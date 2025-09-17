Home News TV-News

Stefan Raabs 15-Minuten-Show bringt endlich gute Quoten

Hat es sich gelohnt?

Stefan Raabs 15-Minuten-Show bringt endlich gute Quoten

17.09.2025, 09.23 Uhr
von Gianluca Reucher
Stefan Raab zieht mit seiner neuen Show zahlreiche Zuschauer an – doch trotzdem erntet das Format erntet Kritik.
"Die Stefan Raab Show"
Stefan Raab ist diese Woche regelmäßig für 15 Minuten in der Prime Time bei RTL zu sehen.  Fotoquelle: RTL

Lange rätselten die Fans, was Stefan Raab im Schilde führte: Nach der Absetzung seiner gescheiterten RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" fütterte der Moderator seine Instagram-Follower zuletzt immer wieder mit mysteriösen Botschaften. Als der Sender dann "Die Stefan Raab Show" ankündigte, gingen die Schlagzeilen weiter: Wann wird das Format zu sehen sein? Und worum geht es überhaupt? Hat Raab seine Sommerpause genutzt, um sich womöglich völlig neu zu erfinden?

Letzteres kann mit einem klaren Nein beantwortet werden. "Die Stefan Raab Show", die in dieser Woche von montags bis freitags für 15 Minuten von 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr läuft und damit diverse RTL-Primetime-Sendungen nach hinten verschiebt, lockte dennoch zahlreiche Menschen vor die TV-Bildschirme und sicherte RTL bei der Premiere am Montagabend eine Top-Quote.

0,53 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten der Sendung laut "Meedia" einen starken Marktanteil von 14,4 Prozent und Platz 2 hinter der 20-Uhr-"Tagesschau" der ARD. "Wer wird Millionär?" kam im Anschluss nur noch auf 10,7 Prozent. Insgesamt verfolgten 1,71 Millionen Menschen die 15-minütige Live-Show von Stefan Raab. Doch so erfolgreich die PR-Aktionen vom Entertainer und von RTL auch die Neugierde der Zuschauerinnen und Zuschauer wecken konnte, so verheerend fielen die Bewertungen der "Stefan Raab Show" bei Fans und Medien aus.

Derzeit beliebt:
>>So trauert Robert Redfords deutsche Ehefrau um ihren Mann
>>"David und Goliath": Wenn Krankenhauspersonal an seine Grenzen stößt
>>RTL-Unterhaltungschef verrät: So bleibt das „Sommerhaus“ ein Quotenhit
>>"Sommerhaus"-Blitzausstieg: Warum ging Paar nach nur 3 Tagen?

Fans und Medien zerlegen Stefan Raabs neue Show

"15 Minuten pure Fremdscham", titelte die "Berliner Zeitung" beispielsweise. "Fernsehen für Leute, die Fernsehen hassen", hieß es auch "web.de". Und "Rolling Stone" kommentierte Raabs Gag, eine neue Nationalhymne zu erfinden, mit einem kurzen "Gähn!".

"In der 'Stefan Raab Show' widmet er sich in jeder Ausgabe wochenaktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen und Ereignissen. Hier gibt es Raab pur! Jede Sendung vereint spannende Geschichten, pointierte Meinungen und überraschende Perspektiven – immer mit der unverwechselbaren Mischung aus Humor, Scharfsinn und Entertainment", schreibt RTL zum Konzept von Raabs neuester Idee – die eigentlich keine neue Idee ist, klingt das Konzept doch stark nach "TV Total", der alten Erfolgssendung des Moderators.

Stefan Raabs Rückkehr zu RTL - Sollte der Erfolgsgarant in den Ruhestand gehen?
Stefan Raab (58) trat im September 2024 nach 9-jähriger Pause zurück vor die Kameras. Für seine Fans ein wahrer Traum, doch kam seine Sendung wirklich so gut an? Wir ziehen die Quoten-Bilanz.
Quoten
Stefan Raab im Porträt.

Entsprechend fällt auch das Urteil der neugierigen Zuschauerinnen und Zuschauer größtenteils vernichtend aus: "Was zur Hölle war das?", "Danke, für die 15 Minuten Lebenszeit, die mir geraubt wurden", "Von allen seltsamen Sendungen, die RTL jemals hatte, ist das mit Abstand die wirklich seltsamste", "Brauche ich ehrlich gesagt nicht wieder" und "15 Minuten sind definitiv zu lang", lauteten einige der deutlichen Kommentare auf X zur "Stefan Raab Show".

Nach der 15-Minuten-Woche von Stefan Raab kehrt der Moderator ab dem 24. September wieder für einen längeren Zeitraum in den Mittwochabend ein: "Die Stefan Raab Show" wird dann wöchentlich von 20.15 Uhr bis 21.30 Uhr bei RTL zu sehen sein.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Start vom "Sommerhaus der Stars" - Daher kennst du die Kandidaten!
Jubiläumsstaffel
Tina und Jochen Horst auf einer Bank, das Foto für "Das Sommerhaus der Stars" 2025.
Neuer Versuch startet: Stefan Raabs RTL-Primetime-Show
Mysteriöser Start
Stefan Raab
Stefan Raabs Rückkehr zu RTL - Sollte der Erfolgsgarant in den Ruhestand gehen?
Quoten
Stefan Raab im Porträt.
Reality-Show mit Kultfaktor: Balko zieht ins "Sommerhaus der Stars"
"Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"
Das Sommerhaus der Stars
RTL bestätigt: 15 Anzeigen nach Cybergrooming-Doku mit Steffen Hallaschka
"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat"
Angriff auf unsere Kinder
Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich
Rotes Teppich-Debüt
Roland Trettl und Miriam Höller
Krebsschicksal und Fernsehpreis: Burkhard Kress rührt Deutschland
Ergreifende Reportage
Burkhard Kress
Basketball-EM 2025: Wer überträgt das Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland?
Sport-Highlight
Dennis Schröder mit einem Basketball
Beatrice Egli: So viel verdient der Schlagerstar wirklich!
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Günther Jauch mit Krücken bei „Wer wird Millionär“
Große Sorgen um TV-Moderator
Günther Jauch
Robert Redford: Der stille Titan Hollywoods ist tot
Mit 89 Jahren
Robert Redford
Schock für Fans! Norbert Rier in der Notaufnahme – was ist passiert?
Gesundheitliche Probleme
Norbert Rier
Betrug im Alter: Uschi Glas auf der Jagd nach Trickbetrügern
"Wir vier und der Enkeltrick"
"Wir vier und der Enkeltrick"
Zwei Männer, ein Dilemma – Welchen Weg wählt Sophia?
"Die Natur der Liebe"
Die Natur der Liebe
Wer schoss siebenmal auf ein Wettbüro?
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Trump-Lager fordert Visum-Entzug für ZDF-Journalist Elmar Theveßen
Podcast-Eklat
Elmar Theveßen
Frauenpower in der Filmbranche: Ulrike C. Tscharres Appell
Frauen im Fokus
Ulrike C. Tscharre im Interview
Das ist das neue Ermittler-Duo im Bundespolizei-"Tatort"
Auf Verbrecherjagd
Denis Moschitto
Carmen Geiss setzt sich zur Wehr!
Nach Selfie-Shitstorm
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Sammelklage gegen DAZN: 4.500 Kunden ziehen vor Gericht
Rechtsstreit
DAZN
Comeback von Unheilig: Auftritt mit neuem Song und großer Ankündigung
Rückkehr
Kopf der Band
Hochprozentiger Alkohol vor dem Auftritt? - Das sind die Rituale unserer Schlagerstars
Rituale
Florian Silbereisen und Andrea Berg auf der Bühne vom "Schlagerboom Open Air" 2025.
Iris Berben & Moritz Bleibtreu zerlegen das Märchen vom Star-Reichtum
Schauspielklischees
Moritz Bleibtreu
Kreativ-Duell um 10.000 Euro
"Guidos Deko Queen – Die Challenge"
Guido Maria Kretschmer
Von Dauerwelle bis Arschgeweih: Die Rückkehr der Jugendsünden
"Das war dann mal weg"
Das war dann mal weg
Das geheime Leben der Oktopusse: Hannes Jaenicke deckt auf!
"Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus"
Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus
Romy Heiland vor Gericht! Neue Staffel sorgt für Aufsehen
"Die Heiland – Wir sind Anwalt"
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Veronica Ferres überrascht mit Kuss-Geständnis über Hollywood-Star
Podcast mit Barbara Schöneberger
Veronica Ferres
Keine traumhafte "Traumschiff"-Erfahrung: Nina Chuba packt über den Dreh aus
ZDF-Dauerbrenner
NIna Chuba
Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall
Wahlkampf
Jannik Kontalis