Kommunalwahlen in NRW am vergangenen Sonntag weniger Stimmen geholt als erwartet. Im RTL-Interview nach den ersten Hochrechnungen gab sich der 29-Jährige aber versöhnlich.
Jannik Kontalis steht mit Yeliz Koc vor einer roten Wand.
Jannik Kontalis (links) ist ein deutscher Reality-Star.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Dwi Anoraganingrum

Kontalis wollte den Sprung aus dem Reality-TV in die Politik schaffen und stellte sich als Parteiloser zur Wahl für den Oberbürgermeister-Posten in Mönchengladbach auf. Am Sonntag dann aber die traurige Gewissheit für Kontalis: Der Reality-Star konnte nicht einmal die 1-Prozent-Marke knacken, landete so bei den Wahlen auf dem letzten Platz. "Superhart, tut mir für Mönchengladbach sehr, sehr leid", erklärte er dann bei RTL. Es gehe ihm aber gut, betonte er dann: „Es war mir eine absolute Ehre, Teil des Ganzen zu sein. Es hat richtig viel Spaß gemacht, und ich bin in der Zeit gewachsen. Es war aufregend." Er gab aber auch zu, dass er mit mehr Stimmen gerechnet habe. Immerhin war der gebürtigere Mönchengladbacher mit den Wahlversprechen angetreten, sich für niedrigere Döner-Preise und das Ende der 30er-Zonen einzusetzen.

In Mönchengladbach muss nun Amtsinhaber Felix Heinrichs (SPD) mit seinem Herausforderer Christof Wellens (CDU) in die Stichwahl. Auf Instagram folgen Kontalis 324.000 Menschen: Deutlich mehr Follower als die Einwohnerzahl in Mönchengladbach, die kommt nämlich gerade einmal auf 270.000 Einwohner.

Privatleben in den Schlagzeilen

In letzter Zeit sorgte Jannik Kontalis weniger durch seine politischen Aktivitäten als vielmehr durch sein Privatleben für Schlagzeilen. Der Ex-Partner von Influencerin Yeliz Koc wurde auf einer Party vertraut mit Musiker Bill Kaulitz gesehen und reiste kurz darauf sogar zu ihm nach Los Angeles. Der Sänger der Band Tokio Hotel scherzte daraufhin in seinem Podcast mit Zwillingsbruder Tom schon über die Möglichkeit, die „First Lady von Mönchengladbach“ zu werden.

Eine Liebesbeziehung entwickelte sich jedoch offenbar nicht: „Bill und ich haben uns kennengelernt. Das war auch eine echt schöne Zeit. Aber ich glaube, wir führen einfach zu verschiedene Leben.“

Anschließend machten Gerüchte über eine mögliche Liaison zwischen Jannik Kontalis und der Streamerin Yonca Hagen die Runde. Gegenüber RTL bestätigte Kontalis nun: „Wir daten uns. Das ist der aktuelle Stand.“ Der Kontakt sei über soziale Netzwerke zustande gekommen – sie habe ihm dort geschrieben, erzählte der ehemalige „Prominent getrennt“-Teilnehmer.

